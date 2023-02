Cartas de lectores: Antidemocrático, el fallo sobre Lucio, demonios

escuchar

Antidemocrático

Exigir que por decreto se destituya a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que es uno de los tres pilares, junto con el Congreso y el Poder Ejecutivo, de la República Argentina –que actualmente y por suerte es una democracia– manifiesta un pensamiento y un accionar tan antirrepublicano y antidemocrático que hace retrotraerse a los gobiernos fascistas que tuvimos que sufrir los ciudadanos de a pie, cuando no podíamos elegir a nuestros gobernantes. Invoco a todos los defensores de nuestra república y nuestra democracia para que no elijan y ayuden a no elegir a estos detractores en las próximas elecciones.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

El fallo sobre Lucio

La madre de Lucio fue absuelta por abuso, cuando es evidente por la autopsia que no podía desconocer que su hijo estaba siendo violado. Me pregunto si fue por temor a ser caratulados en contra de la diversidad de género que los jueces no tuvieron en cuenta el pedido de la defensa en lo que respecta al odio de género: en este caso lastimaron a Lucio hasta asesinarlo solo por ser de sexo masculino. Me atrevo a decir que la jueza que le dio la tenencia a la madre, como todos los que callaron –médicos, docentes, policías–, seguramente lo hicieron por la misma razón.

Señores jueces, este angelito merecía, después de tanto dolor y tantas aberraciones, al menos un fallo justo.

Beatriz García Tuñón

DNI 5.198.251

Demonios

El caso del niño Lucio Dupuy parece corroborar la idea de que el infierno está en la Tierra, donde hasta hoy los demonios han podido transitar con total libertad. No existen palabras para calificarlos.

Carlota Ezcurra de Del Campo

DNI 3.327.878

Varas diferentes

Jones Huala fue condenado a 9 años de prisión en Chile por incendios, portación de armas y daños, en resumen, por actos terroristas. La Justicia argentina en 2018 lo extraditó a Chile y así fue juzgado y condenado. A los tres años de estar preso y por causas burocráticas obtuvo la libertad, la misma fue revocada y se fugó. Hoy está preso en el país y próximo a ser extraditado, todo ello en cuestión de días. Galvarino Apablaza, líder terrorista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue juzgado y condenado en Chile por ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. Se fugó y, en resumen, desde el 2010 reside libremente en la Argentina a pesar de los reiterados reclamos de extradición del gobierno chileno. El último, no hace mucho tiempo, por el presidente de izquierda de Chile, Gabriel Boric.

Es extraño que ante delitos más graves, el gobierno argentino tenga varas tan diferentes para proteger incondicionalmente a un asesino y secuestrador cuando en el primer caso el trámite de extradición se cumple con rapidez y eficiencia.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Hipoacúsicos

¿Cómo hace una persona hipoacúsica para circular en la vía pública y movilizarse en bus, entre otras cosas? Las demás personas con discapacidades diferentes y movilidad sin compañía tienen sus objetos para que uno las distinga; el hipoacúsico, no.

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

Fotomultas

En cuanto a las fotomultas por no usar cinturón de seguridad o utilizar celular mientras se conduce, seguramente habrá voces de abogados en CABA invocando la violación al derecho a la intimidad o del principio non bis in idem (ya que hay doble sanción, multa y quita de puntos por el mismo hecho). Pero a mí me preocupa el hecho de que se despersonaliza la sanción, que recae en el titular del auto, cuando el infractor bien puede ser su cónyuge, un hijo o cualquier persona que tenga una cédula azul para conducirlo. ¿Por qué quitarle puntos a la licencia de quien no comete infracción alguna?

Creo que una buena campaña de concientización en los medios durante todo el año, más la incorporación de la educación vial en los contenidos curriculares de las escuelas, va a dar mejor resultado que pagar poco democráticas multas.

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Pesca ilegal

Quiero denunciar que hace ya varios meses que lanchas furtivas arrojan redes de arrastre en el estuario del Río de la Plata a pocos metros del muelle del Club de Pescadores, frente a Aeroparque. Se los puede observar fácilmente desde la costanera, depredando la fauna ictícola en una escala descomunal y perjudicando a quienes se dedican a la pesca deportiva, que ya notan que se pesca mucho menos y ha disminuido el tamaño de los ejemplares. Me consta que se han hecho denuncias frente a distintas autoridades de aplicación, que hasta ahora no solo no han arrojado resultado alguno, sino que la ostensible desidia es una invitación para que con cada día que pasa se agreguen más lanchas a esta actividad ilegal y peligrosa para pescadores y deportistas náuticos. Entiendo que la Prefectura Naval Argentina debería impedir que continúen con este delito; pienso que Senasa debería decomisar capturas que tal vez no sean aptas para consumo humano.

Me pregunto: ¿las autoridades del gobierno de la ciudad no se enteraron, la AFIP no detectó esta actividad comercial que no tributa nada, los agentes para la protección de la fauna no los ven?

Hago votos para que los organismos que deberían hacer cumplir las leyes y sancionar a los infractores se ocupen de combatir este flagelo antes de que sea demasiado tarde.

Andrés Esteban Marey

Ing.andresmarey@gmail.com

En la Red Facebook

Caso Lucio: qué deben hacer los médicos cuando llega un chico al hospital con posibles signos de violencia

“El tema acá en la Argentina es la Justicia que tenemos. Son garantía de asesinos, delincuentes, corruptos y feministas. Así que seguiremos en las mismas”- Darío Antonio Palacios

“Deben tomar medidas en los jardines. Las maestras tienen el poder de darse cuenta en los dibujos de los chicos, en la actitud, y tomar cartas en el asunto. Lo mismo en las guardias, si ingresa muchas veces seguidas, y más si es por golpes o fracturas”- Gisela Fus

