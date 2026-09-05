Cartas de lectores: Malvinas, Máximo y Axel, conductas

Malvinas

El presidente Milei anunció, con justa razón yen cadena nacional, sanciones más duras contra las petroleras inglesas e israelíes que pretenden saquear el yacimiento Sea Lion en Malvinas sin autorización argentina. Pero,¿cómo es eso entonces? Mientras nosotros intentamos asfixiar económicamente a la ocupación británica con la Ley 26.659, nuestros vecinos le facilitan la “logística”. Montevideo es hoy la única conexión marítima de las islas con el continente, a 2000 km. Y ahora Punta Arenas, con el aval de su alcalde, anuncia para noviembre una ruta directa para abastecer a Puerto Argentino, aduciendo que “es un acuerdo entre privados”.¿Qué pasará con esos puertos? ¿Los sancionaremos? ¿Cómo? Es el mismo doble estándar de siempre. Anteyer, en un comunicado se informó que el presidente de Chile ratificaba “el apoyo a los legítimos derechos argentinos”, pero en los hechos Chile le abarata a la mitad la logística al ocupante británico. De nada sirve un Consejo de Seguridad Nacional y una base naval en Tierra del Fuego si por Punta Arenas y Montevideo entra el vino, el gas y los repuestos que sostienen la usurpación británica. Si en 2011 los países del Mercosur se comprometieron en una declaración a impedir el ingreso de barcos con bandera ilegal de Malvinas, ¿por qué ahora miramos para otro lado cuando cambian de bandera para hacer el mismo negocio?

La soberanía no se defiende solo con decretos en Buenos Aires. Se defiende “cerrando la tranquera en el barrio”, asfixiándolos logísticamente las recuperaremos tarde o temprano.

¡Las Malvinas son y serán siempre argentinas!

Ricardo Albanese

realba2012@gmail.com

Máximo y Axel

En estos momentos la lucha interna en el peronismo-kirchnerismo, gira en torno a dos nombres: Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Máximo Kirchner, antes de la celebración de Día del Trabajador, en abril de 2026, expresó: “Nosotros los trabajadores, la vamos a pasar mal en nuestro día”.; y en un acto político que se realizó frente al pabellón 1111 de la calle San José exhortó a que “los trabajadores y las trabajadoras recuperen la plata que alguien se está quedando”, para inmediatamente presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción declarando un patrimonio de $ 11.000.000.000 (once mil millones de pesos) y tenencia de casi 3.000.000 (tres millones) de dólares), lo cual hace pensar que, siguiendo con la tradición familiar, siendo hijo de una abogada exitosa él es ahora un trabajador exitoso. Por su parte. Axel Kicillof, ante la propuesta oficial de que los alumnos limpien las aulas para entregarlas como las encontraron a los alumnos que la utilizarán a continuación, expresó, con la mesura que le es reconocida, que esa propuesta se trataba de una forma de explotación infantil.

Estos son los dos hombres que se disputan la jefatura del peronismo. Frases altisonantes, huecas, carentes de sentido, a veces propias de adolescentes caprichosos, muchas... ideas, ninguna.

Javier Milei agradecido.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

Conductas

El periodista Luciano Román, en su última columna, “La clase de abucheo a los alumnos de la ORT”, desgranó un análisis muy profundo y acertado sobre la gravedad de la visita del Presidente y su conducta en esa institución. Añado a lo dicho allí el raro silencio, salvo excepciones de voces sueltas, de las fuerzas políticas, que como instituciones deberían haber dicho algo, como el Pro, la UCR, CC u otras que se encuentran dentro del sistema democrático republicano, obviamente no aquella que fue pionera en estos adoctrinamientos nefastos, copiados y potenciados por el Presidente y sus adictos. La pregunta es si estas conductas nos están anestesiando o nos producen tanto miedo que no respondemos y preferimos dejarlas pasar, sin darnos cuenta que se están naturalizando. No digo que sea igual, pero no terminemos con el “ahora es tarde”, de cierto poema famoso.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fiibertel.com.ar

Reajuste pendiente

A días de cumplirse un año de la sentencia definitiva en segunda instancia en un juicio por reajuste de haberes jubilatorios y excediendo largamente el plazo establecido por Ley para hacerlo efectivo, la Anses no cumple con ese ajuste y menos aún con el pago retroactivo. Me llama la atención que haya plata en el Fondo de Garantía para promover créditos hipotecarios, pero no para cumplir con las sentencias.

Con la mía, no.

Raúl M. Fagalde

raulmartin103@gmail.com

Gracias eternas

Sus números dejarían perplejo a cualquier deportista de cualquier deporte. Se retira del plano internacional un gigante, un coloso, uno de los deportistas más destacados de la historia del deporte. Desde los confines del mundo, en nuestra querida Argentina, el agradecimiento es infinito. Tantas alegrías acumuladas, tantas jornadas épicas, tantas tardes memorables, tantas gargantas gastadas, tanta felicidad dispensada, tanta pleitesía bien ganada. Ha sido una aventura fascinante, un camino sinuoso que comenzó con grandes nubarrones, pesadillas frecuentes y mochilas gigantes, pero que terminó de la mejor manera: con momentos de plenitud y una felicidad extrema. Orgulloso de ser argentino, ha sido nuestro mejor embajador. Nunca una declaración altisonante, jamás exhibiendo aires de grandeza o superación. Siempre humilde, sencillo, mesurado hasta el extremo. Llevó durante dos décadas la esperanza futbolista de una nación. Siempre con nobleza, con grandeza, con hidalguía y una tremenda sencillez. Sus números en la cancha hablan por sí solos. Sin embargo, lo más destacable son sus valores morales y su hombría de bien. Se va Messi, se va el mejor. Nuestro agradecimiento es eterno.

Sebastián Eduardo Perasso

rugbydidactico@hotmail.com

En la Red Facebook

Un corredor murió días después de haberse descompensado a 300 metros de la línea de llegada de la Media Maratón (21K) de Buenos Aires.

“Qué triste noticia” -Susana Sosti

“El cuerpo tiene límites” -Marcos Gómez

“Esto pasa muy seguido las maratones no son para cualquiera tenés que tener un régimen de entrenamiento muy progresivo y de largo plazo. Correr muchos kilómetros de golpe puede ser fulminante” -Marcellus Silver