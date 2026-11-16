Caída libre de la ciencia en el país

Tuvimos varios ministros y secretarios de Ciencia que no eran científicos. Cuando en la administración anterior expuse diversos problemas del sistema científico en la Cámara de Diputados, el entonces ministro de Ciencia no entendía cuestiones elementales: creía que los overheads –fondos que cubren los costos institucionales de un proyecto– eran para compensar la inflación. De modo que la formación científica es condición necesaria para un ministro de Ciencia –sin ella no entiende el sistema–. Pero no es suficiente.

En países desarrollados, los departamentos e institutos de investigación, públicos o privados, deben elegir investigadores capaces de ganar subsidios competitivos, porque esos subsidios incluyen los overheads que los sostienen económicamente. Se forma así un círculo virtuoso de creación de conocimientos y de selección por mérito. Cuando regresé del National Cancer Institute (NCI), y del National Institute of Health (NIH), en Estados Unidos, aquí no existían overheads legales. Tras mucho insistir a los funcionarios en los años 90, apenas pude conseguir que incluyeran un monto francamente insuficiente, menos del 5%, que destinaron exclusivamente a costos de administración. Por desconocimiento o por igualitarismo ideológico, se reparten muchos subsidios insuficientes y con mínima exigencia, en lugar de financiar menos proyectos, agregar sus costos indirectos (overheads) y hacerlos muy competitivos (~15% de aprobación). Así, pero sin overheads, eran los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), de la Secretaría de Ciencia, que fueron anulados por el actual gobierno junto con el crédito del BID para la ciencia y las empresas del sector.

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Así, sin presión de selección, se crea un sistema ineficiente que no premia el mérito y es deficitario para las instituciones y empresas. Muchos se ven obligados a cobrar “diezmos” irregulares a sus investigadores, haciendo figurar gastos institucionales como propios. La solución es sencilla y no cuesta un peso más al Estado: menos subsidios, más estrictos, por concursos y que incluyan los costos indirectos.

Fuera del Conicet no hay presión por “publicar o perecer”; por eso abundan profesores que no investigan ni publican en revistas internacionales, algo inconcebible en la OCDE. Esta fue una de las razones por las cuales se creó el Conicet: las universidades creaban muy pocos conocimientos. Quien no investiga enseña con libros, que cuando se distribuyen ya están desactualizados. En cambio, los investigadores enseñamos con papers. En los países desarrollados ningún profesor joven es ajeno a la investigación de frontera: recién al final de la carrera, cuando dejan de ser competitivos para obtener subsidios, se dedican solo a la docencia. No se jubilan si no quieren; conservan el tenure (estabilidad) ganado con mérito y siguen siendo útiles. Aquí, a los 67 años los jubilamos del Conicet o los contratamos ad honorem, sin viáticos, ni almuerzo, ni transporte, ni subsidios.

Algo parecido ocurre en nuestras empresas: décadas de proteccionismo eliminaron la presión de “patentar o perecer” y con ella el incentivo a innovar y la posibilidad de “destrucción creativa” de Schumpeter. Así, por la creciente apertura y el acuerdo reciente con la Unión Europea, las que no innoven desaparecerán. Es lo que llamo “destrucción entrópica”: un proceso espontáneo, masivo e irreversible que aparece cuando no hay crecimiento endógeno en el sentido de Paul Romer, es decir, no hay ciencia de excelencia (papers) e innovación (patentes). Desplaza a la destrucción creativa, que se apoya en nuevos conocimientos. Ya está ocurriendo.

La dificultad para patentar es otro freno importante que el Gobierno busca remover: la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) reducirá costos y plazos. El proyecto ya tiene media sanción y fue girado al Senado. En esto estamos bien. Otro problema es la importación de insumos y equipos. El Registro de Organismos y Entidades Científicas y Tecnológicas (Roecyt, ley 25.613), burocratiza para los científicos lo que cualquier ciudadano importa puerta a puerta. Durante el gobierno de Macri casi se logra resolver (tras innumerables reuniones de las que participé), pero el cambio de gobierno anuló el decreto 515/19. Lo retomé ahora con apoyo de Sturzenegger, pero el último secretario de Ciencia nunca lo firmó; durmió en su despacho. Llevamos décadas así. La salida de fondo sencilla y es la que propuse en estas páginas el 17 de marzo de 2024: libre comercio para la ciencia.

La ciencia está en caída libre: la inversión pública en ciencia y técnica perforó el 0,15% del PBI, el nivel más bajo desde que hay registros. El deterioro se verá pronto en las publicaciones, el índice H y los rankings del Conicet y las universidades; tendremos empresas cada vez menos competitivas y la calidad de la atención médica disminuirá.

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Con el gobierno actual, la Secretaría de Ciencia dejó de recibir los subsidios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaban los PICT y los programas de innovación. Lo poco que se invirtió salió de la contraparte que el Estado debía aportar para no perder el crédito del BID. No se ahorró un centavo y se destruyó el programa entero, desfinanciando gravemente a la ciencia de todo el país.

El presidente Milei cita a Schumpeter, Solow y Romer, pero a su gobierno le falta el impulso a la ciencia que dichos autores y la OCDE consideran esencial para el crecimiento endógeno. Recientemente envió un paper a publicar sobre economía, a una revista de impacto medio. Ahora está sufriendo lo que es frecuente en los becarios y jóvenes investigadores: esperando el dictamen de los pares revisores. Todavía no le han aprobado su manuscrito. Imagine el Presidente lo que sufre un joven becario, que además hace su trabajo en condiciones mucho peores, con financiación paupérrima, en áreas de altísimo costo por experimento y con un sacrificio horario enorme. Para un becario y un joven investigador no hay fines de semana. Cuando no trabajan tienen que estudiar para estar con sus conocimientos en la cresta de la ola. Como habrá notado, no es tan simple publicar un paper.

Sin comisiones evaluadoras como las de los PICT, proliferarán los proyectos basados en creencias y pseudociencia. Ya aparecen quienes prometen curas para el cáncer y otras enfermedades, como ocurrió con la crotoxina, aquel supuesto remedio oncológico. El daño puede ser enorme, porque experimentan con vidas humanas. Me permito decirle al Presidente que reactive los PICT y el crédito del BID antes de que el daño sea irreversible. Los mejores se irán y el semillero se destruirá. No se puede vencer la destrucción entrópica sin invertir en ciencia, en nuevos conocimientos. Lo hemos hecho una y otra vez los liberales y nunca funcionó. Soy liberal y quiero que al Gobierno le vaya bien; precisamente por eso me preocupa que no escuchen a quienes investigan.