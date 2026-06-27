Cartas de lectores: La rebeldía de lo simple, credibilidad, ejemplo

La rebeldía de lo simple

Lionel Messi emerge cómo un verdadero antisistema. Solemos asociar la rebeldía con el escándalo o la provocación. Sin embargo, la de Messi es mucho más profunda: la suya es la rebeldía a la anormalidad. En un ecosistema obsesionado con el narcisismo y la sobreexposición, su mayor insumo es la sensatez de una persona común que solo desea jugar a la pelota. Messi es el último revolucionario de lo simple. Suele decirse “lo que se hereda no se hurta”. Gracias por representarnos con tanta dignidad donde quiera que vayas.

Pedro C. Matteucci

matteuccipedro@gmail.com

Credibilidad

En 2023 Milei ganó la elección levantando las bandera de la lucha contra la corrupción de la casta y la de la transformación económica para generar prosperidad. En 2026, aunque con algún desgaste en los afectados por el cambio de rumbo, los números de la macroeconomía mejoran cada semana y mantienen la esperanza. En cambio, el empecinamiento en seguir sosteniendo a la devaluada figura de Adorni con el cuestionable argumento de que “hay que resistir el intento de desestabilización del periodismo y la oposición”, se generó la crisis política más prolongada y perjudicial de su gobierno. Con el desafortunado manejo del caso Adorni y el mantenimiento de la casta y la corrupción en gran parte de la Justicia, Milei no solo está perdiendo credibilidad y confianza con la prometida transparencia. También está terminando de abandonar uno de sus dos principales banderas de campaña, lo que le exigirá un más rápido y eficaz resultado en la gestión económica para poder recibir el apoyo necesario para ser reelecto.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Ejemplo

Que ejemplo sigue dándonos desde su penoso cautiverio el exsenador Esteban Bullrich. Ejemplo que deberían seguir quienes vergonzosamente venden su honor y conciencia en pos de intereses espúreos. Señor presidente de la Nación , señor Mauricio Macri, tomen nota de este ejemplar exfuncionario que sigue dando su vida con el ejemplo, por el futuro de nuestra querida patria.

Carlos M. Malaret

carlosmmalaret@gmail.com

Sagrado Corazón

El 12 de junio se celebró la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Coincidentemente, es el mes del Mundial de Fútbol, entre escándalos externos (guerras y otros) y sobre todo internos. Es increíble lo que se está, por un lado, “tapando” y, por el otro, “destapando”. Hoy, ¿qué es lo más importante en nuestro país? Que Argentina gane el Mundial (¿es lo único que nos interesa y nos une?); ¿Adorni, Tapia, BCRA/casas de cambio/dólar, real situación económica (modelo libertario), casta, hambre, desocupación, peleas internas dentro de los partidos políticos y campañas 2027? En un mundo “machista” que permite violencia de género, femicidios, prostitución, trata, secuestros, narcotráfico, corrupción, etc, aplaudo la valentía - entre otras -, de dos mujeres y sus misivas al Sr. Presidente. La primera fue la diputada Marcela Pagano (21/8/25) y su renuncia al bloque, detallándole sus razones (casta y otras). La segunda (17/6/26) fue la educada y certera carta de la concejal Anita Martínez (Rosario), sobre la “comitiva presidencial” (en especial, el Sr. Adorni) al Monumento a la Bandera de Rosario (20/6). Al acto concurrieron miles de chicos a prestar su juramento y asumir un “compromiso sagrado” con nuestra enseña patria, destacando la figura y la austeridad de Manuel Belgrano y pidiendo que los conflictos y escándalos no empañaran “un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”. El nombre completo de este prócer fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Casualmente, desde hace muchos años, en momentos críticos del país, la Iglesia católica promueve y eleva su conocido cántico al Sagrado Corazón de Jesús: “ … Cristo Jesús, bendice su bandera, salva al pueblo argentino, Sagrado Corazón”.

¿Habrá llegado la hora de afinar nuestras voces y cantar?

Marcos A. Machado

marcos53arg@gmail.com

Vuelo cancelado

El miércoles pasado fui al aeroparque Jorge Newbery a las 17 horas para tomar un vuelo a las 19 hacia la ciudad de Neuquén. Mientras esperaba para pesar mi equipaje, a las a las 17.30 me avisan que el vuelo había sido cancelado, que debía pasar por la oficina de Flybondi para reprogamar el vuelo o gestionar la devolución.

La " oficina " está afuera del hall del Aeroparque. Había allí una numerosa cantidad de personas esperando con frío para ser atendidas y recibiendo como respuesta que el próximo vuelo sería el 1/07 o que la devolución del importe abonado se hará efectiva en 60 días.

Me pregunto cómo puede existir esta falta de respeto para los pasajeros, sin que ninguna entidad oficial tome cartas para evitar este atropello.

Juan Manuel Sister

sisterjuanmanuel@gmail.com

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