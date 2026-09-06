Argentina-Italia: construir una fuerte alianza económica sobre la base de raíces comunes

Me complace mucho iniciar hoy, a dos años de mi última misión, una nueva visita a la Argentina. Italia y la Argentina están unidas por un vínculo de amistad sin igual, alimentado también por la presencia en este país de más de un millón de ciudadanos italianos y de más de veinte millones de descendientes de origen italiano. Cada vez que llego a Buenos Aires es imposible no sentirse inmediatamente en casa.

Agradezco a las autoridades argentinas, que en cada ocasión corresponden a este sentimiento de profunda amistad. Me reuniré con el presidente Milei, con el Jefe de Gabinete de Ministros, Santilli, y con el Ministro de Relaciones Exteriores, Quirno, con quien el diálogo se ha vuelto, en los últimos dos años, cada vez más fluido y fructífero.

Traigo un mensaje político de compromiso operativo y concreto para el fortalecimiento del partenariado entre Italia y la Argentina en todos los sectores, sobre la base del Plan de Acción firmado el año pasado por la Presidenta del Consejo de Ministros, Meloni, y el Presidente Milei. Por ello, encabezaré una gran misión de sistema, de la que también participarán el Ministro de Educación y del Mérito, Giuseppe Valditara, el Presidente de Confindustria, Emanuele Orsini, y una nutrida delegación de alrededor de 100 empresas italianas.

América Latina es una región prioritaria para la política exterior italiana, y la Argentina es su interlocutor privilegiado, el punto de referencia político para fortalecer nuestra presencia en la región.

Hemos llevado esta visión a todos los ámbitos internacionales, en el G7 y en Europa. También gracias a nuestro compromiso y a nuestra presión hemos alcanzado recientemente un hito histórico: el acuerdo UE-Mercosur, el mayor acuerdo de libre comercio negociado hasta la fecha por la Comisión Europea, que vincula a 31 países, alrededor de 730 millones de consumidores, una cuarta parte del PIB mundial. Una verdadera revolución diplomática.

Por eso estoy aquí, junto con Confindustria y numerosas empresas de excelencia, para aprovechar juntos, empresas italianas y argentinas, todas las grandes oportunidades que se derivan de este acuerdo.

Partimos de una base sólida. En 2025, nuestro intercambio comercial alcanzó los 2450 millones de euros, registrando un crecimiento respecto de 2024. Pero no es suficiente: ¡el potencial es enorme y queremos aprovecharlo plenamente! Por ello, he incluido a la Argentina y a América Latina entre las prioridades del Plan para la internacionalización de nuestro tejido productivo en todos los mercados con mayor potencial.

Nuestras empresas están preparadas. En la Argentina ya están activas más de trescientas empresas de capital italiano en todos los sectores prioritarios, desde la industria automotriz hasta la ingeniería de instalaciones, la construcción, la industria manufacturera. Queremos trabajar cada vez más también en el sector espacial y en la inteligencia artificial. Y, además, en los sectores, cada vez más cruciales, como el de los minerales críticos y el de la energía.

Pienso en las grandes inversiones promovidas en estos años por empresas italianas para la extracción, el transporte y la licuefacción de gas del yacimiento de Vaca Muerta: la mayor inversión privada de la historia de la Argentina, con importantes repercusiones también en materia de empleo. Un proyecto que da testimonio de nuestro compromiso con colaboraciones industriales de largo plazo.

Nuestras empresas están preparadas para invertir en la Argentina y en el Mercosur, y queremos que cada vez más amigos argentinos inviertan en Italia. Por ello, inauguraré en Buenos Aires un gran Foro empresarial para el crecimiento, organizado conjuntamente con Confindustria, la Agencia ICE y las Agencias para la internacionalización, con el objetivo de generar cada vez más oportunidades de contacto entre nuestras empresas.

Nos concentraremos, en particular, en cinco sectores prioritarios: agroalimentario, farmacéutico-médico, transición energética, maquinaria e instalaciones, y tecnologías digitales, con decenas de pequeñas y medianas empresas que participarán en encuentros directos con sus contrapartes locales.

También me complace mucho que esta misión coincida, en estos mismos días, con el Foro Pymes Italia-América Latina, organizado en Buenos Aires por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana: un nuevo y concreto testimonio de la importancia que tiene hoy la Argentina como punto de referencia para toda la cooperación económica regional.

En los próximos días, junto con nuestros amigos argentinos, hablaremos también de cooperación cultural. Pienso en el gran rol que tiene la Argentina en la comunidad de la italofonía que lancé el año pasado. Hablaremos de cooperación universitaria, de cooperación jurídica —pienso en los programas Falcone y Borsellino—, así como de cooperación en materia de defensa, en apoyo de la modernización de las Fuerzas Armadas. Y, naturalmente, hablaremos de diplomacia deportiva y del profundo vínculo que nos une a través del deporte. Muchas piezas, todas igualmente importantes, de ese extraordinario mosaico que constituye el vínculo entre Italia y la Argentina.

Sobre esta base tan sólida queremos construir el próximo capítulo de nuestra relación. La Argentina de hoy ofrece una orientación económica claramente favorable al mercado, un sistema de valores arraigado en los principios de Occidente: libertad, democracia y principios del libre mercado. Compartimos la misma batalla contra la burocracia que frena el crecimiento de nuestras empresas.

Llego, por tanto, a Buenos Aires con una profunda convicción. El vínculo de amistad que une a Italia y a la Argentina está preparado para crecer y convertirse en una extraordinaria alianza operativa en los ámbitos político, económico y cultural.

*El autor es el vicepresidente del Consejo y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia