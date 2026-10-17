Al tren peronista se le oxidaron los rieles

Todo el peronismo de estas décadas, por miedo, no hizo una presentación así: fue un discurso hablado pero no hablante, y pasaron cuarenta años”. Luego Buela, que es consultado por muchos dirigentes del justicialismo, explicó que ya no es válida la “tercera posición” porque vivimos una sociedad dilemática: Estados Unidos o China, Rusia o Ucrania, Israel o Palestina. “¿Cómo tener una posición superadora desde acá?”, se pregunta retóricamente. Caputo no tuiteó el resto de la entrevista, donde el filósofo mete el escalpelo a fondo: “Hay millones de peronistas, pero el peronismo no existe más. Dejó de ser. Hablar de peronismo es caer en la monserga peroniana: mejor que decir es hacer, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, cada peronista lleva en la mochila el bastón del mariscal. En filosofía no se puede hablar de lo que no existe”. Para Buela, el peronismo perdió su naturaleza cuando murió Juan Perón; a partir de entonces “no hubo sanción” y se transformó en un “naranjal”, donde cada uno toma la fruta que más le gusta o conviene: socialdemócratas, democristianos, neoliberales, y siguen los disfraces y los oportunismos. El despliegue autocrítico de este pensador del nacionalismo popular hace juego con otras reflexiones, por ejemplo las del célebre peronólogo Alejandro Horowicz, que en Canal 8 de Mar del Plata dijo: “Cuando uno mira el peronismo del 45 y las transformaciones que produjo y mira la sociedad del mundo del trabajo de hoy, es como si el partido de Perón jamás hubiera existido. Todo lo que sucedió dejó de suceder. Pues bien, un movimiento que produjo estas transformaciones y no fue capaz de defender ninguna de ellas resulta muy claro cuál es su destino”. El autor del clásico Los cuatro peronismos señala el territorio donde todavía prevalece: el conurbano es “un depósito de gente que depende fundamentalmente de los recursos de las intendencias -señala-. En esto es en lo que se ha transformado el peronismo: del partido dinámico de la clase obrera y de capas medias, al partido del pobrerío”. Considera entonces que encarna “una tradición política completamente desgastada”, y sugiere que los peronistas observen con atención al radicalismo, que tiene una historia más que centenaria y quedó “reducido a un conjunto de astillas que pueden ir ensambladas en cualquier dirección”. Horowicz nos recuerda que los grandes fenómenos sociales se crean de abajo hacia arriba y no al revés, y que “el progresismo vende humo” y está en retroceso, tema que preocupa también al sociólogo Pablo Semán, que analiza con dolor la derrota de Lula en Brasil y la espeja con la Argentina. Semán asegura que los progresismos latinoamericanos apostaron al Estado justo en el momento en el que este disminuía su capacidad de respuesta: sus prestaciones esenciales se deterioraron y los ciudadanos debieron salir a procurarse el empleo, la salud, la educación y la seguridad en zonas privadas, y con ese “sálvese quien pueda” que siempre impone la escasez. Esta profunda transformación social implica como fatalidad volver al esfuerzo individual más que a la solución colectiva, y por el momento la derecha está mejor equipada para representar ese sentimiento de época: en Brasil los segmentos más bajos son los que más desaprobaron a Lula. El desdén de la izquierda cultural hacia quienes, en este contexto histórico de supervivencia, se sienten emprendedores, y el uso de la mejora de los índices de delitos violentos para relativizar el drama integral de la inseguridad en los barrios más vulnerables, forman parte de estas zonceras. Y agrega una anécdota muy sugestiva sobre la taras progres contra la religiosidad y el sentido común operadas en Brasil, donde hay millones de hogares monoparentales: “Si tenés que irte a trabajar de empleada doméstica, ¿con quién vas a dejar a tu hijo, con los estudiantes universitarios del PT haciendo marchas a favor de la liberalización de la marihuana o con la iglesia evangélica?“. La pregunta desnuda a un progresismo que mira con el espejo retrovisor y que sigue ensimismado frívolamente en respetables causas de minorías mientras pierde el favor de las grandes mayorías populares.