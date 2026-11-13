A un año de las elecciones presidenciales, el Gobierno luce desgastado y perdió la iniciativa política

En una Argentina acostumbrada a las sorpresas y a los escenarios extremos, 12 meses pueden ser, al mismo tiempo, una eternidad y un suspiro. Sobre todo si se trata de implementar políticas públicas que apunten a mejorar un humor social en el que predominan semáforos amarillos (¿naranjas?) para todo el espectro político y, fundamentalmente, para un oficialismo con evidentes síntomas de desgaste y que se muestra incapaz de ajustar sus narrativas y propuestas para empatizar con una sociedad fatigada por el esfuerzo que demanda un programa económico que no generó los resultados esperados. Si la administración Milei prefiere “morir con las botas puestas”, aferrándose a la convicción de que no hay nada mejor que su menú de políticas que, sin desmerecer los logros obtenidos, en especial la reducción de la inflación a un umbral del 30% anual, carece de la aprobación de la que gozaba hace un año, corre un riesgo severo de facilitar el camino de regreso al poder del peronismo, en la medida en que se mantenga unido y sea capaz de proponer un candidato y una narrativa que no ahuyenten a los segmentos independientes del electorado, condiciones que hasta ahora no estaría cumpliendo.

Por el contrario, si Milei y su equipo apuran la conformación de una coalición más amplia y plural, actualizan sus discursos en función de las demandas emergentes de la sociedad (no de las que regían hace 3 o 4 años, cuando maduró la primera candidatura presidencial) y cuentan con la audacia suficiente para, sin contradecir los lineamientos básicos del programa de gobierno, flexibilizar algunos de sus componentes para congraciarse con los segmentos del electorado donde ahora encuentran mayores resistencias (por ejemplo, el femenino y esa enorme masa de conciudadanos que se perciben aún de clase media pero sufrieron una caída importante en su ingreso y en su calidad de vida), podrían retomar la iniciativa y arrinconar a un peronismo fragmentado y anacrónico que se aferra a los comicios en otros países (la remontada de Lula, la apabullante victoria demócrata en Estados Unidos) y hasta a esa revolución de sentido común que despertó la visita del Papa para encontrar motivos que le permitan encarar el desafío 2027 con algo de optimismo.

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Analizando el último Monitor de Humor Social y los Indicadores de Preferencias Políticas que mensualmente elaboran D’Alessio-IROL/Berensztein, surge que la imagen positiva de Javier Milei es del 33%, el valor más bajo desde que asumió la presidencia (60% tiene una imagen negativa). Prácticamente los mismos guarismos de CFK (32% positiva, 63% negativa). Otros referentes del oficialismo con credenciales más dialoguistas aparecen mejor posicionados (Patricia Bullrich, 46% y 50%, respectivamente; Guillermo Francos, 44% y 45%; Diego Santilli, 37% y 56%). La gestión del Gobierno pasa también por su peor momento (36% positiva versus 62% negativa), con una caída muy significativa en el último año (20% en términos relativos, 10% en términos absolutos). Más: el 70% considera que, en materia económica, el país está peor que hace un año, mientras que la evaluación prospectiva muestra alguna esperanza: un 35% cree que en los próximos 12 meses las cosas van a mejorar (46% pensaba de ese modo cuando votamos en octubre del año pasado para renovar autoridades parlamentarias). Las prioridades de los argentinos tienen que ver con la economía familiar (su “metro cuadrado”), comenzando por el costo de los servicios públicos (63%), la incertidumbre de la situación económica (60%), los ingresos insuficientes (60%), el costo de la salud (58%) y el precio de los alimentos (57%). La inflación, que sigue siendo muy alta para los parámetros internacionales, representa una prioridad para el 48% de los encuestados.

Milei Presidencia

La tan mentada “grieta” involucra a dos tercios del electorado: al 32% le gustaría que los próximos comicios los gane un candidato oficialista y el mismo número se expresa a favor de uno del peronismo (18%, de uno “de centro” y 7%, de uno “de izquierda”). Un 38% cree que ganará el peronismo, mientras que el 36% se inclina por un candidato del Gobierno (solo el 7% estima que ganará un candidato de centro y apenas el 2% uno de izquierda). Más: el 42% nunca votaría a un candidato de Fuerza Patria, mientras que un 36% rechaza de plano cualquier oferta libertaria.

Respecto de la política de acuerdos, un 44% considera oportuno que el Gobierno amplíe su coalición incorporando aliados (81% votó por LLA en las elecciones pasadas), mientras que el 42% apoya un gran frente opositor (73% de los cuales se inclinó por un candidato del Frente Patria en los últimos comicios). Respecto de la fórmula oficialista, el “purismo” violeta no parece ser mayoritario entre los simpatizantes del oficialismo: 8% apoya la fórmula Milei-Milei y el 7% Milei-Menem (Martín), mientras que el 32% se manifiesta a favor de Milei-Patricia Bullrich y el 2%, de Milei-Carolina Losada.

Estas preferencias electorales se explican en buena medida con la identificación que parte de la ciudadanía tiene con la oferta partidaria existente. El 26% de los encuestados se identifica con el peronismo, 19%, con Pro; 17%, con LLA; 7%, con la izquierda, y 6%, con la UCR. Así, hay un 18% de independientes y un 5% que se inclina por partidos más pequeños. En el mismo sentido, un 29% considera que Fuerza Patria tiene las mejores propuestas y candidatos y un 32%, más capacidad y equipos de gestión, frente a un 22% y 19% de LLA y 14% y 17% de Pro (ninguno es la opción preferida por el 23% y el 21%, respectivamente). Si las elecciones fueran hoy, sin identificar candidatos específicos sino proponiendo opciones partidarias, FP obtendría el 32%, LLA un 25%, Pro el 17%, la izquierda 6% y la UCR 5%.

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Teniendo en cuenta estos datos, la lógica política sugiere que LLA, Pro y un segmento del radicalismo deberían conformar lo antes posible una renovada coalición de gobierno para encarar con mayor músculo político el proceso electoral que capitalice los umbrales de apoyo que cuenta cada una de esas fuerzas y envíe una señal muy clara al conjunto de la sociedad y al mercado en el sentido de que el Gobierno cuenta con el pragmatismo y la flexibilidad necesarios para maximizar las chances de una victoria, idealmente en primera vuelta. Un volumen electoral cercano al 45% se traduciría en una fuerza dominante en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, y facilitaría el avance de la agenda de reformas estructurales con coherencia y determinación (la gran asignatura pendiente de este gobierno).

Por su parte, el peronismo, que arranca esta interminable carrera electoral con un umbral muy significativo de votos, nada menos que un tercio del electorado (similar al obtenido en sus peores jornadas), “solo” necesita mantenerse unido y moverse con cautela hacia el centro del electorado para capturar una parte de los votos del radicalismo, aquellos que en su momento sedujo el “peronismo federal”, y algunos nichos que acompañaron en los últimos años a Pro (los “ñoños” republicanos), que rechazan las formas agresivas del Presidente y son críticos del desfinanciamiento universitario y de la discapacidad. De ese modo, podría hasta superar el umbral del 40%, en especial si encuentra una fórmula “federal” que exprese y capitalice la fatiga de buena parte del país con los candidatos del AMBA, que predominan desde 2015. Al mismo tiempo, la principal fuerza opositora estaría en condiciones de especular con que las obvias pujas internas del oficialismo se profundicen en los próximos meses y fragmenten el voto del centro a la derecha, como ocurrió en 2023. En contraste, otra corriente de opinión sugiere la conformación de un “gran frente anti-Milei” que incluya a la izquierda, aun a riesgo de alienar a los votantes más moderados.