Antes de que sea tarde

Según el físico Heinz von Foerster, el mundo se acabaría hoy. En 1960 publicó en Science, una de las revistas más importantes de la literatura científica mundial, su “ecuación del día del juicio”: si la población seguía creciendo al ritmo de la posguerra, el viernes 13 de noviembre de 2026 la humanidad llegaría al infinito. Fue una provocación inteligente, aunque se equivocó: la población mundial crece cada vez más despacio. En la Argentina, de hecho, ocurre algo aún más inquietante. Nacen cada vez menos personas y las que nacen viven cada vez más años.

Los números hablan por sí mismos. En 2014 nacieron en el país unos 780.000 bebés; en 2024, 413.000. Casi la mitad en diez años: cada año faltan unos 370.000 bebés respecto de 2014. La fecundidad bajó a 1,23 hijos por mujer, cuando se necesitan 2,1 para que una población se reemplace: un nivel propio de España o Italia. No hay motivos para esperar un rebote, porque la experiencia internacional muestra que los incentivos a la natalidad logran poco y por poco tiempo.

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Hoy 11 de cada 100 argentinos tienen 65 años o más

Del otro lado de la pirámide, las generaciones más numerosas de nuestra historia, las nacidas entre 1955 y 1975, entran en la vejez. Hoy 11 de cada 100 argentinos tienen 65 años o más; hacia 2035 serán entre 15 y 16, y hacia 2045, entre 20 y 22. Es un envejecimiento con rostro femenino: entre los mayores de 80 hay 228 mujeres por cada 100 varones, y muchas viven solas. Hacia 2035-2040 se agotará el “bono demográfico”, esa etapa en la que había muchos adultos en edad de trabajar por cada persona dependiente, lo que ayudó a financiar la expansión de la cobertura de salud, así como las jubilaciones.

Esta revolución demográfica coincide con otra, la tecnológica: terapias génicas, anticuerpos monoclonales, nuevos fármacos para el Alzheimer, medicamentos como los GLP-1, nuevos dispositivos portátiles, nanorrobótica y una inteligencia artificial que ya acelera el descubrimiento de fármacos, el diagnóstico temprano y el tratamiento de las enfermedades crónicas, que hoy dan cuenta de más del 70% de la carga de enfermedad en la Argentina. Son avances extraordinarios pero también extraordinariamente caros: algunas terapias génicas superan el millón de dólares por paciente. Más personas mayores, más enfermedades crónicas, tratamientos más costosos y menos aportantes para pagar la cuenta: un cóctel explosivo.

Imaginemos a una mujer de 82 años con hipertensión, diabetes y un principio de demencia. Necesita un equipo que la acompañe en el tiempo, no tres especialistas que no se hablan; cuidados cotidianos que hoy suelen recaer, sin paga ni apoyo, en sus hijas; y tal vez un tratamiento innovador que su cobertura no sabe si debe pagar. En la Argentina esa última duda suele resolverse con un amparo judicial y no con una política sanitaria: accede quien puede pagar o litigar. Con más de 500 financiadores fragmentados entre las obras sociales, las prepagas, el Estado nacional y los Estados provinciales, sin un sistema de cuidados de largo plazo y sin una agencia de evaluación de tecnologías con poder vinculante para reforzar las decisiones sobre cobertura, el sistema no está preparado para ese escenario, que muy pronto será el habitual.

Las diferencias en la esperanza de vida entre sectores sociales ya superan los cinco años

La inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, al brindar diagnóstico y orientación a quienes viven lejos de un médico. Pero también puede ampliar la brecha: las diferencias en la esperanza de vida entre sectores sociales ya superan los cinco años, y las tecnologías que prolongan la vida saludable no deberían quedar solo para quienes pueden pagarlas.

La clave es anticiparse. Ningún calendario electoral premia reformas cuyos frutos se ven en 20 años, y el envejecimiento no produce un día de crisis visible que de golpe moviliza a la opinión pública. Por eso, más allá de la contingencia de la agenda electoral, nuestros políticos, de cualquier signo o color, tienen que consensuar una agenda estratégica de país. Hasta la incertidumbre sobre cuánto más viviremos es una razón para actuar ya: un sistema previsional pensado para 75 u 80 años de expectativa de vida no resiste los 90 o 95. Tenemos una ventana de aproximadamente una década para actuar.

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¿Por dónde empezar? Con una agencia de evaluación de tecnologías cuyas recomendaciones orienten la cobertura, con un sistema de cuidados de largo plazo, como el que Uruguay ya empezó a construir. Con un primer nivel de atención capaz de dar continuidad y seguimiento a los pacientes con enfermedades crónicas, apoyado en historias clínicas electrónicas que se comuniquen entre sí. Y con reglas claras para la IA en salud. Varias de estas medidas, como la atención primaria, la evaluación de tecnologías o la interoperabilidad, requieren más decisión política que dinero.

Von Foerster se equivocó con el infinito, pero acertó en algo: ignorar una tendencia de fondo no la detiene. Como dice el economista y demógrafo Rafael Rofman, “la demografía siempre gana”. Y en este contexto, la sostenibilidad de nuestro sistema de salud está en juego. La pregunta no es si este cambio ocurrirá, porque ya está ocurriendo, sino si lo enfrentaremos a tiempo o improvisaremos. Las políticas de salud que hacen falta hay que pensarlas hoy pero para las próximas décadas, no para las próximas elecciones.