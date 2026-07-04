Cartas de lectores: Justicia y política, feriados por doquier, vidas humanas

Justicia y política

Es una constante que las evidencias son papel pintado para la Justicia. La interminable lista de hechos de corrupción, demostrados y visibilizados por los videos que la tecnología permite actualmente ser material de prueba contundente, personajes involucrados transformados en arrepentidos, soporte de testigos y las investigaciones periodísticas que están siempre adelante de los que tendrían que realizar esa tarea, abren un signo de interrogación sobre los responsables de llevar adelante estos procesos e impartir justicia. Es aquí donde la división de poderes demuestra su debilidad, y lo que es peor, en muchos de los casos una constante connivencia con la política, según el viento que sople.

Carlos Spangenberg

spancarlos@hotmail.com

Feriados por doquier

Es una verdadera vergüenza la cantidad de feriados que hay en el país. Inventan fines de semanas largos casi todos los meses, perjudicando primero a la educación y luego al comercio en general. Son muchos más los perjudicados que los beneficiados. Ningún país serio tiene la cantidad de días libres que tenemos los argentinos. Creí que con la llegada de Milei eso iba a mejorar y no fue así. Esperemos que para el año que viene alguien tome cartas en el asunto y arregle este disparate.

Horacio Mieres

horacio@mieres.com.ar

Vidas humanas

La situación de Venezuela tras los terremotos nos conmueve y compromete. Muchos países, incluida la Argentina, han desplegado todo tipo de ayuda en recursos humanos profesionales, perros adiestrados y equipos médicos. Muy loable todo. Y cuando rescatan a un niño debajo de los escombros aplaudimos y nos emocionamos hasta las lágrimas porque se salvó una vida. Pero luego nos damos vuelta y aceptamos la ley del aborto, ley que permite que todos los días se eliminen otras vidas humanas como si nada. ¡Qué raros somos los humanos!

Raúl Valdez

rv2011@icloud.com

Iglesia y propiedad

Ante la polémica suscitada por la declaración del Episcopado sobre el derecho de propiedad, vale recordar que la Doctrina Social de la Iglesia: 1) Ha sostenido a la propiedad como derecho inherente a la dignidad de la persona, pero siempre sujeto a los principios de solidaridad y subsidiaridad, 2) Ha condenado todas las formas extremas de estatismo, tanto las de los fascismos (con el hombre al servicio del Estado) como las del socialismo real y el marxismo; 3) No ha dejado subrayar que el funcionamiento eficaz de la iniciativa y de la empresa privada presuponen la existencia del Estado y de la ley y, finalmente, 4) Ha puesto especial énfasis en la atención de la pobreza extrema y en los instrumentos públicos y privados para igualar derechos y oportunidades. En nuestra parte del mundo los pastores parecen tener un problema irresuelto entre pobreza y consumismo. La pobreza, exaltada como virtud evangélica, sería amenazada por el consumismo propio de quienes mejoran sus ingresos. A veces se exalta no ya la pobreza como virtud evangélica, sino a los pobres como grupo o clase social, en desmedro de la misión y función del empresario-emprendedor. Se olvida que, como innovadora, creadora y distribuidora de riqueza, la empresa privada ha probado ser imbatible.

Puede comprenderse que sacerdotes jóvenes trabajando en contextos de marginalidad y pobreza no puedan distinguir claramente entre el populismo, el estatismo y las políticas que impulsan la inversión, el empleo y los ingresos. Más difícil de entender es que esta confusión prevalezca entre obispos y jerarquías que conocen o han conocido el mundo y disponen de toda la información.

Martín Lagos

martinlagos@outlook.com

Repatriaciones en Europa

Días pasados, el Parlamento Europeo, por una amplia mayoría, aprobó un nuevo reglamento que endurece su política migratoria y permite la creación de centros de repatriación de migrantes en países fuera de la Unión Europea. La posibilidad jurídica de que los Estados miembros puedan crear a través de acuerdos algunos centros de repatriación fuera del territorio de la UE (en particular, con algunos países africanos o de Asia Central) -celebrado como un éxito por facciones extremas-, más allá de su retórica encendida, resulta jurídicamente cuestionable no sólo por objetivas cuestiones de jurisdicción sino también por carecer de un marco legal satisfactorio compatible con la propia legislación europea en materia de derechos humanos. El polémico acuerdo celebrado entre Italia y Albania en 2023 para la externalización o tercerización fronteriza e inmigración que de manera directa inspiró la creación de tales centros de repatriación por el Parlamento Europeo resultó cuestionado reiteradamente por la Justicia italiana precisamente por sus endebles bases jurídicas.

Si bien lo decidido se inscribe en un repetido movimiento de rechazo a los inmigrantes en Europa (véase la ley votada recientemente por el Parlamento sueco para expulsar a inmigrantes o el referéndum realizado en Suiza que buscó limitar la población del país a 10 millones para 2050, iniciativa que fue rechazada), no debe nunca dejar de respetarse la esencia propia de cada hombre pues, como dijo el papa León XIV en su reciente visita en Canarias, quienes desembarcan marcados por el miedo, el hambre y la violencia, después del desierto, de la noche y del mar no pierden la dignidad humana sólo por cruzar una frontera.

Luis Gustavo Losada

lgl27@hotmail.com

Vehículos sin patente

Nadie dice nada ante las miles de infracciones diarias de personas que circulan sin las chapas patentes en el auto... ¿esto significa que los que pagamos impuestos y estamos expuestos a las fotomultas somos los tontos del batallón? ¿no hay ninguna autoridad competente que controle esto? ¿la ley es igual para todos? ¿la Justicia tampoco puede actuar? Hace años que se mantiene esta situación, e incluso hay muchos videos de delitos realizados con vehículos sin patente. ¿Hasta cuándo? La solución tampoco debe ser tan compleja... no es mandar un cohete a Marte.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

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