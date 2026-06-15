Cartas de lectores: ¡Cantemos el himno!, ¿vieja política?, ejemplo de los hijos

¡Cantemos el himno!

Queridos compatriotas y jugadores de la selección nacional, mirando los encuentros que se están televisando desde el inicio del mundial, entiendo que el momento más emotivo y serio que se desarrolla en el evento, es cuando se escuchan los himnos de cada país. Ante ello, me permito un pensamiento de interés y motivo de hinchar el pecho argentino. Mucho nos identificaría como destacados mundialmente, la forma, energía y emoción con que cantemos, todos, las estrofas del nuestro, que, a mi entender, es el más hermoso del mundo. Evitemos la vulgaridad de “murmurar” con el sin sentido mmmmmm la música de introducción. Demostremos nuestro sentir y respeto, haciendo de él, nuestro grito de orgullo e impulso emocional a nuestros jugadores.

¡ Vamos Argentina! La gloria nos espera.

Enrique Treglia

etreglia22@gmail.com

¿Vieja política?

“La manera de escaparte de la vieja política era ahorrar en negro”, dijo el señor Adorni durante una entrevista en el canal LN+. En 2015 fue electo presidente Mauricio Macri, quien en 2016 impulsó la aprobación de un blanqueo de capitales. Sin embargo, el jefe de Gabinete no participó. ¿Acaso consideraba que seguía gobernando la “vieja política”?

Hugo Perini

hperini@consejo.org.ar

Somos su ejemplo

Mucho habló el señor Adorni, en su entrevista con José del Río, de sus hijos. De su preocupación por poder cubrir su educación económicamente, por eso ahorraron con su esposa. Parece que ya se gastó todo el futuro de sus hijos en propiedades y viajes. Hubo frases que me llamaron la atención. Cuando su hijo le diga “todos lo hacen” (ahorramos en negro, como todos) hágalo reflexionar sobre qué está bien y qué no. Enséñeles el respeto por normas y leyes. Cuando ellos se equivoquen “por error”, el valor de la responsabilidad, la verdad, etc. Y sobre todo, ellos nos observan en todo momento, somos su ejemplo a seguir, tienen memoria -por chicos que sean- y como actuamos les enseña para aprender para la vida.

Con respeto, una madre de seis.

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

Unica salida

Revisando mi biblioteca, con la paciencia que me caracteriza, al terminar de desayunar no estoy encontrando dólares entre las hojas de los libros. Con cuidado los reviso y nada. Tampoco me acuerdo de haberlos comprado, pero confiaba en un milagro económico de los que está repleta la vida del ministro Manuel Adorni. Ya hacía varias semanas que yo había desistido de pedirles prestado unos cientos de miles de dólares a unas jubiladas amigas para comprar un departamento. Seguramente eran las equivocadas, no las conocidas del exvocero del gobierno. Entonces no me queda otra salida que acogerme al Régimen Simplificado de Pérdidas, pero de calidad de vida.

Jorge C. Alvarez

jorgeal55@protonmail.com

Una ilusión mayor

En un país que llama “Dios” a un jugador de fútbol o pide un día de duelo por un cantante de rock fallecido, no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Pero hoy vale la pena. Porque si 649 argentinos fueron capaces de dejar sus huesos en el Atlántico o en la turba malvinera, eso indica que estamos para más.Y a pesar de que mucho de lo que vemos hoy no es alentador, queda, todavía, una ilusión en pie. Que no es la de ganar el Mundial.Es la de ser capaces de construir una Argentina que sea digna de nuestros héroes. A ellos, y a los que volvieron, nuestra eterna gratitud y respeto. ¡Viva la patria!

Juan Martín Molinari

molinari@ufasta.edu.ar

Fragilidad

El diputado Pichetto expresó recientemente: “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y un vicepresidente, pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad.” ¿No cabría hacer en su lugar la siguiente afirmación: La democracia sufre una situación de extrema fragilidad si quienes fueron presidentes y vicepresidentes son procesados y condenados?

Pablo Bercetche

paberce8@gmail.com

El humor político

Con genuino placer, disfruté la erudita respuesta de José Claudio Escribano a la crítica al humorismo de Carlos Reymundo Roberts y Alejandro Borensztein. Su lectura me remitió a El nombre de la rosa la novela de Humberto Eco. Allí se narra una investigación en un antiguo monasterio, donde se llevan a cabo una serie de extraños crímenes y finalmente se incendia una enorme biblioteca con numerosos incunables. ¿El objetivo? Que desapareciera cualquier crónica que mencionara a la risa y al humor, porque eso acabaría con el miedo a Dios y a la muerte.

María Isabel Di Biasi

dibiasiail@gmail.com

Ante el Congreso

Buena parte de la prensa y de la sociedad sostiene que los políticos son todos lo mismo y que los funcionarios de todos los gobiernos incumplen con casi todas sus obligaciones. Nunca se debe generalizar. En el caso de la obligación del jefe de Gabinete de asistir al Congreso mensualmente a dar explicaciones y responder preguntas hubo uno, que podrá no gustar su gestión pero se acercó bastante a su cumplimiento, y hay pruebas infinitas de ello. Este fue Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Si tenemos la memoria y el coraje debemos corregir a quienes hacen responsables a todos de los errores/delitos de algunos.

María Laura Piola

zucca2850@gmail.com

En la Red Facebook

El modelo revolucionario para erradicar la pobreza que ya adoptaron 60 países y que pone a las familias en el centro de la solución

“Para sacar a la gente de la pobreza deben dejar de existir los gobiernos populistas demagogos de izquierda. Todos los gobiernos socialistas comunistas fabrican y aman a los pobres, porque los usan a más no poder”-Oscar Zeta

“Tu país te tiene que dar trabajo, estabilidad y seguridad social, y seguridad en tu vida diaria. Lamentable, muy pocos te dan eso por eso hay tanta emigración a países del primer mundo”- Carlos Núñez