Una argentina en Londres. "Pasé de la locura de la moda al silencio del arte"

"Irme a estudiar al exterior era un sueño que tenía desde chica. A los nueve veía las películas de Hilary Duff,donde recibía la carta que la aceptaban en la facultad, y fantaseaba con que me pasara eso. Siempre supe que iba a ir a estudiar a otro lado". Y no se equivocó. A los 16, antes de terminar el secundario, viajó a Londres, a Central Saint Martins para preparar un portfolio y aplicar la entrada a una carrera de arte. Volvió, terminó el colegio y seis meses sabáticos después, en septiembre de 2015, volvió a Londres. "Fue un año para explorar, cuando hacés foundation empezás a conectar el lado artístico que cada uno tiene con la práctica y te ayuda a definir la elección de la carrera específica. Te orienta y te da ganas. Cuando empecé no sabía exactamente qué carrera quería seguir. Pensé que era bellas artes porque me gusta mucho pintar. Me decidí por moda y el día que me tocó diseño textil supe que era lo mío". Así empieza la aventura de Maggie (22) que en poco tiempo se convirtió en una fabulosa experiencia de moda.

¿Cómo es estudiar allá?

Es increíble. Y en textil más, todos los elementos para aprender y trabajar están en la facultad: las máquinas para imprimir y para sublimar, hay taller de serigrafía, de tejido, de telar.

¿Cómo eran esos días?

En foundation -que es el curso previo para encontrar la orientación en las carreras- cursaba tres veces por semana clases y talleres, eran proyectos semanales. El primer año probé cada una de las áreas, estuve un mes en cada una para disfrutar bien lo que es cada práctica. Cuando me especialicé trabajé en trimestres por proyectos.

Siempre le interesó la moda pero no se veía diseñadora como lo fue su mamá. "Sabía que no me gustaba el diseño de indumentaria, a mí no me importaba el cuerpo, las proporciones, la silueta. En diseño textil encontré que estaban unidas la pintura, el diseño y dibujar. Me vuelve loca tocar las telas, lo artesanal; en la carrera hacía mis propios sublimados. Estampa digital me encantó porque me abría las puertas a lo laboral". Y así fue. Después de un viaje a París a la presentación de la feria de moda Prémiere Vision sintió que necesitaba conocer el métier desde adentro. "Decidí que quería hacer pasantías en marcas antes de recibirme, y durante tres días mandé mails a diferentes diseñadores de Londres y me respondieron dos: Peter Piloto y Mary Katrantzou. Son dos de mis favoritos porque trabajan la estampa digital, mi especialidad en la carrera. Cuando Peter Piloto me respondió, ya había confirmado en Katrantzou".

¿Cuál fue tu trabajo durante esos seis meses?

Empecé una semana después que me confirmaron, la pasantía era para ya. Entré en el equipo de estampas.

¿Fue difícil?

La primera semana sí, pero me adapté. Tengo mucha facilidad con la computadora, manejo Photoshop desde sexto grado y es mi herramienta básica de trabajo. En realidad tuve que aprender cómo trabajan ellos, me pedían desde hacer una estampa rayada hasta tener todos los archivos digitales de diseño en orden. Lo increíble de esta colección es que tuve acceso a los archivos de trabajo de Mary. Eso fue impresionante.

Cuando Maggie comenzó la pasantía, firmó una cláusula de confidencialidad porque ese año la marca cumplía 10 años con la moda y, además, había otros proyectos secretos. "El segundo día me probaron una toile que después me enteré que era el vestido de Kate Blanchet para Cannes. Así arranqué, todo era novedad", cuenta.

¿Qué otras sorpresas ocurrieron?

Lo primero que hice fue trabajar en la colección comercial, diseñé una estampa inspirada en Miró. Luego hice una falda plisada que por fuera tiene guías de frascos de perfumes y, cuando se abre el plisado, aparece el color pleno del mismo tono que se ve por fuera. Después vinieron los diseños para Victoria´s Secret. Ese año Mary participó con una colección y diseñé algunas estampas. Ver mis diseños de flores con rayado rosa en ropa interior y deportiva fue otra sorpresa.

Háblame de la colección de los 10 años.

Fue alucinante, tuve la suerte de participar en "la colección de las colecciones", la de la primavera 2019 que está ahora en las tiendas. Al principio no entendía muy bien lo que estábamos haciendo, no encontraba el estilo de la marca como yo lo recordaba. De la nada empezaron a llegar los bordados, los vestidos con las estampas de los perfumes. Ahí empecé a ver el verdadero estilo Mary Katrantzou. Participé en la búsqueda de las imágenes de diferentes obras de arte para un estampado, y para un vestido como un rompecabezas diseñé la imagen de Peggy Guggenheim con la obra de Calder que está estampada en el pecho.

¿Cómo fue la previa del desfile?

Un mes antes se empieza a trabajar intenso, muchas más horas, hasta tarde,incluso fines de semana para ultimar los detalles porque todo tiene que salir perfecto. Dormís poco porque no hay tiempo, estás a mil. Todo el día trabajando.

Después de la pasantía ¿que pasó?

Me fui al otro lado, pero siempre conectada con el arte y estuve dos meses en una start up de subastas de arte. Pasé de la locura de la moda al silencio del arte. Allí hice branding, redes sociales, newsletter, de todo. En Londres me dan ganas de probar todo.

¿Qué es el proyecto KUNA?

Es el último proyecto que hicimos con la facultad. Kuna es una marca peruana que trabaja con alpaca y en junio habrá una exhibición en el Fashion & Textile Museum que se llamará Telares del cielo y es una colaboración entre ambas. Allí participé con telas sublimadas con estampas que surgieron de una investigación que hice que incluye fotos de Mario Testino y fotos de flores que saqué en Kew Garden entre otros elementos. Me inspira mucho la naturaleza, mi proceso arranca en dibujar con marcadores sobre papel, scanearlo y trabajarlo en photoshop.

¿En qué momento de la carrera estás ahora?

Estoy enfocada ciento por ciento en el proyecto final inspirado en mi infancia, en el sueño que tengo desde los nueve años. Tiene que ver con el colegio, fui al Belgrano Day School, en el edificio de la secundaria había un cuarto todo rosa, hasta la alfombra, con una caja de vidrio con la virgen. Como no me gusta usar la imagen religiosa me puse a pensar por qué la podía reemplazar y me di cuenta de que podía hacer mi religión de flores. Me enfoqué en las flores del fotógrafo Nick Knight, empecé a ver imágenes distorsionadas, como los recuerdos se difuminan a medida que uno va creciendo. Ahora estoy trabajando con imágenes de flores distorsionadas. A partir de ahí arranca la tesis y estoy viendo dónde termina.

Cuándo te recibas, ¿cuáles son tus planes?

Irme a vivir a París y trabajar en moda como diseñadora textil o probar un área nueva. Todavía siento que estoy en la época de experimentar, esta carrera te da muchas otras herramientas. Mi idea en París no es estudiar otra carrera de entrada, quiero trabajar antes para elegir bien el máster.

¿Dónde te gustaría trabajar?

Como diseñadora textil en Chloé o Isabel Marant. Me interesan las marcas bien francesas con el ADN bien marcado.

¿Ves tu futuro en Argentina?

Me gustaría poder tener algo acá, no lo veo imposible. Por ahora prefiero aprender y seguir trabajando afuera hasta que realmente sepa que llegó ese momento.

Para terminar ¿qué es la moda?

Para mí es arte, siempre fue la manera de decir quién soy, como pienso, cómo quiero que me vean. La moda refleja el estado de ánimo. Fue siempre una manera de decir sin tener que usar palabras.