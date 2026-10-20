Cartas de lectores: Lecciones de la historia, bullying, credibilidad

Lecciones de la historia

Las protestas que se extienden en Europa evocan el Mayo francés de 1968 y su influencia sobre otras sociedades, incluida la argentina. He vivido un tercio de mi vida en Francia y observo estos acontecimientos con preocupación. No se trata de cuestionar el derecho a protestar, sino de advertir sobre el riesgo de que el descontento se transforme en violencia incontrolable y termine debilitando las instituciones que deberían permitir resolverlo. La radicalización política argentina de los años siguientes tuvo causas y responsabilidades propias. Sería injusto atribuirlas a Francia, pero también ignorar la influencia que ejercieron las corrientes ideológicas internacionales. Hoy, la Argentina debería observar lo que sucede allá sin fascinación ni indiferencia. Las ideas extranjeras pueden enriquecernos, siempre que las examinemos críticamente y aprendamos de sus consecuencias. La historia no se repite mecánicamente, pero ignorar sus lecciones puede llevarnos a cometer los mismos errores. Que el Atlántico nos una mediante la cultura y el conocimiento, no mediante la importación de conflictos que ya conocemos demasiado bien.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Bullying

Días atrás se recordó el suicidio más ocasionado por el bullying de una niña de 15 años en Jujuy. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que esto suceda? una de las causas es la falta de consecuencias ante estos hechos y otras la indiferencia de los educadores y responsables de las direcciones de los colegios y de los padres de los “chicos”(?) que con su accionar provocan la muerte de compañeros, no solo agrediéndolos en el colegio sino también continuando sus cobardes acciones enviando mensajes a las redes sociales y celulares de las víctimas como en el caso mencionado. Es imperativo que ante el más mínimo síntoma de bullying, se separe a los asociales del colegio hasta que no exista un informe psicológico/siquiatrico en el cual conste que el menor y sus padres están en condiciones de convivir en un sistema educativo. Con respecto a los profesores y directores/as del colegio se los debería separar de sus cargos al ser indiferentes o permisivos ante esas situaciones, transformándose en cómplices de las consecuencias que originan el bullying. En muchos casos, la muerte de la víctima.

Hace muchos años que los padres atacan físicamente a los maestros cuando estos ejercen sus funciones cuando no cumplen con las expectativas de los padres agresores o los alumnos llevan armas a las aulas o con I.A. desnudan a sus compañeras y venden sus fotos y todo sin consecuencias por supuesto. La palabra “expulsión” está prohibida, todo se resuelve con los llamados pomposamente “protocolos” o “jornadas de reflexión” y copiando a otras instituciones, se complementa eventualmente con el traslado del alumno infractor a otros colegios donde continuará haciendo lo mismo. Cuando se inscribe a un alumno en un colegio, se le debería informar a los padres por escrito, las consecuencias que sufrirán sus hijos (suspensión, expulsión, denuncia penal, resarcimiento económico, etc ) en el caso de ser responsable de bullying (incluyendo fotos generadas por I.A), de cualquier daño que el o su familiares le provoquen al educador o empleados del colegio o en la toma u ocupación de la institución impidiendo el ingreso de las personas y daños a las instalaciones.

Vicente Casado Arroyo

vcasado.a@gmail.com

Credibilidad

Dicen que la credibilidad “se gana de a gramos y se pierde de a kilos” porque un solo acto puede desmoronar aquello que se construye con el paso del tiempo. Así las cosas hay dos frases que lo prueban. La primera es “Cristina es inocente” y la segunda “Massa es el que mejor conoce al estado”. Ambas aniquilan toda la credibilidad de quien las dice, porque resultan un atentado a la sensatez, cordura, honestidad y sentido común.

Sebastián Perasso Jáuregui

rugbydidactico@hotmail.com

Ciclistas

El lunes 12 por la noche casi fui atropellado por una bicicleta de envíos por aplicación que, circulando a gran velocidad y sin luces ni timbre, yendo por Azcuénaga cruzó con luz roja la avenida Santa Fe. Estuvo en riesgo mi vida y la del ciclista. Los ciudadanos de CABA padecemos diariamente situaciones como ésta: ciclistas que conducen sin luces, violan sistemáticamente semáforos en rojo, avanzan de contramano, mirando el celular y hasta sin manos. A mi edad una caída significa por lo menos una fractura. O algo peor. Las autoridades responsables del control del tránsito en la ciudad, siempre prontas a recaudar multando autos estacionados en infracción pero que no dañan a nadie, se desentienden burdamente de la seguridad de los ciudadanos en la situación aquí señalada. El tránsito de bicicletas es caótico, el riesgo para los transeúntes es constante y grave, pero nadie lo resuelve. Tránsito de la Ciudad no cumple con esa tarea. Pero esta seguramente será una carta inútil. Por lo visto hasta ahora, nada va a cambiar.

Eduardo Chandler

dreduardochandler@gmail.com

Pulmón de manzana

Con inmensa alegría y esperanza veo los avances que hace el gobierno de la ciudad en temas sensibles que afectan a los porteños. Pero me gustaría saber que pasa en el bar situado en la calle Talcahuano 1261. El local mencionado ha sido instalado en el pulmón de manzana correspondiente a la Biblioteca Ricardo Güiraldes (S7M48P19), área donde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo considera como centro libre de manzana. Esta área, delimitada por la línea interna de Basamento (LIB), prohíbe expresamente en la normativa vigente (DI-2023-27-GCABA-DGIUR) edificación alguna. El sector se debe destinar exclusivamente a espacio libre parquizado, del cual no más del 30% podrá tener tratamiento diferente al del suelo absorbente. La ley no puede ser optativa, ni aplicarse según quien la incumpla. No alcanza con que el gobierno de la ciudad anuncie avances en materia de orden y legalidad, es indispensable que esos principios se traduzcan en hechos concretos, ya que los reclamos en las distintas áreas han sido en vano.

Candelaria del Villar

candedelvillar@gmail.com

En la Red Facebook

Amplio repudio al fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon San Nicolás

“El mundo al revés” -Delia Lidia Cabrera

“Una justicia que no es tal. Una justicia que favorece a las víctimas. Seriamente sospechada” -Ramón Alcaraz

“Fallo vergonzoso” -Elsy Aparicio

“Muy raro,. muy raro Sr. juez” - Carlos Alberto Otero