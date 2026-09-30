Cartas de lectores: Llegada del Papa, escucha directa, el desafío

Llegada del Papa

Las visitas del Papa son pastorales y viene para hacernos mejores personas a Todos.

Nuestros problemas terrenales son nuestra responsabilidad y no hay que involucrar al Papa para acusar a unos u otros para intentar zafar. Somos todos responsables de nuestra realidad con sus más y sus menos.

Guillermo Paniego

guillermo.paniego@hotmail.com

Escucha directa

En su reciente columna Jorge Liotti señaló con agudeza que en todos los gobiernos existe un momento crítico en que la gestión comienza a «disociarse de la percepción del resto». Ese fenómeno de aislamiento, alimentado por el microclima del poder, suele terminar desenfocando la narrativa oficial de la realidad cotidiana del ciudadano de a pie. Para contrarrestar esa ineludible “burbuja”, propongo un mecanismo sencillo: que el Presidente reciba una vez por semana, a solas, a un ciudadano elegido estrictamente al azar. Durante 15 minutos, cada participante le expondría su día a día —cómo vive, qué le preocupa y cómo afecta la coyuntura a su hogar— bajo una única condición: no pedir nada para sí ni para terceros.

Un ejercicio de escucha pura, libre de intermediarios y demandas clientelares, sería el antídoto ideal contra la desconexión del poder y una valiosa herramienta para mantener los pies sobre la tierra.

Andrés D’Agostino

andresdagos@gmail.com

El desafío

Los argentinos de mi generación y los anteriores, nacidos desde 1930 a 1960, hemos sobrevivido a la agitada historia argentina, “en vivo y en directo”. Nada nos contaron, todo lo vivimos y lo sufrimos, superando diversas atapas como pudimos, peleando como gatos entre la leña... Hubo muchos culpables y pocos inocentes y acá estamos, habitantes de un país hermoso geográficamente, con todo lo necesario para ser mejor, pero que no puede alimentar y proveer un buen nivel de vida a un tercio de su población, que vive por debajo de la línea de pobreza. El reto es ese: basta de disputas irrelevantes y a caminar todos juntos atrás del gran desafío de sacar a nuestros hermanos del castigo que significa vivir sin lo suficiente.

Guillermo González Lima

ggonzalezlima@gmail.com

Patriotismo

Días pasados, Milei expuso en la ONU nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Así como el primer ministro británico defendió a los kelpers, el presidente argentino se olvidó de mencionar a los veteranos de guerra que regaron con su sangre suelo patrio, muchos vivos con secuelas del conflicto, otros presos por habernos sacado de ser un país marxista en la década del 70. Quisiera saber si como comandante de las FF AA (de los en actividad y retiro), el ministro de Defensa y los Jefes de Estado Mayor le informaron la cantidad de militares ancianos, presos políticos condenados por una Justicia Federal prevaricadora y una Corte Suprema que avaló, por impulso del gobierno kirchnerista, esas aberraciones jurídicas.

Señor Presidente, está en sus manos corregir semejante atropello.

Guillermo Dominguez Matheu

guidomatheu@gmail.com

De la Fuente

Debo felicitar a la periodista Fabiola Czubaj y al equipo de edición y fotografía de LA NACION por su nota sobre los 100 años del Instituto del Diagnóstico (IADT). Recibí recién una comunicación incluso por ello del profesor Simon Stertzer, de Stanford, cuna de premios Nobel, y quien ya en 1978 realizó en EE.UU., la primera angioplastia coronaria en ese país. Stertzer es quien hace casi 40 años (1987) con Luis de la Fuente colocó los primeros stents coronarios en la Argentina en el Sanatorio Güemes. Fueron dos tipos de stents distintos, experimentales y muy exitosos, que perfeccionaron al stent Palmaz-Schatz. En el IADT, también en 1996, se instaló el primer equipo angiógrafo en el mundo de cateterismo y angioplastia con el sistema de compact disc inviolable. Luego fueron sucesivos sistemas en 3D. No vaya a ser que, como ya pasó con dos importantes políticos de antaño, (pero en otras instituciones) se magnifique alguna enfermedad, mientras que a otros mandatarios también antaño se las minimizó. Ayer falleció lamentablemente el senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto, gran abogado penalista, quien hizo hace poco tiempo, y en el pleno del Senado de la Nación, un sorpresivo homenaje al doctor Luis De la Fuente, que se viralizó. Pagotto iba a reimpulsar desde la Cámara alta la candidatura al Nobel de Medicina de dicho cardiólogo intervencionista, que incluso para la IA cuenta con grandes posibilidades. Es un camino el que inició De la Fuente, quien desarrolló desde 1965 y 1966 y desde la Argentina para el resto del mundo, llevándola por fuera de EE.UU., a la coronariografía (CCG): el cateterismo selectivo de las arterias coronarias, método patrón de oro y gold standard, sin la cual no es posible efectuar correctamente ni el bypass (si es que se precisa) ni la angioplastia ni los stents coronarios, todos aportes donde los argentinos Favaloro, Benetti, Palmaz, Parodi y De la Fuente descollaron incluso desde nuestras tierras.

Héctor de la Fuente Fitte

Ex1er. Vocal de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico

hectordelafuente2025@gmail.com

Trámite en Roma

Quiero hacer pública mi grata sorpresa ante el trato recibido en el consulado argentino en Roma tras sufrir el robo de nuestros pasaportes en el subte al llegar a esa ciudad. Esto sucedió un viernes por la noche y nuestro vuelo salía al día siguiente . Gracias a la ayuda de la señorita Florencia, del Ministerio de Relaciones Exteriores en CABA, que hizo contacto con el consulado en Roma, nos recibieron especialmente el sábado por la mañana, ayudándonos con el trámite y permitiéndonos así continuar el viaje. Deseo destacar tanto su amabilidad como las del cónsul adjunto Facundo Santiago y la cónsul Marina Mantecon, todos ellos atentos y dispuestos a ayudarnos y tranquilizarnos en nuestra desesperación. Ojalá llegue esto a sus oídos. No sucede todos los días.

Karin Efron

karsaru@yahoo.com.ar

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