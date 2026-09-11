¡Alerta roja! La SIDE espía a los Milei

Le atribuyen la humorada al gran Chiche Gelblung, que esta semana se fue al cielo de los periodistas: “Que la verdad no te impida hacer un buen título”. Se lo habría dicho, cuando era director de la revista Gente, a un redactor celoso al mango de la precisión; digamos, excesivamente escrupuloso, nada dispuesto a volar. Mi homenaje al querido Chiche es el título que lleva hoy la columna, juguetón y algo exagerado; ojo: no del todo exagerado. La Secretaría de Inteligencia (SIDE) es una de las áreas –también caja, faltaba más– que controla Santiago Caputo, el célebre Caputín. Curioso, picarón y vigilante como es, les habría encomendado a los espías que chiflen en caso de detectar a un nuevo amigo o amiga de Milei. Las amistades de Javi se han convertido en un asunto de Estado hace ya tiempo, pero saltaron todas las alarmas cuando se supo, a principios de mes, que su exasesor y compinche Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia bajo la acusación de haber intentado matar a su mujer. También lo investigan allí por enriquecimiento ilícito. La primera reacción de Javi al enterarse de los problemas judiciales de esta divinura de persona fue salir en su defensa. Lo que corresponde: para eso están los amigos. “Ceri” o “Fer”, como alternativamente lo llamaba, viene a coronar la ristra de sujetos que se le pegan al Pelu y a los que el Pelu, no tan escrupuloso como aquel redactor de Gente, deja entrar en su círculo íntimo. Un problema. Problemón, que alarma incluso al FBI, al Fondo Monetario, a Trump y al Vaticano. A los nombres me remito: Hayden Davis, Mauricio Novelli, Diego Spagnuolo, José Luis Espert, Manuel Adorni… Afortunadamente, para que esa lista no siga creciendo ha decidido poner un poderoso filtro, un muro de hormigón armado: Karina.

Sí, es una broma.

En cambio, lo del “cielo de los periodistas” es cierto. Hay un enorme cielo para nosotros. Pero, diría Javi, está vacío.

Retomo. El martes conocimos, por una nota de Hugo Alconada Mon, las alegres correrías de Cerimedo en Mar del Plata, ciudad que le resultó, igualito que a Boudou, altamente inspiradora. Fue hace algo más de 10 años y creo que Chiche titularía así esa historia: “El taxista que dejó un tendal”. Vaya tendal. ¡Vaya taxista! Aunque decía que era abogado y que trabajaba para la AFA, lo cual lo llevaba a recorrer el mundo, convenció al dueño de una flota de taxis y se puso a manejar uno. Tres meses después le metió una demanda laboral. En MdQ todavía lo esperan deudas (no pagaba ni la luz ni el gas y le llovían multas de tránsito), al padre de su novia le comió los bolsillos y un auto 0 km, y, attenti, atenção, fue condenado por vender dos veces el mismo departamento. “Un muerto de hambre”, lo califican hoy allí. Injustamente: lejos de esa caracterización, logró llegar hasta los hermanos Milei, que quedaron encantados. Tanto, que nunca se les ocurrió googlearlo. Menos mal: hubiesen encontrado el prontuario; el fin de una alucinante carrera hacia las cumbres del poder. ¿O acaso estaban enterados y, redentores, quisieron darle una nueva oportunidad? Vaya a saber. Lo único seguro es que no necesitaban tener un pillo cerca. Ya había otros. Ceri se convirtió rápidamente en gran estratega libertario en redes sociales; para el Presi, maná caído de las alturas. Hasta se lo recomendó a Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia. Una lástima, justo cuando estaba en ese país aprovechando la segunda oportunidad le puede caer la segunda condena. El lawfare está haciendo estragos.

¿Aprenden los Milei, para no tropezar con la misma piedra? No, buscan la piedra. En 2022, Mauricio Novelli embaucó a Javi, cuando era diputado, haciéndole promocionar públicamente Vulcano Game, un proyecto de videojuegos que tenía su propio token, $VULC. Javi remó esa y otras iniciativas a cambio de 2000 dólares mensuales, pero aquello terminó en estrepitoso fracaso: $VULC se desplomó en unos días hasta quedar en cero. Porfiado, en 2025 Novelli volvió a llevarle un criptoactivo prometedor, $LIBRA, y le llevó además a un muchachito audaz, el gringo Davis. Javi, ahora presidente, volvió a dispensarle su confianza; los investigadores creen que fue a cambio de 5 millones de dólares. Qué locura. Hablo de los investigadores. Los audios que se conocieron en la causa judicial revelan el estrechísimo vínculo de los Milei con este entrepreneur cara de piedra. Podríamos hablar de ingenuidad: Javi da el perfil naif. O de terceras, cuartas y quintas oportunidades, que por algo se proclamó mesías. Así los bancó y sigue bancando a Adorni y a Espert: amigos son los amigos, en las buenas, en las malas y en las espantosas. Lo que daría yo por pertenecer a ese mundillo privilegiado, sin pecados ni pecadores porque los hermanos administran las indulgencias. Qué onda si me acerco con la excusa de presentarles una nueva criptomoneda: $KARINA.

Por supuesto, Javi se rodea también de gente buenísima. Un ejemplo: el economista Juan Carlos de Pablo.

¿Otro ejemplo? Me estaría faltando información.