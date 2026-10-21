Cartas de lectores

Lecciones de la historia

Las protestas que se extienden en Europa evocan el Mayo francés de 1968 y su influencia sobre otras sociedades, incluida la argentina. He vivido un tercio de mi vida en Francia y observo estos acontecimientos con preocupación. No se trata de cuestionar el derecho a protestar, sino de advertir sobre el riesgo de que el descontento se transforme en violencia incontrolable y termine debilitando las instituciones que deberían permitir resolverlo. La radicalización política argentina de los años siguientes tuvo causas y responsabilidades propias. Sería injusto atribuirlas a Francia, pero también ignorar la influencia que ejercieron las corrientes ideológicas internacionales. Hoy, la Argentina debería observar lo que sucede allá sin fascinación ni indiferencia. Las ideas extranjeras pueden enriquecernos, siempre que las examinemos críticamente y aprendamos de sus consecuencias. La historia no se repite mecánicamente, pero ignorar sus lecciones puede llevarnos a cometer los mismos errores. Que el Atlántico nos una mediante la cultura y el conocimiento, no mediante la importación de conflictos que ya conocemos demasiado bien.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Error de concepto

La sociedad como tal necesita vivir con normas claras que aseguren la convivencia pacífica. Lamentablemente, en nuestro país las personas con cierto grado de “poder auto adquirido“ están convencidas de que a ellas no las incluyen las generales de la ley. Una muestra de esto es lo ocurrido con los empleados del subte, cuyos delegados se manejan con total impunidad. Tal vez no sean conscientes de que, con los avances de la tecnología, es muy probable que en poco tiempo sean reemplazados por sistemas automáticos. Mientras tanto, sería conveniente y ejemplificador que se tomen las medidas correspondientes y se aplique la ley. También debería incluirse en las sanciones a los legisladores que impunemente alientan y fomentan quebrantar la ley. Es claro y evidente que el objetivo de los desmanes va más allá de los intereses personales y lo que pretenden es desestabilizar al Gobierno. Ante tantas evidencias, es fundamental aplicar el rigor de la ley, dado que solo así podremos vivir en paz.

Adriana DiPaolo

adrianadipaolo2005@yahoo.com

Subtes

Nuevamente en manos de los extorsionadores profesionales de los metro delegados, que creen que son dueños del tiempo y la movilidad de los usuarios. Ojala que la Ley aplique todo lo que tiene disponible para procesarlos. Ellos creen que son intocables y la sociedad espera que, como responsables de los servicios esenciales, paguen con una condena.

Hernán Martínez

martinez.arq@hotmail.com

Se aprende en el camino

Excelente y conmovedora nota de Evangelina Himitian en la seccion Sociedad del Domingo pasado. Para leer y releer, y valorar en toda su medida, el esfuerzo que realizan esas mamas y sus familias para dar un espacio e integrar a sus hijos con algún grado de discapacidad a la sociedad.

Realmente conmovedor, y también motivador para colaborar en la medida que se pueda.

Jose Maria Becker

josemaria.amz1@gmail.com

Lograr eficiencia

El principal tema que tiene el país es lograr eficiencia en todo el personal de empleados públicos. Exceso de ñoquis y corrupción en toda esa plana es la responsable de que no podamos crecer. Esto hace que la actividad privada en general no puede soportar con sus impuestos tamaño derroche. El ministro Federico Sturzenegger está tratando de solucionar este problema, pero los políticos, salvo muy pocas excepciones, obstruyen su tarea pues la eficiencia no figura en sus objetivos.

He imaginado una acción que puede tener un excelente doble efecto: invitar a estudiantes universitarios y sus profesores a realizar trabajos prácticos como consultores ad honorem de los distintos organismos públicos orientando a lograr con sus análisis y recomendaciones la eficiencia necesaria. El doble efecto se produce, pues, además de lograr lo anterior se brinda a esos alumnos devenidos consultores una inmejorable herramienta didáctica y sin costo, solo ganancia.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Legisladores, ¡a trabajar!

Ya es hora de que los legisladores, tan bien pagos todos, LEGISLEN para nosotros, el pueblo. Urge que se declare que tanto la educación como el transporte son UN SERVICIO ESCENCIAL.

Y que se enteren de una buena vez los Baradeles y Dellacarbonaras de este país que estamos HARTOS de sus manejos en desmedro de nuestros derechos.

María Laura Piola

zucca2850@gmail.com

No vivir soñando

Inexplicables los viajes al exterior del Presidente, pues los votos están aquí. El norte y el litoral están pasados de agua. Allí se vota. Milei no los visita, como los gobiernos de paìses con rutas y trenes modernos. No olvide 2019.

Patricio Avellaneda

patoave48@gmail.com

La brecha de la empatía

Algunos manejan su economía personal como pueden y otros como quieren. Lo que veo mal es que gente que jamás ha pasado necesidades hable sin compasión, pretendiendo que llegar a fin de mes sea sencillo para quienes viven con una jubilación de $480.000 o un sueldo de $700.000. Sería bueno que los políticos alguna vez se pusieran en los zapatos de los que menos ganan. Menos burla, más empatía.

Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

Representación ciudadana

A diario sufrimos manifestaciones de distintos colectivos cuyos lideres (algunos impresentables) hablan en nombre del pueblo. Me preocupa el hecho que ni fiscales ni jueces aplican la Constitución Nacional. Esta claramente dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino que lo hace a través de sus representantes, y que cualquier grupo armado o de personas que se adjudique su representación comete el DELITO de sedición.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

En la red Facebook

Tensión en el subte por la detención de los delegados

“Sin miedo a los sindicalistas”

Ayax Melean

“Se les terminó la década ganada a los compañeros sindicalistas”

Martín Hernán Montero

“Muy bien: a poner orden”

Julio Pizzolato

“Era hora de que pongan presos a estos y dejar que la gente viaje tranquila”

Marta Carol

“Que se terminé el apriete; pónganse a laburar”

Maxi Gustavo Costilla

“Se acercan las elecciones y empieza el baile”

Juana Aranda