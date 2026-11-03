Cartas de lectores: La desinformación, esperanza, gastos

La desinformación

En estos tiempos de auge de la desinformación en entornos digitales, es más necesaria que nunca la alfabetización informacional. Sería positivo que, por ejemplo, en las escuelas se pudiera capacitar a los más jóvenes a reconocer cuándo y dónde obtener información verificada, cómo evaluarla de manera crítica, y de qué forma usarla y transmitirla sin hacer daño a otros. Es sabido que la desinformación está haciendo un enorme mal. Con información veraz y fiable se pueden tomar decisiones más acertadas. Y así mejorar la vida y la convivencia en nuestra sociedad.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Esperanza

Pedirle al presidente Javier Milei que se abstenga de insultar al periodismo, de menospreciar al adversario político, de agredir a todo aquel que piensa diferente y que respete las reglas de una verdadera democracia es, lamentablemente, como “pedir peras al olmo”. Lo que sí se puede pedir al pueblo argentino es a no perder la esperanza de lograr una mejor calidad de vida para todos en una sociedad más equilibrada y menos conflictiva.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

Gastos

¿Sostener el culto católico apostólico romano, como manda la Constitución Nacional, incluye afrontar gastos cuantiosos que demanda la visita de un Papa? No hay que olvidar que los fondos públicos también han sido aportados por muchos contribuyentes que no profesan la fe católica.

Jorge Armando Maldonado

maldonado50ja@gmail.com

Niños en las misas

Faltan pocos días para la visita de León XIV. Una sugerencia para quienes vayan a las misas con hijos pequeños o nietos (mi caso): colocarles una pulserita tipo boliche nocturno o una cadenita en el cuello, con el nombre y el número de celular de un adulto. Seremos muchos, hagamos prevención.

Raúl Valdez

rv2011@icloud.com

Escobar

La semana pasada volví a ser víctima del feroz encono que mantiene LA NACION hacia mi persona. En su habitual columna de los viernes, el periodista Daniel Bilotta afirma falaz y erróneamente que mi hermano David “supervisa todos los proyectos de urbanización” que se desarrollan en el distrito. Me resulta muy grave que, pese a tener un diálogo frecuente y fluido con el columnista, haya publicado una mentira, pero más aún que haya olvidado una de las máximas de la profesión: el chequeo de información con las fuentes. Sugestivamente, esto ocurre días después de que mi nombre y mis declaraciones fueran omitidos de la nota publicada el martes 27 de octubre sobre la apertura del mayor centro logístico de Mercado Libre en la Argentina. Al desarrollarse el evento en el partido de Escobar, participé del acto institucional y tuve el honor de brindar unas palabras durante la ceremonia. A diferencia de otros medios que sí replicaron mis dichos, LA NACION directamente me censuró. Ante lo expuesto, exijo al diario que cese su campaña de hostilidad, siempre basada en datos falsos, subjetivos e infundados, en la que soy blanco de difamaciones y vilezas de manera reiterada.

Ariel Sujarchuk

Intendente de Escobar

N de la R.: LA NACION considera que en el texto aludido no se ha incurrido en injuria alguna sobre el hermano de Ariel Sujarchuk, de quien solo se menciona que supervisa emprendimientos inmobilarios, como confirman las fuentes consultadas. Tampoco hay constancias que acrediten el trato frecuente que se arroga con el columnista mencionado.

El fin de una amistad

El duelo es la adaptación ante una pérdida significativa. En general se asocia con la muerte, pero, ¿qué pasa cuando duelamos a personas que físicamente siguen vivas?

Este año perdí a mis mejores amigas desde los cuatro años. Ese lazo que nos unía se rompió sin que yo entendiera por qué. Y seguro nunca lo sepa. No tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo que nos pasaba, simplemente nos alejamos más hasta convertirnos en desconocidas. ¿Por qué estamos dispuestos a aceptar que una amistad termina sin dar lugar a una última conversación? Hablar no garantiza una reconciliación, pero al menos permite despedirse con claridad. Considero que toda amistad merece un último espacio de diálogo, y si no hay nada que salvar, poder hacer un entierro: reconocer aquello que alguna vez estuvo unido sin seguir adelante como si nada ocurrió. Porque no todos los vínculos están destinados a durar para siempre, pero tampoco merecen terminar suspendidos en el aire. Las amistades también ameritan su funeral; un momento de despedida, a la vez, de quienes fuimos cuando todavía formaban parte de nuestra vida.

Catalina Frías Ferraro

catalinafriasferraro@ gmail.com

La AFA y River

La AFA ha desatado una abierta contienda en contra de River. Después del bochorno que significó el clásico del domingo último entre Boca y el Millonario, las cartas parece que están echadas y que quien maneja el mazo es “Chiqui” Tapia. La expulsión de Martínez Quarta podría justificarse. Sin embargo, les asiste razón a los que creyeron ver en el árbitro Ramírez un excesivo celo. En cambio, la de Montiel puso en claro una manifiesta animadversión. Una tarjeta amarilla y no una roja directa hubiese sido la sanción más oportuna. Otros jugadores xeneizes, por infracciones similares, no merecieron igual trato.

Lamentablemente, la legitimidad del fútbol transita por un terreno cenagoso y de final imprevisible.

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

En la Red Facebook

Kimi Antonelli, el campeón del mundo más joven de la historia de la F1

“Impresionante, ¡con 20 años!” -José Molla Mere

“¡Felicitaciones Kimi! Un gran campeón” - Marta Panero

“Si Franco tuviera un auto que funcione también llegaría primero” -Doris Luque

“Felicitaciones pibe, y con humildad se llega lejos” -José Torres