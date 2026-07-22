Cartas de lectores: Darlo todo, jugar en equipo, sanción

Darlo todo

“Es sólo un partido de fútbol”. Eso expresó uno de los argentinos más confiables, acaso el más confiable hoy. Pues bien, escuchémoslo y actuemos en consecuencia. El mundial terminó, esta selección está en la historia, sus integrantes han dado una lección con muchos elementos para analizar, pero la Argentina es mucho más que eso. Como alguna vez nos aconsejó aquel compatriota de los nuevos campeones: “Argentinos a las cosas”.

Quizás algún día todos podamos compartir con nuestros jugadores la sensación de haber dado todo.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Jugar en equipo

El fútbol es belleza, emoción, entrega, disciplina, etc. Pero sobre todo es compañerismo. Todos para uno y uno para todos. Así lo entienden nuestros representantes, cuerpo técnico, auxiliares y jugadores. Todos dan todo de sí, nadie se guarda nada. No hay egoísmo ni faltas de respeto, nadie pide la exclusión de algún compañero. ¿Que todos juegan para Messi? ¿Y Messi no juega para todos cuando da pases o tira centros que son verdaderas asistencias? Todos juegan en equipo. Pueden ganar o perder, eso es el fútbol. Por eso les agradecemos lo que hicieron, campeones o subcampeones, ustedes lograron el triunfo del potrero, de la gente humilde, de los que nunca se rinden. Por todo eso: ¡muchas gracias, campeones del humanismo!

Quiera Dios que su ejemplo sea imitado por políticos, empresarios y “ventajeros”, que pululan en lugares de dirigencia social de nuestra bendita y querida Argentina.

Los abrazamos muy cálidamente.

Adolfo R. Ortiz

adolfoortiz27@yahoo.com.ar

Sanción

En una de sus tantas decisiones arbitrarias y demagógicas, el presidente de la AFA Chiqui Tapia otorgó a Rosario Central el inexistente título de Campeón de la Liga 2025. Poco tiempo después decidió aplicar sanciones a los jugadores de Estudiantes de la Plata por haber dado la espalda a sus colegas de Central al ingresar al campo de juego, incluyendo una multa al club y suspensión del presidente Juan Sebastián Verón. Esperamos que Tapia aplique alguna sanción a los futbolistas de nuestra selección que, como malos perdedores, dieron la espalda a sus pares de España cuando recibían sus medallas de legítimos campeones.

Eduardo P. Ayerra

epayerra@gmail.com

No politizar todo

Me vine a España hace casi 20 años y mi mujer e hijos son españoles. Le estoy inmensamente agradecido a ésta hermosa y tranquila nación. A medida que mi Argentina se desintoxica de esa corrupción endémica, aumentan mis argumentos para convencerlos de trasladarnos a vivir al mejor país del mundo. Pero tiene que seguir bajando esa espuma que todo lo politiza. El deporte, la sexualidad, la educación básica, la educación superior, la corrupción, la justicia, la economía, los festejos del mundial. Todavía hay una enorme porción de la población improductiva, que vive de inventarse asambleas, organizar pintadas y escraches, tomar colegios, administrar la pobreza, e indignarse siempre por todo sin solucionar nunca nada. Gente que puede darse el lujo de estar en las calles impidiendo el tránsito con cualquier excusa, un día laborable en horario laborable. Todavía están los ¨vivos¨ que cobran de los ¨giles¨ porque tienen representantes en los consejos deliberantes y en el Congreso. Los giles somos muchísimos más, pero estamos ocupados con nuestros negocios, nuestros trabajos y nuestras familias. Aprendamos a votar al que promete un camino de esfuerzo y recompensa, y no al que habla de justicia social sin financiación. Devolvámosle al país aquella corona de tierra de oportunidades, leyes justas y de educación superior con la que entramos al siglo XX.

Marcelo Amaral Correa

marceama@ucm.es

Jueces

Desde que éramos chicos sabíamos de la inamovilidad de los jueces, es más en la constitución de 1853, la única restricción que tenían los jueces era su buena conducta. Hasta 1994, los jueces eran virtualmente inamovibles, así fue como a pesar que el ejecutivo trató de remover al juez de la corte suprema Carlos Fayt no pudo removerlo. Carlos Menem y Raul Alfonsin al ponerse de acuerdo en modificar la constitución y ponerle un límite de edad a los jueces hicieron evidente su intención de poder influir en la justicia. Cualquier Juez que haya llegado hoy a los 75 años cuenta con una experiencia invalorable como para que el poder ejecutivo de turno pueda discrecionalmente destituirlo. Si no fuera así, ¿por qué se le prorrogó al padre del ministro de Justicia y se le niega a jueces de probada independencia e impecable carrera judicial?, la respuesta es clara ningún político cree en la independencia de los poderes y en cuanto pueden tratan de armar una justicia adicta; fue, es y será así, lamentablemente.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Fundaleu

Quisiera empezar esta carta agradeciendo a un gran equipo. Todos vivimos este Mundial y yo viví además el mío propio, un Mundial con jugadores que te ayudan a jugar un partido que jamás pensaste que ibas a jugar. A la capitana de Hematología, Dra. Isolda Fernández de Fundaleu, gracias por acompañarme en esta travesía, por tu paciencia, tu comprensión, por tus abrazos al despedirme, por tu calidad humana y profesional. Sos mi Messi de delantal blanco, la que me ayudó a hacer el gol cuando me dijiste “todo está perfecto” y yo salté de alegría al ver entrar la pelota en el arco. Gracias a todo el equipo de Fundaleu que salieron a la cancha conmigo y lo dejaron todo. En fin, vaya mi agradecimiento a todos los médicos en general, a los Messi de delantal blanco que todos los días salen a la cancha y ponen lo mejor de sí para ganar. ¡Gracias Isolda! ¡Gracias Fundaleu!

María Cecilia Ferreira Achával

chechiferreira@hotmail.com

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