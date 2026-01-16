Cartas de lectores: Ejecución en Tucumán, sin controles, patentes adulteradas

Ejecución en Tucumán

No hay palabras para expresar lo que se siente al ver la ejecución “porque sí” del joven asesinado por motochorros en Tucumán. Las leyes se quedan muy cortas para atacar el problema y los gobernantes, como siempre, miran para otro lado. Me gustaría tener un Bukele como gobernante. Y que el estado sin excepción se ocupe de este tema. Porque con la regla general, mañana puedo ser yo, o tu hijo, o tu padre, o tu hermano, u otro inocente que no merece esto.

En nombre de la desidia de los políticos, los jueces militantes y de un sistema que atrasa siglos, le pido perdón a la familia del joven asesinado y lloro con ellos.

Gustavo Gil

Sin controles

El lamentable accidente de un niño en Pinamar, más allá de la responsabilidad que le cabe a los adultos y de que se trata de un vehículo diseñado para cuatro personas y viajaban cinco, según se informó, es la crónica de una desgracia anunciada. Ya el domingo se mostraban por televisión las pruebas que se hacían en la zona de la Holla de esa ciudad, ante la pasividad de las autoridades de todo nivel. El mismo día LA NACION comentó esto en un editorial. No fue suficiente y después del trágico episodio y de la gravedad del estado del niño -que deseamos se recupere- continuaban los excesos. Esta ausencia del Estado la vemos también en los municipios de Quilmes y San Isidro y en la ciudad de Buenos Aires, al mostrar distintos canales de TV imágenes de adultos y niños bañándose en aguas contaminadas, sin que autoridad alguna lo impida.

Roberto L. Elissalde

Patentes adulteradas

Todos vemos a diario en las calles, rutas y autopistas una innumerable cantidad de automóviles que circulan impunemente sin patentes, con patentes de papel invisibles o patentes “deterioradas”. Cabe preguntarse cuánto hay de problemas técnicos y/o administrativos de la DNRPA y cuanto de “viveza criolla” como medida anti fotomultas. Ya ha pasado un año que se observó el problema técnico en la confección y provisión de patentes, y la cantidad de vehículos circulando sin identificación o con identificación irregular sigue en aumento. La justicia ya ha dictaminado que transitar sin patente o deteriorada es un delito, pero las autoridades parecen no estar haciendo lo necesario para una solución definitiva.

Juan Kussrow

Mujeres iraníes

Irán está viviendo una de sus mayores crisis políticas de los últimos tiempos. Hay importantes manifestaciones tras 47 años de represión. Las mujeres iraníes, que tienen sus derechos anulados, son hoy las protagonistas de esta protesta imparable contra el régimen del ayatollah Ali Khamenei. Todo comenzó en septiembre de 2022 con la muerte de Masha Amini, acusada de no llevar bien colocado el velo. El régimen salió ahora a reprimir y ya han muerto miles de iranés. Lali Espósito, Myriam Bregman, Cristina Fernández, entre otras, no alzaron la voz por estas valientes mujeres, que han dejado el miedo a un lado y están dispuestas a dar la vida por la libertad y sus derechos. ¿Será que los DDHH son solo para algunos?

Mercedes Moreno Klappenbach

Constitución incumplida

El sector militar y civil que enfrentó a la subversión ha sido olvidado y abandonado, mientras en la actualidad se siguen multiplicando los juicios anticonstitucionales. Muchos argentinos parecen ignorar que la guerra contra la subversión se desarrolló tanto en gobiernos legales como de facto, y que hoy una justicia presionada por residuos ideológicos enquistados en el Estado incumple con la Constitución, las leyes y los principios jurídicos fundamentales. Estamos inmersos en una batalla cultural donde resurgen las ideas de Gramsci y se atacan pilares como la familia, la religión, las fuerzas armadas y la nación. En este contexto, la neutralidad puede transformarse en complicidad con quienes buscan vulnerar valores tradicionales. A ello se suman posturas como la del abogado Lorenzetti, que presenta los juicios de lesa humanidad como “política de Estado” y “modelo internacional”, a partir de un pedido de las calles, cuando antes se enseñaba que los jueces debían apoyarse en la Constitución y las leyes y no, en supuestos reclamos populares. Quienes estamos privados de la libertad pensamos que muchos argentinos hubieran preferido, o por lo menos se sentirían más cómodos, si habrían llegado al poder Santucho o Firmenich. Si esto es así, pedimos sinceras disculpas. Reconocemos que con nuestro accionar alcanzaron el gobierno los integrantes de la “casta”, la misma “casta” que nos mantiene detenidos.

Jorge Héctor Di Pasquale

Exteniente coronel

Sin luminarias

Hace mucho tiempo -el suficiente como para que alguien del entorno laboral o familiar del intendente Achával le haya informado al respecto- que en el kilómetro 59 del ramal Pilar de la Panamericana, a partir de las dos estaciones de servicio Shell ubicadas a ambos lados, no existen las luces sobre la autovía, lo cual ha convertido ese trayecto en una boca de lobo, peligroso en todo sentido. Provoca indignación, porque es bien sabido el tenor de la carga impositiva que el joven intendente ha cargado sobre los sufridos habitantes de los barrios cerrados de la zona . Lo mismo sucede con el tramo que conecta la ruta del Parque Industrial y la calle Mitre, vital para los habitantes de Manzanares y Fátima. Pensando en la falta de cloacas , agua de red , semáforos, etc. que caracterizan al municipio de Pilar , lo descripto es una nimiedad ya que se trata de abandonar la desidia y hacer el recambio de las luminarias que no funcionan. Algo simple pero de vital importancia.

Margarita Di Lella

