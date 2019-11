Tiendas multimarca. Las 4 imperdibles de Milán

Reúnen piezas selectas de varias marcas y son la meca de la moda curada Crédito: Gentileza

MILAN.- Un recorrido por la capital italiana de la moda, con escala en cuatro de las tiendas multimarca mas representativas de la ciudad. Cada una con su ADN particular.

Corso Como 10

Carla Sozzani es la figura de Corso Crédito: Gentileza

Corso Como 10, es una tienda icónica. Fue el primer concept-store de Milán. Es un espacio de moda y cultura que cuenta con una librería, una cafetería y hasta una galería de arte.

Su creadora, es Carla Sozzani, una figura clave en la moda internacional. El espacio que eligió hace 30 años, era originariamente una fábrica abandonada, que supo convertir en it place, y está ubicado estratégicamente en el barrio de Brera, a metros de la estación Garibaldi.

Corso tiene sucursales en Asia y abrió local en Nueva York Crédito: Gentileza

Si bien la tienda cuenta con cuatro compradores, o buyers para las diferentes áreas, Madame Sozzani tiene la palabra final en todo lo que ocurre allí. De sus percheros cuelgan prendas conceptuales de Comme des Garçons y Gucci, con una curaduría muy vintage, y otros diseñadores nuevos.

Carla, llegó a la moda desde la industria editorial y considera que esa actividad fue muy importante en el proceso de edición de su tienda, porque en la redacción aprendió que no se puede complacer a todo el mundo, que hay que confiar en el instinto propio. En ese rubro se mantuvo por 19 años, convirtiéndose en colaboradora de Vogue Italia (donde su hermana Franca era Editora Jefe). Más tarde, estuvo al frente de la ELLE Italia, por un breve período de tiempo, y en los 90´s, fundó su galería, donde hoy se emplaza el edificio de dos pisos.

la fachada de Corso Como 10 Crédito: Gentileza

Un dato interesante: por haber sido gran amiga del fallecido diseñador Azzedine Alaia, es ella quien conserva el archivo del creador. Además, en 2016 creó la Fondazione Sozzani, desde donde expone su colección personal de arte que presenta en Milan y en NYC, durante el transcurso del año.

Una de las tantas cualidades de Carla es la curiosidad, destacar lo inesperado. Considera que de esa manera se mantiene a la moda en movimiento. Por eso, apoya a los nuevos talentos, como lo hace también, su hija Sara Maino, a través de diferentes plataformas como Vogue Talents y recientemente A New Awareness.

Corso Crédito: Gentileza

En la actualidad Corso Como, cuenta con sucursales en Shanghai, Beijing, Tokyo, Seul, y el año pasado, abrió en en New York.

Wait and See

Desde calzado hasta ropa, con impronta propia de Wait and see Crédito: Gentileza

Con un perfil bohemio, la tienda Wait & See está ubicada en una callecita angosta que parece extraída de un cuento. Wait & See abrió sus puertas en 2010, durante Fashion Week. Desde el exterior, parece una tienda vintage pero adentro sus percheros son de marcas jóvenes, que te invitan a zambullirte para comprobar que todo allí, es moderno,contemporáneo.

El concepto principal de la tienda es la alegría, el joie de vivre. Bajo un espíritu lúdico, Uberta Zambeletti, su creadora, nos invita a jugar con la moda. Para ella, el color es lo principal, en la selección de producto. Su objetivo es vestir diferentes generaciones, apuntando a la individualidad. Y lo hace, escuchando a sus clientas, para acercarles lo que piden.

Wait and see es de Uberta Zambeletti Crédito: Gentileza

En términos de precios, lo más caro sale 600 euros, como regla de la casa. Una prenda promedio sale 250 euros.

También se puede encontrar en sus estantes, libros y revistas, jabones y accesorios. Y por supuesto, sus canastas tejidas, que son un hit, por 80 euros.

El espíritu hippie chic y místico es clave Crédito: Gentileza

Las marcas más interesantes de la temporada son: Marios,Attic & Barn,Circus Hotel,Harris Wharf, Indress aunque en sus paredes tambien cuelgan los pañuelos de Laurie Hanky, de Argentina.

Una tienda piccola, con corazón en rojo, muy grande.

Antonia

Antonia Giacinti empezó siendo una tienda de accesorios pequeña y hoy es de las principales Crédito: Gentileza

La historia de Antonia Giacinti es digna de ser contada. Empezó en 1999, con una pequeña tienda de accesorios, y hoy figura en el ranking de las 500 personas más influyentes del negocio de la moda, según el portal de moda, Business of Fashion (BOF).

El fenómeno Antonia, consiste en contar con un gran olfato comercial y una excelente relación con marcas y clientas. Y su crecimiento fue de forma tal, de poder mudar sus headquarters, en el 2013, al Palazzo Cagnola, ubicado estratégicamente en la esquina de Via Cusani 5, en el barrio de Brera. Desde alli, ofrece un multibrand para DONNA con marcas como YSL, Burberry, Valentino, Erdem, y Fendi, entre otras. Mientras que su pareja, Maurizio Purificato, en el espacio contiguo, comanda el sector Uomo, apuntado al público millenial.

Visitar el local de Antonia Giacinti es entrar en un mundo aparte Crédito: Gentileza

Antonia no solo ofrece marcas de lujo. Sino que sabe combinarlas magníficamente, con nuevos diseñadores italianos, y con otras de culto, como pueden ser Sacai de Japón, o Rosa Chá, de Brasil. Se destaca entre otras cosas, en la selección de producto. Además, su merchandising atrae a la high-society de Milán que visita la tienda, todas las semanas, para ser asesorada por ella, y apreciar el estilismo de los maniquíes, que es renovado por Antonia, todas las semanas.

El rango de precios oscila entre 300 euros hasta los 2300, para un abrigo de piel sintética de marca de lujo, por supuesto.

Además, en la tienda se realizan experiencias y lanzamientos especiales para mantenerla activa. Por ejemplo, Maria Grazia Chiuri, la diseñadora de Dior, presentó allí una performance, hace pocos meses, para lanzar una de sus colecciones, junto a la bailarina Eleonora Bagnatto. Y durante el reciente Fashion Week, se realizó un evento exclusivo con The Attico, la marca italiana del momento. En este caso, la calle se cortó, para dar paso al tranvía de Antonia by the Attico que llegó con las it girls y bloggers más fotografiadas del momento y que más tarde fueron invitadas a una cena exclusiva en el restaurante Shangri-la.

Antonia Giacinti Crédito: Gentileza

Desde la empresa adelantan, que Antonia sorprenderá con un mega proyecto en el 2020, que implica un hotel y spa, en la zona de Corso Venezia y Sant´ Andrea,

Antonia ya tiene una sucursal en Macau, Asia. En Via Cusani colaboran 50 personas, y como si fuera poco, las ventas anuales, ascienden a varios millones de euros.

TEAROSE

Tearose es un concept store variado Crédito: Gentileza

TeaRose, el concpet store, abrió hace 25 años, en Monza, y luego sumó el de la Via Croce de Milán. Aunque su origen fue desde la organización de eventos y el arte floral.

Alessandra, su creadora, explica que el ADN del multimarca es el lifestyle, las flores, la belleza. En la tienda, se suman también fragancias boutique, como parte del concepto: Diptyque, AquaFlorFirenze y el legendario Tea Rose,por supuesto.

Tearose tiene también flores y productos de belleza Crédito: Gentileza

El criterio de selección de las marcas que cuelgan de sus percheros, es muy cuidado, y el proceso tiene que ver en muchos casos, con la recomendación de sus amigos, su instinto personal, y Alessandra confiesa, que siempre está influenciada por el arte.

Esta temporada apuesta por diseñadores y marcas como Marco Zanini, Blazé, Alanui, Vivetta y The Attico.

Un lugar para no perdérselo en la recorrida fashion de Milano.