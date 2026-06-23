Cartas de lectores: Adorni, corrupción, padres

Adorni

Parece que el plan para esconder a Manuel Adorni ha comenzado exitosamente, la primera etapa, ya concretada, era nombrar a un nuevo vocero, la segunda es nombrar un nuevo Jefe de Gabinete, y la tercera es darle un nuevo puesto como ministro acompañador del Presidente, único lugar en que podría dar la cara sin tener que contestar preguntas que lo incomodan.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

Corrupción

Los argentinos nos daremos cuenta de que la corrupción se está erradicando cuando la justicia informe a la prensa y a la opinión pública sobre lo investigado y lo actuado, y no al revés.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Padres

Felicitaciones a todos los padres de este bendito país, sin distinción de razas, credos, situación económica-social u otra condición. Felicitaciones a todos los padres que un maravilloso día supieron iluminar en sus rostros una sonrisa cuando vieron en los brazos de su mujer madre llena de ternura a su pequeño hijo recién nacido. Felicitaciones a todos los padres que protegieron a sus hijos con mucho esfuerzo y sacrificio, atendiéndolos en todas las necesidades de la vida, materiales, educativas, afectivas y espirituales. Felicitaciones a todos los padres que cuidaron a sus hijos con amor, en las alegrías y en las tristezas, que supieron darles una palmada en la espalda o un abrazo cuando vivieron algún fracaso. Felicitaciones a todos los padres que orientaron y acompañaron a sus hijos en los caminos de la vida, con su aliento y ayuda en el trabajo, con un buen consejo, siempre al lado de ellos, frente a la pobreza y la miseria, con mucha compasión frente al error o el desvío, corrigiendo, pero también sabiendo perdonar. Felicitaciones a todos los padres que en la hora de nuestra muerte nos podremos decir con Santa Teresa de Calcula a nosotros mismos: “Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo... en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado”.

Por último, felicitaciones a los padres de la patria, a Manuel Belgrano, San Martin y a tantos otros. ¡Como olvidar a Belgrano, que mirando con piedad patriótica el cielo celeste y blanco argentino creó nuestra bandera también de ese glorioso color que preservará para siempre en la existencia de nuestra Nación.

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5@gmail.com

La nueva grieta

Desde el famoso “desclasados” hasta el anuncio de la muerte de Jorge Messi, los ataques del kirchnerismo hacia la selección argentina de futbol, y en especial a Lionel Messi, fueron una constante. La razón fue simple, no lograron apropiarse del triunfo, como lo han hecho con el día de la memoria, día de la mujer, del orgullo gay, y también de la bandera de los derechos humanos. Ampliaron la grieta mostrando en sus actos a Maradona como un guapo que defendió al pueblo y un Leo Messi que le sonrió a Donald Trump desentendiéndose del hambre de los jubilados, la inflación, el presupuesto universitario, el Garrahan, los discapacitados, y de la crueldad de Javier Milei. Desconocen la existencia de la Fundación Leo Messi, con sedes en Barcelona (España) y Rosario (Argentina) desde 2007 y 2009 respectivamente, que luego de un largo proceso burocrático logró la registración oficial en el 2013. Cabe aclarar que donó al Hospital Garrahan US$ 500.000 para la compra de insumos; y que por los mismos problemas burocráticos no se permitió el ingreso a 32 de 50 equipos de respiradores para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que seguramente hubiera salvado muchas vidas. No es casual que también apunten contra Susana Giménez, que reparte sus días entres Buenos Aires, Miami y Punta del Este; y también realiza importantes donaciones de las que no hace ninguna publicidad. Desprecian a ambos, porque están imposibilitados de igualarlos, por la sencilla razón que carecen de los fundamentos necesarios para hacerlo: capacidad técnica e intelectual, esfuerzo, dedicación, disciplina y talento. Prueba de ello es que repiten siempre las mismas frases. Ni siquiera lo pueden hacer con sus propias palabras.

La selección podrá retener el título o no; el futbol es impredecible, pero siempre gozará del reconocimiento de los argentinos de bien, que amamos el fútbol y les agradecemos la felicidad que nos ha producido verlos jugar.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.con

Campeones en medicina

Todavía somos legítimos campeones mundiales en fútbol y en otras disciplinas como las ciencias médicas, por ejemplo. Y es algo que le da sumo prestigio al país con sus aportes internacionales. Paso a enumerar algunas, para recordar e inspirarse: cirugía cardiovascular (Favaloro, Liotta, Benetti, Kreutzer) y cirugía vascular periférica (Parodi). La electrofisiología (Rosenbaum), así como la pujante subespecialidad de cardiología intervencionista (Palmaz, De la Fuente) y la cirugía de tórax (Hurtado Hoyo). Sin premios Nobel, aún, pero con millones de vidas salvadas con el sello médico argentino y el merecido ingreso a la historia de la medicina. Son aportes en calidad y en cantidad. Incluso esto convierte a los nombrados en “padres” y/o en “maestros” de dichas especialidades y subespecialidades. Esto se da también a 40 años (1986) de los tres primeros implantes de stents coronarios en el país mediante angioplastia por Luis de la Fuente y Simon Stertzer (Stanford). Y a 60 años del desarrollo del cateterismo selectivo de los vasos coronarios (o cinecoronariografía o arteriografía coronaria) con el mismo especialista argentino y como país pionero en el mundo fuera de EE.UU.

Héctor De la Fuente Fitte

Hectordelafuente2025@gmail.com

En la Red Facebook

Argentina 2, Austria 0 con dos goles de Messi

“Vamoooossssss” -Mónica Gutiérrez

“Fuerza campeones” -Ana Maria Borroni

“Grande Capitán, así se hace vamos carajo” -Lilian Salazar

“¡Sos de otra galaxiaaaaaaa! ¡Dios! !Te amooooo! -Mariela Reggio

“Espectacular” - Marisa Fernández