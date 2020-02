Tendencias invierno 2020. Anticipo de las nuevas colecciones

¿Qué vamos a usar en la temporada de frío? Colores tierra, botas bucaneras, vinilo, siluetas trench, toques flúo, camuflados y más. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Las colecciones de invierno ya están listas y marcan el rumbo de las tendencias de la temporada. Una paleta que se venía insinuando y que ahora toma protagonismo en la que reinan los óxidos, los zapallos y terracotas, sobre la base del marrón que se define como el nuevo negro. Se asocian a esta composición el naranja oscuro y el mostaza. Las limitaciones desaparecen y, entonces, la distinción entre el día y la noche se borra: las tipologías se intercambian, un body de pailettes se usa con un pantalón de jogging y una campera puffer se lleva de noche sobre un vestido.

El vinilo, el cuero ecológico, sedas, gabardina, el paño y las pieles sintéticas son las texturas destacadas. Entre las novedades se introduce el siré, un material que vuelve de los 80, una tela impermeable finita que domina en prendas urbanas de inspiración deportiva como parkas, abrigos tipo kimono, pantalones con puño en los tobillos, babuchas y camperas deportivas de cuellos destacados.

Los colores tierra son tendencia Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El denim viene más lavado, en todos claros y en total looks sigue más vigente que nunca. Los tejidos de red son otro must del próximo invierno, en macro puntos, bien destacados que se llevan en sweaters holgados o tapados.

La moda cada vez toma más recursos del estilo deportivo y las cinturas elastizadas se ven por todas partes, ya sea en pantalones o faldas. Los tajos en ruedos de pantalones, mangas o vestidos definen morfologías amplias y descontracturadas al igual que los ruedos irregulares.

En cuanto a accesorios, la cartera se achica hasta llegar a su versión mínima y se lleva cruzada con cinta ancha, también sigue la riñonera a la cintura o cruzada. La bota bucanera holgada es la dueña de nuestros pies mientras que las zapatillas renuevan vigencia, pero en versiones más altas, con plataforma y mezcla de cueros de color.

TRENCH.

Trench (Perramus), camisa estampada con jabot (Vitamina), babucha de cuero con puño (Giesso), zapatillas combinadas (Mishka) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Es uno de los ítems fuertes, ya sea para los primeros fríos como para llevar todo el inverno. En el universo de los abrigos, se destacan los maxi, bien largos y ajustados a la cintura con cinturón o con lazo, el trench no escapa a la tendencia. Los clásicos de Perramus se usan a toda hora y se reversionan XL en una silueta descontracturada que gana en looks sporty. También se destaca en el perchero de Jazmín Chebar que propone una versión en denim con flores estampadas en la gama de grises con prespuntes y lazo para combinar con tonos subidos. Mishka es otra de las marcas que lo destaca bien largo con mangas subidas que dejan ver la tela camisera en su interior.

VINILO.

Trench con capucha peluda (Perramus), borcegos de cuero combinados (Blaquè), cartera de cuero texturado (Lazaro) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Una textura que gana en negro con toques de piel en abrigos cortos y chaquetas que se llevan con minifaldas y botas. Aparece también en shorts y pantalones, chalecos y puffers. En blanco luce muy moderna. Perramus la elige para un montgomery con cuello destacado de piel sintética, un hit para esta temporada. Mientras que Uma propone este material para chaquetas cortas con cuello corderito, siempre en negro absoluto. Vitamina la mixea con Príncipe de Gales en un trench de cuello voluminoso y cinturón ancho.

CAMUFLADO MILITAR.

Buzo estampado y jogging con puño (Uma), stilettos de gamuza (Vitamina), bandolera de cuero (Mishka) y buzo oversize estampado, pantalón de jogging recto con puño (Adidas), botinetas de cuero (Mishka), cartera de cuero (Prüne) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Sigue presente pero virado a lo deportivo, por ejemplo, se ve en conjuntos de pantalón de training y buzos, ya sea en total looks o en combinaciones con guiños del estilo deportivo urbano. El mix preferido es en verdes y negros, pero también se destaca en paletas terrosas. Adidas elige los camuflados ya sea en tonos oscuros para buzos oversized o en paletas claras para calzas bien femeninas. En Uma aparece en pantalones skinny o babucha y chaqueta corta para look juvenil y canchero.

FLÚO Y GEOMETRÍA.

Puffer con capucha, vestido con falda plisada (Jazmín Chebar), borcegos de cuero con plataforma (Blaquè) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El tono neón se hace fuerte en prendas deportivas con inspiración de ski, principalmente en verde. Por ejemplo, en camperas puffer con cuellos destacados y puños, tal como aparece en la colección de Jazmín Chebar en versión degradé. Mientras que los estampados geométricos son protagonistas en vestidos largos de noche, faldas midi, blusas y camisas y pantalones anchos. Adidas se inclina por estampas geométricas en su línea de babuchas y buzos, mientras que Reebok las hace protagonistas de calzas y tops. Por su parte, en Uma, la geometría invade la sastrería en blusas y pantalones y es la estrella de los maxivestidos. Al igual que en Vitamina, en vestidos que definen siluetas fluidas o Jazmín Chebar que luce la tendencia geométrica en maxi vestidos plisados.

COWGIRL.

Vestido corto con flecos (Uma), botas texanas metalizadas (Prüne), bufanda estampada (Uma), sombrero tipo cowboy de fieltro (Compañía de Sombreros) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El nuevo western se lleva en prendas con flecos y botas texanas. Las tipologías van desde vestidos cortos, largos, chaquetas, camisas. Uma propone un total look del lejano oeste con chaqueta y mini de gamuza camel, con tachas y detalles de flecos o en vestido midi negro con flecos largos superfemenino.

SASTRERÍA ESTAMPADA.

Saco largo con cinturón y pantalón crop estampado (Jazmín Chebar), botitas metalizadas con cordones (Prüne), cartera combinada con cadena de carey (Vitamina) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Los sacos se alargan por debajo de las caderas y los pantalones se acortan ya sea rectos o en su versión de puño con elásticos en los tobillos. Uma define su sastrería en tipologías holgadas, pantalones y camisas anchas, con estampas a rayas, animal print u ópticas. Vitamina apuesta a una sastrería más clásica en escoceses, rayas, y grises. Giesso integra la sastería con prendas en estilo athleisure para crear look cómodos y a la vez sofisticados.

BORDEAUX.

Tapado camisero de paño, maxipolera tejida (Mishka), falda midi de seda estampada, borcegos de cuero con tachas (Uma) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El clásico invernal no falta este invierno y es uno de los tonos fuertes en abrigos por ejemplo en la propuesta de Mishka o de Vitamina, ya sea en tapados, suéteres pero también en estampas de vestidos. En la paleta de Blaqué este color recorre su propuesta de calzado y carteras. En su colección, las crossbody -las carteras chicas con tira cruzada- son la mejor aliada de esta temporada, robándole el protagonismo a las totebags.

LA GAMA DE VERDES.

Kimono, parka con bolsillos y leggings (Mishka), zapatillas (Blaquè) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El verde tiene una gran presencia esta temporada combinado en distintas tonalidades. Mandan los verdes militares, el menta, manzana y es la estrella en la paleta flúo. Está presente en la propuesta de Jazmín Chebar, por ejemplo, se luce en un tapado de paño elegante en verde menta pastel de talle oversized o en una campera de cuero también oversized en verde manzana, o en un ribete flúo que recorre un suéter en gris y negro, también en mix con estampas animal print en chaquetas o polleras; o en versión metalizada para un pantalón extra ancho. Una tonalidad que gana en versatilidad.

NUEVO ESCOCÉS.

Poncho tejido (Perramus), camisa escocesa, suéter (Levi's), pantalón babucha (Mishka), zapatillas (Reebok), cartera de cuero con cadena (Vitamina) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

La tendencia british no se va, pero se reformula y viene muy mixeada con otras estampas, como batik, rayas o con otros escoceses. Predomina en abrigos, tapados, sacos, blazers, capas y ponchos. Vitamina la hace protagonista de un total look impecable bien sastrero de saco estilo trench y pantalón recto de tajo en botamanga que se lleva con blusa estampada. Mientras que Tommy Hilfiger hace de la estampa Príncipe de Gales protagonista de su propuesta invernal ya sea en un total look de vestido camisero midi con lazo, en una puffer o como detalle en pañuelos y carteras. Es infaltable entre los clásicos de Perramus.

DEPORTIVO METAL.

Campera puffer metalizada, body de pailettes (Vitamina), jogging con raya lateral (Puma), botinetas de charol (Prüne) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

La prenda estrella de este estilo es la puffer metalizada y el tono que reina entre los metales es el plateado. El metalizado también gana en las botas ya sea cortas o de caña alta. El body metalizado es otro hit del invierno. Vitamina tiene a la puffer plateada como uno de sus abrigos más cancheros. Y Jazmín elige el metalizado en plateado en una camisa con jabot que es un hit para usar en un look sporty o para la noche.

ABRIGO TEDDY.

Saco suavecito, camisa de jean jean (Vitamina), botinetas metalizadas (Uma) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Los sacos cozy, texturados, cómodos, livianos y extra suaves son otro hit del próximo invierno. Se lucen cortos y son aptos para transitar todo el día. Esta textura también es protagonista en buzos. Vitamina propone una versión versátil en un tapado que se lleva de día o de noche. También para las más chicas, Mimo recurre a esta textura en suéteres cortos con apliques en relieve.

AÑOS OCHENTA.

Chaleco y falda de cuero, botas combinadas en cuero y gamuza (Uma) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

El estilo inspirado en esta década gana; el cuero blanco es un referente. Por ejemplo, se lleva en un total look de mini con chaleco recto sin mangas y hombros destacados, hebillas, cierres y cinturones, tal como lo propone Uma. En denim, las siluetas de los 80 están de regreso, como los balloon jeans de Levi's de cintura alta, tobillo recortado, pierna curva que define una silueta redondeada que pone el acento en la cintura. Giesso se suma con camisas satinadas con lazo, sacos de lana con apliques fantasía, vestidos midi de manga larga, faldas midi plisadas y los clásicos cárdigans.

ANIMAL PRINT.

Tapado largo de paño (Uma), campera de plumas (Perramus), pantalón de seda con rayas (Uma), botas bucaneras (Uma) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Es otro clásico, que se ve en camisas, vestidos, blusas y que sigue muy vigente en el calzado en especial el reptil que se ve mucho en bucaneras. Para Uma, la estampa animal es la base perfecta de pantalones, sacos, camisas, blusas y faldas plisadas.

Chaleco y falda de cuero con botones (Jazmín Chebar), botas bucaneras de cuero reptil (Uma) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Es protagonista tanto de los looks de noche de Vitamina, con vestidos en seda superfemeninos, como para looks urbanos en suéteres, blusas de inspiración felina y minicarteras en pitón. También dice presente en la colección de Jazmín Chebar en accesorios como zapatos y carteras, en blusas o en total looks. No falta en prendas para las chicas, por ejemplo, en la colección de Mimo en rosa pastel.

LOGOMANÍA.

Camperas deportivas (Adidas), crop top (Adidas), jogging con puño (Adidas), zapatillas (Adidas), cartera bandolera de cuero (Blaquè) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

La exhibición de los logos se acentúa, las marcas aparecen grandes en buzos, remeras y camperas, pero también en tiras en pantalones, buzos, camperas, cuellos, puños y cinturones. Puma se sube a la tendencia en su nueva colección creada por Selena Gómez, que logra un estilo descontracturado que llama la atención con detalles de logos y grandes íconos que contrastan con una paleta de colores azules, rosas, plateados y blancos. Adidas es otra que repite su logo como estampa en una campera, lo muestra grande en un top deportivo, en un vestido o calzas o Reebok en las tiras de calzas y pantalones, o en sus buzos, tops y remeras.

MONOPRENDA.

Enterito sastrero combinado (Giesso), botas bucaneras de cuero (Prüne), mini bag deportivo (Adidas), guantes de cuero (Carpincho) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Este invierno toma inspiración en el look gaucho y el pantalón se usa dentro de la bota que se usan bien altas arriba de la rodilla. Jazmín Chebar lo versiona con lazo a la cintura, tipo musculosa, cómodo, práctico versátil, con caída, pata ancha y tajos en la botamanga.

COLORES TIERRA

Camisa y polera (Vitamina). Abrigo de paño con tachas (Uma) y camisa de seda rayada (Uma); Tapado de paño (Uma), polerón tejido (Mishka) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Una paleta que se venía insinuando y que ahora toma protagonismo en la que reinan los óxidos, los zapallos y terracotas, sobre la base del marrón que se define como el nuevo negro. Se asocian a esta composición el naranja oscuro y el mostaza.

