Cartas de lectores

Utilización de fondos

La Ley Provincial 13.010 establece el financiamiento para el mantenimiento y la realización de obras viales en la provincia de Buenos Aires. A través de un proyecto identificado como expediente E-421/26-27, se autorizó la utilización de hasta el 100% de dichos fondos para otros destinos por un lapso de 180 días, lo que implica un desvío temporario de los mismos, de su finalidad originaria.

Las obras hidráulicas no pueden financiarse a costa de la transitabilidad rural. Si bien el fenómeno transitorio del Niño está afectando los caminos, estos requieren tareas permanentes de conservación y reparación que no pueden postergarse. Las obras hidráulicas y el mantenimiento de los caminos rurales deben ser complementarios, y las situaciones extraordinarias deben ser contempladas sin comprometer los recursos destinados a la conectividad rural. Los riesgos hidrológicos requieren una planificación preventiva y territorialmente diferenciada.

Lamentamos nuevamente la ausencia de la participación de los productores agropecuarios y contribuyentes rurales, usuarios directos de la red vial y conocedores de las principales necesidades del mantenimiento y uso de los caminos de su zona, cada vez más intransitables. Esta eterna problemática exige un sistema de financiamiento estable, transparente y sujeto a controles efectivos. Las obras hidráulicas son necesarias, pero su ejecución no puede justificar que los municipios comprometan la totalidad de las finanzas destinadas a una infraestructura esencial como es la posibilidad de transitar en el medio rural.

Sonia Decker de Merbilhaa

ramson.sd@gmail.com

La investidura presidencial y el respeto

Los insultos que el presidente Javier Milei profiere constantemente contra los periodistas que disienten con sus criterios no hacen más que denigrarlo a él mismo. Recientemente, la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su visita a España resultaba incómoda para el Partido Popular y Vox. Milei respondió de manera despectiva, con estas palabras: “Eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizá, digamos, vale para tu caso”.

Semejante agravio, en un país extranjero contra una periodista que ejerce su profesión, constituye una ofensa que trasciende a la persona directamente afectada y provoca vergüenza en muchos argentinos, puesto que quien lo pronuncia es el propio presidente de la Nación, representante de todos los ciudadanos.

La investidura presidencial exige responsabilidad, respeto y mesura, aun frente a quienes sostienen opiniones diferentes. Con el mayor de los respetos, nuestro primer mandatario debe tomar nota de que la discrepancia no justifica el insulto.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Mercado ¿amoral o inmoral?

Los actores de mercados financieros consideran que sólo deben atenerse a las reglas del mercado. Para ellos el mercado es amoral. No importan las consecuencias sociales de su accionar. Pueden ser morales o inmorales, pero eso no importa mientras se cumplan las reglas. Esto explica la actitud presidencial. En su visión acotada, deja de lado la situación a la que condena al común de la sociedad, beneficiando a los actores del mercado. Su cortedad de entendimiento lo lleva a pensar que dichos personajes compartirán sus beneficios con la sociedad. Cuando en realidad, sólo tienden a lograr las mayores ganancias, sin importarles la situación social. El sacrificio lo hacen los estratos más débiles de la sociedad: trabajadores, jubilados, discapacitados, estudiantes, trabajadores sociales (de la salud, docentes, investigadores, etc.). A todo esto que debe atender el Gobierno, en gran parte lo hacen muchas ONG, conformadas por gente empática, solidaria, con mucho amor al prójimo y entrega total. Quiera Dios que el presidente revea su planificación económica y atienda las verdaderas necesidades sociales. La sociedad se lo agradecerá de corazón.

Adolfo R. Ortiz

adolfoortiz27@yahoo.com.ar

Hartazgo

Tengo que expresar mi profundo cansancio, hartazgo, al escuchar los discursos de Axel Kicillof y Sergio Massa, factibles candidatos 2027, 20 años de relato y un país quebrado. El gobernador marxista, con 9 años de mandato, convirtió a la provincia de Buenos Aires en una villa gigante llena de pobreza y delincuentes. Los resultados son concretos y se demuestran en la precariedad del sistema educativo, de salud y ni mencionar la inseguridad reinante. Pero para Kicillof el responsable es el presidente Milei o el contexto internacional, no su nefasta política. Con respecto al señor Massa, su discurso es patético, se presenta como alternativa de orden, sensatez y desarrollo, mientras su gestión bien conocida como ministro de Cristina Kirchner dejó una inflación anual superior al 200%, responde al manual del ventajero político, pacta con todos y no resuelve nada. Lo que hicieron estos personajes ¿funcionó? No, por eso hoy vivimos una compleja crisis y no por culpa de Milei. El hartazgo de que nos tomen por tontos ya es insoportable, son más de lo mismo, nada puede funcionar bien con ellos, quedó demostrado, ya está, se les terminó, no son creíbles.

Alberto Diaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Recomiendo

Le pido al Sr. Presidente de la Nación menos viajes por política partidaria al exterior y más visitas dentro del país, a lugares donde las inundaciones hacen estragos. A la gente le gustaría sentir que la máxima autoridad los visita, preocupada por ellos.

José Azpiroz Costa

azpirozcostajose@gmail.com

En la red Facebook

En la Plaza del Vaticano, León XIV dijo: “Argentina, allá vamos”

Inmensa Felicidad

María Alejandra López Molina

Que Dios te acompañe en el viaje. Te esperamos Santo padre

Susana Bosio

Gracias Dios por la salud del Papa y acá lo esperamos para que nos bendiga

Graciela Fagoaga

Bienvenido a la Argentina, ore por todos los argentinos, lo necesitamos

Graciela Navarro