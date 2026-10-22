Carta de lectores

Enseñanza de la ciencia

A propósito del artículo de Jorge Crisci sobre la enseñanza de la ciencia, tengo en mis manos un ejemplar del libro “Elementos usuales de las ciencias físico-químicas”, de Emilio Olivé, editado por la Librería del Colegio en 1911. El libro incluye temas de relativa complejidad, como la diferencia entre mezcla y combinación, la obtención de gas natural a partir de la destilación del carbón o el funcionamiento de una pila eléctrica. Todo ilustrado, además, con experimentos que el lector puede hacer con elementos disponibles en su casa. Sospecho que el nivel científico de los contenidos de este libro supera en muchos aspectos al de cualquier escuela secundaria de la actualidad. Sin embargo, se trata de un libro de uso regular en nuestras escuelas primarias en las primeras décadas del siglo XX.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Superávit

Si alguien me decía en 2023 que un par de años después la Argentina iba a tener superávit fiscal y que Aerolíneas Argentinas daría ganancias, nadie lo hubiera creído. Pero no es un milagro, es compromiso y responsabilidad fiscal.

Sebastián Perasso Jáuregui

rugbydidactico@hotmail.com

Cristina afortunada

Qué suerte que tiene Cristina Kirchner de poder contratar a una agencia británica en Londres para que le haga lobby en el New York Times y en Bloomberg.

Qué suerte que puede pagar 10.000 dólares por mes para que una consultora internacional le instale en el mundo que es víctima de lawfare y que le suspendan la inhabilitación perpetua para volver a ser candidata en 2027.

El vecino común no puede. No puede pagar una agencia en Londres, no puede pagar 10.000 dólares por mes para que lo defiendan en la ONU. Si lo condenan por Vialidad, cumple la condena, no contrata a un abogado de Lula para ir a la ONU.

Esa es la desigualdad, unos tienen agencias británicas, abogados internacionales y campaña de un año en el exterior pagando 10.000 dólares por mes (lo que representa asi 40 salarios minimos mensuales). Otros tenemos que pagar la cuenta del ajuste.

Un ciudadano común, reitero, no podría hacerlo.

Ricardo Albanese

Realba2012@gmail.com

¿Qué te pasa Argentina?

¿Qué te pasa Argentina, que tu poder excelso se está transformando en un vacío indefinido? ¿Qué dolencia te aqueja, que tu capacidad de resucitar está tambaleante? No eres ese país pujante de antaño, sois actualmente una tenue imagen del resplandor que teníais. Algunas dolencias han lesionado tus entrañas, tu alma y tus valores, que hacen que hoy el mundo vea tus sentidas y tristes lágrimas. La piedad no te acompaña, y quienes tienen el poder en sus manos de resucitarte, desde hace décadas nada al respecto hacen. Has sido herida sin merecerlo y tienes la fuerza necesaria para recuperarte por tu entereza. Argentina, creo que la dolencia que tienes no es casualidad, es una clara causalidad pergeñada. Hace decenios vienen lacerando tus raíces, apátridas ideales espurios que mucho te deterioran. Quienes te habitan son víctimas de esas patrañas. No sois merecedora de semejante blasfemia, no tienen perdón quienes te dañan. Presumo que la gran mayoría del pueblo no merece lo que pasa. Sólo veo ante la situación dos caminos a transitar. O seguir pasando angustia sin predecir el futuro, o bien dejar los temores de lado y con mesura, sacrificio y valor, poner el pecho ante la adversidad y defender los derechos que nos rigen con sapiencia y en paz. La desidia y él no te metas no son la panacea, sino el seguir postrada ante el enemigo artero que en silencio y con una vil estrategia te oprime sin piedad.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Milei y el día 20

Respecto a las declaraciones de Javier Milei, es cierto que en la Argentina nadie muere de hambre, lo cual no quiere decir que llegando a fin de mes o pasado el día 20 sus gastos no se vean restringidos al mínimo posible. El Presidente debe entender que la clase media la está pasando mal y que su nivel de vida se ha visto seriamente deteriorado. ¿Culpa del modelo de ajuste? No; no es el ajustar los gastos del Estado a sus ingresos, sino a que no se logra reactivar la economía generando nuevos puestos de trabajo de calidad. Que la macro esté controlada no quiere decir que los problemas económicos y sociales se hayan solucionado. Demás esta decir que el empleo informal ronda el 40% desde hace más de 40 años, el kirchnerismo no debería criticar lo que no pudo resolver en trece años de gestión.

Pedro Pablo Farias

penfarias@live.com.ar

Autoridad y grito

Que lástima que a Milei no lo asesoren en que el que siempre grita e insulta parece carecer de razón, pues la mejor manera de gritar en voz alta es hablar pausado debido a que transmite autoridad, seguridad y claridad de argumentos.

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

Agresiones del Presidente

Creo que ya es impostergable pronunciarse, aunque más no sea que recordando a Marco Tulio Cicerón en su Primera Catilinaria: “Hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia, cuánto tiempo más hemos de ser juguete de tu furor”.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Multas evitables

En la calle Libertad, entre Juncal y la avenida Alvear, las grúas retiran habitualmente vehículos estacionados sobre la mano izquierda. Sin embargo, la prohibición se indica mediante un cartel al comienzo del tramo y el cordón está pintado de amarillo solo por sectores. Esta señalización puede inducir a confusión a quienes interpretan que los espacios sin demarcar están habilitados para estacionar.

Si la prohibición comprende todo el tramo, sería razonable señalizarlo de manera clara y continua. Además de evitar infracciones, esto reduciría las molestias que generan los acarreos en una zona con varios colegios y una intensa circulación de familias.

Ya solicité al gobierno de la Ciudad que complete la demarcación del cordón, pero hasta el momento no recibí respuesta y los acarreos continúan. Si la prohibición abarca todo el tramo, la señalización debe ser inequívoca. No resulta aceptable que la grúa siga llegando antes que la pintura.

Juan Manuel Sanclemente

psicosanclemente@gmail.com

Rendir cuentas

En la Argentina, el contribuyente está obligado a pagar sus impuestos, pero pareciera que quienes administran esos recursos pueden discutir sus obligaciones. ¿Desde cuándo cumplir la ley se volvió optativo?

La UBA se sostiene con el esfuerzo de millones de argentinos, incluidos quienes jamás accederán a ella. Su autonomía protege la libertad universitaria, no la impunidad administrativa.

Tanto el Gobierno como las autoridades universitarias deben cumplir la Constitución, las leyes y los fallos judiciales. El incumplimiento de uno jamás justifica el del otro.

Una universidad que forma ciudadanos debe enseñar con el ejemplo. Un Gobierno que exige transparencia debe practicarla.

Quienes administran nuestros recursos deben rendirnos cuentas a todos los que contribuimos a sostenerlos. No es una concesión: es su deber y nuestro derecho.

Defender la universidad pública también exige respetar a quienes la sostienen.

Arq. Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

En la red Facebook

Revuelo en los medios de España por los insultos de Milei a periodistas locales

“Cuando no se puede responder se ataca, es fácil”

Adriana A. Del Grosso

“¿Y cuál sería el insulto?”

Roman Palazzo

“En el 99% de los casos, si alguien se hace cargo de una acusación es porque algo cierto hay”

Eduardo Morón

“No es vergüenza nacional; él quiere ser vergüenza mundial”

Walter Tartagal

“Cosecharás tu siembra... Después no nos sorprendamos de los resultados”

Juan Ignacio

“Sus insultos hablan más de él que del otro”

Alegre Stella