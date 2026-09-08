¿Bajo qué figura jurídica podrían reincorporarse las Malvinas?

Por Cristian Altavilla PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La cuestión Malvinas trasciende el plano de la diplomacia internacional y la memoria histórica para adentrarse en el terreno estrictamente constitucional. Ante un hipotético escenario de recuperación o de resolución negociada de la soberanía, el Estado argentino se enfrentaría a un dilema institucional ineludible: ¿bajo qué figura jurídica se integraría el archipiélago a la estructura federal de la Nación?

La Constitución Nacional, reformada en 1994, establece en su Disposición Transitoria Primera una manda clara: la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas respetando el modo de vida de sus habitantes y los principios del derecho internacional. Sin embargo, el texto fundamental no detalla el mecanismo exacto de inserción política de ese territorio. Del análisis de nuestra tradición jurídica, del derecho público provincial y del derecho comparado se desprenden cuatro grandes alternativas institucionales, a las que se suma una salida intermedia de carácter diplomático-administrativo.

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Provincia autónoma

La primera opción consiste en la creación de una nueva provincia argentina, segregada del actual diseño territorial o erigida directamente sobre el archipiélago. El artículo 13 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a admitir nuevas provincias en la Nación o elevar a tal categoría a territorios ya existentes, siempre que cuenten con la población suficiente y los recursos económicos para sostener su gobierno. Esta opción implicaría dotar a las islas de una Constitución provincial propia, poder judicial independiente, legislatura local y la elección de sus propias autoridades ejecutivas, además de representación con senadores y diputados en el Congreso de la Nación en pie de igualdad con el resto de los distritos.

Dada su particular conformación demográfica, Argentina pasaría a ser un federalismo “asimétrico”, reconociendo a una provincia un status especial, con un idioma propio (el inglés), su propia religión, cultura, entre otras.

Parte integrante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta vía es la opción actualmente sostenida por el derecho positivo argentino y la legislación nacional vigente. La Ley 23.775 de provincialización de Tierra del Fuego incluyó formalmente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes dentro de su jurisdicción. Desde la perspectiva de la legislación interna y de la cartografía oficial, las islas ya poseen un estatus constitucional asignado: son parte de una provincia preexistente. Si se recuperara el control efectivo, la administración recaería formalmente sobre el gobierno provincial con sede en Ushuaia, sin necesidad de crear nuevas estructuras legislativas nacionales; pero la Ley, en su art. 2, dice expresamente que en lo que se refiere a Malvinas la nueva Provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el Gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al Gobierno provincial.

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Territorio Nacional

Una tercera alternativa histórica y jurídica es retrotraer el estatus del archipiélago al régimen de los antiguos “territorios nacionales”, figuras que existieron en la Argentina hasta la provincialización masiva de los mismos en la segunda mitad del siglo XX. El marco legal estaría dado por el artículo 75, inciso 15, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la facultad de arreglar los límites del territorio nacional y dictar la legislación necesaria para la organización y administración de los territorios nacionales que queden fuera de los límites de las provincias.

Bajo este esquema, el gobierno de las islas no recaerá en autoridades locales elegidas democráticamente de forma plena en los primeros tiempos, sino en un gobernador designado directamente por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, bajo la tutela directa del Estado central. Sin embargo, chocaría fuertemente con las expectativas de autogobierno de los isleños y con los estándares modernos de derechos políticos.

Territorio Autónomo o Estado Asociado

Esta solución no surge de manera explícita en el texto literal de la Constitución histórica argentina, pero encuentra amplio sustento en el Derecho Internacional Público y en la práctica constitucional comparada frente a realidades coloniales o insulares complejas. Para comprender su viabilidad, es útil observar el espejo internacional de los Estados Unidos, que administra diversos territorios de ultramar bajo esquemas de autonomía singular: Puerto Rico e Islas Marianas del Norte funcionan como “mancomunidades” (commonwealths); Guam e Islas Vírgenes son territorios organizados con legislaturas y gobernadores electos; y Samoa Americana representa el extremo de territorio no organizado.

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En la doctrina argentina, constitucionalistas e internacionalistas han debatido la posibilidad de crear un estatuto especial —un estatus de “asociación libre” o “entidad subnacional con autonomía reforzada”— que garantice a los habitantes isleños el respeto a sus instituciones, su lengua, sus leyes civiles y sus tradiciones británicas, bajo un paraguas de soberanía nacional argentina. Esto permitiría conciliar la integridad territorial del Estado con los deseos de la población local, exigidos por las resoluciones de las Naciones Unidas.

La solución intermedia: una situación especial de “doble bandera”

Cuando la recuperación plena y directa de la soberanía se enfrenta a callejones sin salida diplomáticos o geopolíticos, la teoría de las relaciones internacionales y los precedentes históricos abren paso a fórmulas de transición creativa, entre las que destaca el esquema de “doble bandera” o soberanía compartida/administración conjunta.

Este modelo implica que ambos Estados en disputa reconozcan de manera temporal o permanente un estatus jurídico híbrido sobre el territorio, desactivando el conflicto bélico o latente y priorizando la cooperación económica, científica y humana.

Encontramos importantes ejemplos históricos de soluciones de soberanía compartida o estatus especiales: el Principado de Andorra, el Tratado Antártico, el régimen de Hong Kong (Un país, dos sistemas) y las propuestas históricas de cosoberanía sobre Gibraltar.

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El Peñón de Gibraltar Marcos Moreno - AP

Así, la Cuestión Malvinas no puede resolverse únicamente desde la retórica patriótica; exige una ingeniería constitucional sofisticada. Ya sea mediante la integración directa a una provincia, el retorno al régimen de territorio nacional, la creación de un estatuto de autonomía especial al estilo de los territorios de ultramar, o el diseño transitorio de fórmulas de administración compartida, la Argentina tiene el desafío de demostrar que su marco constitucional posee la flexibilidad necesaria no sólo para reclamar sus tierras, sino para integrarlas de manera moderna, democrática y viable en el siglo XXI.

En este complejo entramado de integración, el factor humano se erige como el límite ético y jurídico fundamental. Lejos de cualquier lógica de avasallamiento, el destino del archipiélago está indisolublemente atado al respeto absoluto por quienes habitan hoy su suelo. En todos los casos, sus costumbres, su modo de vida, su religión, su lengua y su cultura deben ser celosamente preservados y garantizados.

De hecho, este imperativo no es una mera concesión táctica, sino un mandato constitucional inquebrantable consagrado por la unanimidad de la Convención Constituyente de 1994. Al estipular en su Cláusula Transitoria Primera que “La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes...”, el Estado argentino asumió un compromiso republicano e internacional del que no puede ni debe apartarse. Cualquier solución definitiva al diferendo exigirá, en última instancia, tejer un puente de convivencia donde la soberanía nacional y la dignidad de los isleños caminen inexorablemente de la mano.

Por Cristian Altavilla PARA LA NACION Director del Instituto Internacional de Democracia, Derechos Humanos y Empresa de Insight 21, think tank de Universidad Siglo 21