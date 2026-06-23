Cartas de lectores: ¿Hasta dónde?, banderas, gracias Messi

¿Hasta dónde?

Cuesta entender la actitud de Milei en el caso Adorni. Se puede hasta llegar a comprender que siga creyendo (?) en su inocencia hasta que la justicia dictamine lo contrario. Pero el problema es que el rol de un Jefe de Gabinete es ser, dado el caso, el fusible para el Presidente, no la inversa. Manuel Adorni mintió no una, sino en varias oportunidades, al país entero. Mientras tanto el gobierno se encuentra paralizado sin poder avanzar con leyes que necesita aprobar en el Congreso. Se justifica tal defensa cerrada a un funcionario que no solo perdió toda credibilidad, sino que además está arrastrando a la del presidente? Que las buenas noticias económicas de las últimas semanas queden tapadas por este caso? Cual es motivo que lo justifique, a costa de generar una crisis política cuyos efectos, de no tomar una medida urgente para descomprimirla, son impredecibles? Y lo más importante, la gente que todos los días la sale a pelear a la calle, se merece padecer el espectáculo que brinda la intimidad del gobierno con internas por cuotas de poder que incluyen el caso Adorni?

Guillermo Bronenberg

wbronenberg@gmail.com

Banderas

Con motivo del Mundial de fútbol el país se ve nuevamente cubierto por una profusión de banderas celestes y blancas que aparecen en balcones, viviendas y automóviles. Se trata, sin duda, de una expresión espontánea de pertenencia colectiva que adquiere una dimensión particularmente visible. Lamentablemente, en los meses previos -en los que se celebran nuestras fechas patrias- esa misma manifestación no alcanzó el nivel que cabría esperar en conmemoraciones en las que el símbolo nacional debería ocupar un lugar central y natural en la vida cívica. La diferencia sugiere una creciente asimetría entre la celebración institucional de lo patriótico y su expresión emocional circunstancial, con un desplazamiento del símbolo hacia ámbitos ajenos a su significado histórico.

No deja de llamar la atención que la bandera se multiplique con tal intensidad cuando once multimillonarios corren detrás de una pelota, mientras en las fechas patrias su presencia resulta sensiblemente más discreta. Tal contraste parece expresar, más que una crítica al deporte, una reflexión sobre las formas contemporáneas de identidad y pertenencia.

Juan T. Medi Cogo

medicogojuantomas2003@gmail.com

Gracias Messi

Gracias Messi, por ser todo un señor y poner una vez más tu nombre a nuestro país en boca de todos en este mundial. Qué orgullo que nos identifiquen en todo el mundo con tu persona, modelo de sencillez, hombría de bien, sincera honestidad, reconociendo errores y humildad para diluir brillantes goles de tu autoría compartiéndolos con el técnico y el equipo... Para mí ya ganaron esta nueva estrella, porque ustedes en equipo nos dan una sudorosa lección de compromiso con el país. ¿Podrán otras autoridades que nos representan ante el mundo tomar ejemplo de lo que significa “deslomarse” por el éxito de un país, reconocer errores de gestión y dar lo mejor de si para el triunfo de una nación? Tu mejor gol es dar en el arco de nuestras conciencias, como argentinos de a pie y como argentinos al frente de la conducción del país. Gracias también por ser faro para nuestra juventud... estudio y deporte. Por favor, te necesitamos hoy y siempre, como ejemplo de persona primero, y en segundo término, como artífice de una nueva magia deportiva.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

moncalvo2008@gmail.com

Juicios al estado

Muy interesante la investigación de Francisco Jueguen y Pablo Fernández Blanco en LA NACION sobre los 339.000 juicios contra el Estado. Es el resultado de una estrategia de dilación: no pagar para postergar los problemas, sin considerar el prestigio del Estado ni el enorme costo que implican las actualizaciones, los intereses y los honorarios judiciales, que incrementan la deuda en más de un 50%. Esta política incentiva los peajes o peores prácticas, (aun en los cuerpos de abogados del Estado, como ocurrió en FFCC). Muchos presidentes denunciaron ‘bandas’ de abogados que esquilman al Estado pero pocos se han detenido a cuestionar la causa que lo facilita. Si bien es alentador que la Secretaria Legal y Técnica, María Igarzábal, afirme haber logrado coordinar las tareas de las oficinas legales, el problema es el que describí en El status legal del Estado argentino: su relación con la inseguridad jurídica, la litigiosidad y la corrupción (LL 24Jul19).

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Visita papal

La posible visita del papa León XIV a la Argentina, aún no confirmada lamentablemente, ha dado lugar a que en la sección En la Red del 19 de junio se emitieran una serie de críticas contra el papa Francisco, por ejemplo: “Bergoglio no fue capaz de venir a su país”, o “qué triste que tuvimos un papa argentino que nunca visitó su tierra”. Las causas por las cuales no pudimos contar con la visita de Francisco deben buscarse en nuestro afán de usufructuar políticamente su presencia, por lo que prefirió dar mayores testimonios propios de un pastor como abrazar a un enfermo de neurofibromatosis o asistir a los náufragos de la isla de Lampedusa. Además de conocer que venía a un país que llega a matar a sus obispos

y no reconocerlo (léase beato monseñor Enrique Angelelli). Llama la atención que a quienes tanto les preocupa si un papa viene no reparen en un presidente que en su origen hace alarde de una conversión a la fe judía de manera superficial para luego ponerse en manos de un pastor de Chaco que multiplica los dólares, así como invoca a supuestas Fuerzas del Cielo que por lo que demuestra no son otras que sus perritos. Sin perjuicio de que además la que aparece como “jefe” decide por las cartas del Tarot. Volviendo a Francisco, una vez más se cumple la sentencia evangélica: “Nadie es bien recibido en su propia tierra@”(Lucas 4.24).

Juan Carlos King

juancarloshking@hotmail.com

En la Red facebook

La CGT se encamina a anunciar un plan de lucha contra el Gobierno y analiza medidas de fuerza escalonadas

“Qué raro.... es lo único que saben hacer, paros y movilización. Acerquen un plan para que aumente el trabajo en blanco...” -Eduardo Sauco

“Sin CGT partidista todo sería más agradable”-

M ariano Butcović Bottaro

“Siempre lo mismo, ya cansan muchachos” -Dippy Landia