Cartas de lectores: Encuestas, corrupción, traslado negado

Encuestas

Empezamos ya la “ temporada de encuestas”, y ya vemos algunos ejemplos: una indica que, sobre 1000 casos, el 40 % de los consultados quiere a Cristina de presidente de nuevo, o si no a Kicillof. También se arrojan otros resultados con porcentajes que luego se comentan públicamente.

¿Son reales estas encuestas? ¿Representan el pensamiento de la gente? ¿Cuántas personas uno conoce que han participado en encuestas ? ¿A quiénes entrevistan ? ¿Cuánta gente da parte de su tiempo para responder en ellas?.

Luego los resultados electorales nunca coinciden con las proyecciones realizadas en los sondeos. ¿Por qué los políticos siguen pagando encuestas? ¿o será que directamente se contratan encuestas para que los resultados sean “a medida” del cliente que la ha contratado?

Rodolfo Miani

rodolfojosemiani@gmail.com

Corrupción

Presa en su casa, y con varios procesos penales en curso, Cristina Kirchner se da el lujo de hacer reuniones políticas, dar entrevistas internacionales, amenazar , ofender, e insultar. En una entrevista con un medio extranjero dijo: “ díganme donde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado no estaría en prisión. Estaría libre ya que habría podido comprar al sistema judicial argentino, dado que es corrupto.” 1) Se lo digo: lo sustraído está bien escondido en paraísos fiscales y en la cantidad de propiedades que compró durante años. Un poquito se le escapó, como los cinco millones de dólares que tenia su hija en una caja de seguridad. 2) Usa la misma palabra que usó para titular su libro: sinceramente. Todos sabemos que en su caso la mentira es permanente, nada de lo que pueda decir es sincero. 3) Es posible que haya en el sistema judicial argentino algunos corruptos, pero evidentemente hay muchísimas personas honorables ( “cree el ladrón que todos son de su misma condición”). Cristina: los argentinos sabemos quién es usted, y a esta altura de su vida, usted también debe saberlo. Esa es su peor condena.

Ricardo Ribatto Crespo

ricardoribatto@hotmail.com

Traslado negado

Con enorme dolor me entero que por segunda vez, el Juzgado Federal de La Plata le niega al padre Von Wernich la posibilidad de ser trasladado a la cárcel de Devoto para recibir la bendición del papa León XIV. El sacerdote Von Wernich tiene 89 años y hace 23 que está privado de su libertad, acusado de delitos de lesa humanidad. El Santo Padre ha dichoen la reunión de los miércoles que pedía que en su viaje a América Latina “se re avive el fuego de la caridad”. Me pregunto, ¿sabrá el Papa de esta situación? ¿que dirá el pontífice si se entera que se le niega a un sacerdote de 89 años que está en un penal con casi 90 años, ser trasladado a la cárcel de Devoto para recibir su bendición? ¿les parece realmente a los jueces una decisión humanitaria y correcta? No sólo el padre Von Wernich anhela poder ver al Papa, que expresamente va a hacer una visita a los presos en la Argentina, también familiares de otros militares presos han concurrido al nuncio para pedir humildemente se les permita a sus familiares presos hace años, casi todos ancianos y enfermos, poder estar ese día en la visita del Papa a Devoto.

Con todo respeto, y con mucha fe, me sumo al pedido al nuncio apostólico que interceda y ayude a que todas estas personas puedan tener esa bendición. Y a los jueces que corresponda en cada caso, que por favor ayuden y colaboren para que, como pidió el papa León XIV, en nuestro país se reavive el fuego de la caridad. Solo con misericordia, con perdón, con humildad, encontraremos la paz y nuestra patria lo necesita y el Santo Padre viene en misión de paz.

Luz García Hamilton

luzghamilton@gmail.com

Sancionar si, prevenir no

El caos vehicular en nuestras calles es conocido y de vieja data. Donde hay más de un carril nos apropiamos de la izquierda, y solo nos corremos a la derecha cuando alguien nos quiere pasar. Es al revés, circulo por la derecha y solo me desplazo a la izquierda para pasar. Cuando llegamos a una rotonda aceleramos para adelantarnos a los que vienen circulando dentro de la misma. Es al revés, no puedo ingresar si alguien ya está circulando para agilizar el tránsito interior y no atascarlo. No hay educación ni prevención con señalización y carteles querecuerden estas normas básicas. Pero si vemos numerosísimos carteles de velocidad máxima, siempre acompañados de cámaras estratégicamenteubicadas, que cumplen los objetivos recaudatorios que seguramente se proponen. Las autoridades deberían destinar esa recaudación a mejorar los otros aspectos de la conducción ciudadana.

Roberto de León

roberto.luis.de.leon@gmail.com

El amor, hoy

¿En qué momento algo tan lindo como enamorarse se volvió complicado? Pertenezco a una generación de jóvenes en la que las redes sociales nos imponen un manual de instrucciones de cómo amar, cuánto esperar para responder un mensaje o cuando está bien ponerse de novios. Hoy es muy común escuchar frases como “estamos de exclusivos, pero no de novios”. ¿Por qué necesitamos ponerle nombre a cada etapa de una relación? ¿Acaso hace falta establecer un título para asegurarnos de que la otra persona no está con alguien más? Si ambos buscan llegar a una relación, enamorarse debería ser algo natural y sin etiquetas. A esto se le suman los videos de “consejos” de Tik Tok o Instagram, que muchas veces convierten al amor en un juego de estrategias y expectativas de cómo deberíamos comportarnos. Entre tantas opiniones ajenas la espontaneidad y sinceridad van quedando en segundo plano. No se trata de idealizar el pasado, sino de recuperar el romanticismo y la libertad de amar a nuestra manera, sin tantas reglas ni opiniones ajenas. Que las ganas de estar con alguien pesen más que cualquier regla impuesta por las redes sociales.

Valentina Núñez

valennu3@gmail.com

En la Red Facebook

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“Como pasó siempre, no es ninguna novedad”-Ezequiel W. Minnetti

“Maravilloso resultado”-Marta Bove

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