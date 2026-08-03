Cartas de lectores: Agravios, gracias Arturo, wokismo

Agravios

A propósito de los dichos que hizo la vicepresidente Victoria Villaruel de nuestro presidente Javier Milei, Diego Santilli dijo “... no hay nada más antidemocrático que agraviar la investidura presidencial ...“. Quizá tenga razón Santilli; y por eso le pregunto que opina él de los insultos que tuvo el presidente Milei con su par brasileño Lula Da Silva? ¿Cuando es contra Milei está mal, pero si es contra Lula “no pasa nada”?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Gracias Arturo

Gracias Arturo Pérez-Reverte por tu artículo en LA NACION. Deberían leerlo los maestros en las escuelas y entenderlo los padres. Digamos como para tener un mejor futuro. Pero no tengo datos ciertos para ser tan optimista y confiar en que lo hagan... así que, a leerte y disfrutar.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Wokismo

Comencé a leer la nota de Pérez-Reverte que arranca en la tapa de LA NACION del sábado pasado pensando que era un pedido de disculpa. Pasaban los renglones y la disculpa no llegaba, y no llegaba y nunca llegó. No quiero extenderme sobre el tema en particular, pero si quiero cuestionar el inicio de la nota. “Hay una superstición más estúpida que creer en la filantropía de un político o en las dietas milagro: “pensar que Internet tiene memoria. Y no la tiene. Lo que tiene es rencor”. Internet no tiene rencor, el rencor se lo ponen los wokistas. Un escritor de su talla y su experiencia no puede ignorar que lo que se escribe en un momento de la civilización no hubiese podido escribirse diez o veinte años atrás. Hoy se debe leer y releer haciendo el esfuerzo de ponerse en el lugar de los lectores. Tampoco puede ignorar que el wokismo nace ante el fracaso estrepitoso del comunismo y la izquierda, y en la Argentina hoy buscan amalgamarse con el peronismo y otros movimientos latinoamericanos, que nada tiene que ver con ellos. El wokismo lleva todo a posiciones extremas para buscar echar la culpa a otros, creando divisiones y odio, y lo hace robando todo tipo de banderas, usando el nombre de Perón, desarrollando razonamientos totalmente ilógicos, recortando textos de personas en su mayoría muertas, o notables y de renombre. De esta carta nadie se acordará, en cambio de una frase suya se hablará una y otra vez, siempre, y quedará en internet. Por eso me tomo el atrevimiento de pedirle que en adelante tenga más cuidado para que no “lo usen” y “lo saquen de contexto” como se dice ahora.

Edgardo Hilaire Chaneton

echaneton@icloud.com

Ruta del Mercosur

Adhiero totalmente a la carta del Sr. Carmelo Monroe en la que describe el pésimo estado de la ruta que comunica con el desarrollo de Vaca Muerta. En mi caso, me referiré al estado de la ruta 14, “la ruta del Mercosur”. Si bien se han hecho parches en varios sectores de Entre Ríos, con su correspondiente peaje, hay una pésima señalización en el tramo al norte de Concordia. De noche es como manejar en un río. Ni hablar del estado de la ruta a partir de Paso de los Libres hasta Posadas, donde abundan los baches profundos y peligrosos huellones, consecuencia de años de abandono. Seguramente habrá que esperar a que instalen otra casilla de peaje, para recién ahí comenzar con los arreglos. El tránsito intenso de camiones de carga en largas caravanas hace casi imposible circular sin riesgo de accidentes.

Es de esperar que los responsables se ocupen con urgencia de poner en condiciones esta vía tan estratégica.

Eduardo F. de Abelleyra

efabelleyra@gmail.com

Palais de Glace

Soy ciudadana de la ciudad de Buenos Aires y vecina del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace). Cerrado al publico desde 2017, se encuentra en un estado de total abandono y deterioro alarmante. Emplazado en uno de los lugares más lindos de la ciudad, rodeado de parques, forma parte de un corredor turístico artístico que muchos argentinos y extranjeros recorren: el Malba, el Museo de Arte Decorativo, el Museo de Bellas Artes, la Floralis Genérica, para terminar en el Palais de Glace, hoy un basural. Solicito información pública y transparente sobre el estado de situación de este edificio icónico y un cronograma oficial estipulado para la reactivación y finalización de los trabajos.

Lucrecia Durañona

Lucreciallava@hotmail.com

Coro de Niños

La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina manifiesta su asombro por la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo de alto nivel internacional y bellísimas voces, con más de medio siglo de reconocida e ininterrumpida labor y un amplio repertorio. Dirigido desde sus orígenes por la gran maestra Vilma Gorini de Teseo, su labor formativa de registros infanto-juveniles consiguió plasmar un conjunto de registros si se quiere angelicales, impecablemente afinados, musicalmente muy seguros. Rechazamos la medida que acaba de tomar el Poder Ejecutivo, y recordamos que el apoyo de las autoridades al arte y la cultura, por encima de cualquier cuestión presupuestaria, resulta fundamental en orden a la elevación popular y la consolidación democrática. En medio de las ruinas, la Alemania de 1946, no se sabe cómo, logró poner en funcionamiento siete teatros.

Carlos Ernesto Ure, Néstor Echevarría, Graciela Morgenstern

Secretarios Generales Asociación de Críticos Musicales de la Argentina

carlosure10@gmail.com

En la Red Facebook

Paro docente: el Gobierno hará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar que se cumpla la “cobertura mínima”

“¡Por fin ! Un día se les tendría que terminar” -Natalia Leveau

“El paro es un derecho constitucional” -Daniela Romagnoli

“Correcto y que haya sanciones. Son insoportables. siempre faltan los profes o hacen asambleas o desinfección, siempre tienen una excusa, después quieren aumento” -Luciano Córdoba

“Qué bueno, así ven también como las escuelas se caen a pedazos” -Yanina Hawrys

“¡Todos al paro!” - Federico Gómez