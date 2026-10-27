Cartas de lectores

¿La misma sentencia con otro gobierno?

¿La sentencia dictada en la causa $LIBRA habría sido también absolutoria si Milei ya hubiera concluido su mandato y el Gobierno estuviera en manos de un espacio político diferente?

Con el mayor de los respetos, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero, por favor, que no las haga públicas, porque corre el riesgo de recibir gruesos insultos y de ser enviado a la hoguera.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Pedido de moderación

Señor Presidente de la Nación Javier Milei: con todo el respeto que su investidura merece, le solicito que, a raíz de la reciente derrota electoral de Flavio Bolsonaro, ponga —como dice el refrán— las barbas en remojo, ya que esta situación podría afectarlo a usted y, por consecuencia, a todos nosotros en gran medida.

Aunque sé que es difícil que acepte sugerencias externas, en mi simple opinión considero necesaria una moderación en su tono confrontativo. Sería sumamente positivo que redujera la hostilidad hacia la prensa, la oposición y los gobernadores, adoptando un rol más institucional que evite la crispación social. Recuerde que usted es el Presidente de todos los argentinos y, como tal, el respeto hacia los demás es fundamental para afianzar su propia aceptación y respeto.

Asimismo, le pediría que, en lugar de enfocarse únicamente en el éxito de las variables macroeconómicas —el cual, sin duda, se viene logrando—, tenga muy en cuenta la microeconomía y el bolsillo de los ciudadanos. Sin una mejora palpable en el día a día de la gente, quizá no sea factible la continuidad de su proyecto de país, corriendo el riesgo de volver a lo vivido en gobiernos anteriores.

Lo saludo atentamente.

Pastor de Nevares

pastornevares@gmail.com

Ataque a periodistas

Como ciudadano, me siento absolutamente indignado y avergonzado por las palabras vertidas por el Presidente de la Republica, sobre un grupo de periodistas, a quienes se ocupo prolijamente de identificar.

Ademas de vulnerar la Constitucion Nacional, que garantiza la libertad de prensa, autodesprecia su propia investidura y, literalmente, desubica a quienes le dieron su voto. Un rotundo ejemplo de lo que no debe hacer un funcionario de su nivel.

Es de esperar que, para las proximas elecciones se conforme una oposicion capaz de liderar, no solo las mejoras ideas para bien del pais, sino tambien los mejores procederes y comportamientos a la hora de llevarlas a cabo.

Que asi sea.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Tirar por la borda

Lamentablemente, el presidente Milei sigue tirándose tiros en los pies. Sus insultos y agresiones al presidente de estado español, en suelo español, confirman, más que su intolerancia y falta de respeto político a las reglas de juego, un inocultable y preocupante desequilibrio emocional que amenaza con tirar por la borda sus valiosos aportes -y los sacrificios de gran parte del pueblo argentino- para consolidar un necesario cambio de rumbo en un segundo período de gobierno.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

María Corina Machado

“Es peligroso, aún para los tiranos, el tener por adversario a un hombre de talento”. Ricardo Rojas, “El Profeta de la Pampa”, pág. 200, Editorial Losada.

Como el libro fue escrito hace más de 80 años, Rojas imaginó a un hombre, Sarmiento, como adversario de tiranos. Pero en la Venezuela de hoy, es una mujer: María Corina Machado, la que hará avanzar al pueblo venezolano hacia la democracia y hacia la libertad, ya que tiene el talento necesario para ser adversaria de los tiranos que dominan su país.

Horacio Raúl Peluffo

peluffohoracio@hotmail.com

¡Oíd mortales!

Los caminos del Señor son inescrutables y muchas veces no son los nuestros. Es lo que pienso al verlo y escucharlo a Esteban Bullrich. Ejemplo de vida, ¡ejemplo de principios! ¡Qué claridad! Qué ganas de que nuestros políticos y gobernantes lo escuchen, lo oigan, lo tomen en cuenta, lo imiten. Otra sería nuestra realidad como país.

Gracias Esteban. Sos un grande. ¡Un maestro!

Viviana Goetz

vegeve1950@gmail.com

La responsabilidad de no dividir

De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, comienzan a moverse dirigentes que, desde el oficialismo o desde espacios afines, tantean sus posibilidades de competir por la presidencia. Es legítimo que cada uno aspire a ocupar ese lugar. Sin embargo, cabe preguntarse si quienes carecen de una base electoral suficiente para disputar el poder tienen posibilidades reales de construir una alternativa o si, por el contrario, terminarán fragmentando el electorado que hoy acompaña al Gobierno. Las eventuales candidaturas de dirigentes del PRO o de Patricia Bullrich, enfrentadas a la de Javier Milei, plantean precisamente ese interrogante. Quizá no logren reunir una masa crítica propia, pero podrían restarle votos al oficialismo y favorecer indirectamente a una oposición que hoy enfrenta serias dificultades para ofrecer una alternativa convincente. En política, las ambiciones personales no deberían anteponerse a la responsabilidad de comprender las consecuencias de las propias decisiones. Dividir un espacio político sin construir una opción electoral viable puede terminar fortaleciendo a quienes no se pretende favorecer. La competencia es legítima. La irresponsabilidad de ignorar sus consecuencias, no.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Milei, en camisa de once varas

El Presidente debería tener en cuenta que muchos de los que lo votamos lo hicimos por descarte, y probablemente por la misma razón, si fuera el caso, volveríamos a hacerlo.

Estoy de acuerdo con que las medidas adoptadas han dado en general resultados excelentes, y también con un estilo nuevo en cuanto a lo visto hasta el momento con mandatarios de pulidos modales y pocos resultados, pero de allí a que se crea con derecho, con razon o no, de proferir soeces y reiterados insultos a quienes no opinan como él, aunque fuera por motivos interesados, y hasta con intenciones destituyentes, como dice, no le otorga el derecho al uso de modales de calibre no acorde con su investidura contra propios y extraños, ni contra nadie.

Se ha metido en una camisa de once varas de la que parecería difícil salir, si se diera cuenta y quisiera hacerlo.

Guillermo H. M. Giambastiani

giamba41@gmail.com

En la red Facebook

Tras la victoria de Lula, las acciones brasileñas se derrumban hasta 22% en el premarket.

“Está perfecto. Ahora esas empresas vendrán a Argentina”

Pablo Alejandro

“Buenisimo! Me sale 10% más barato mi viaje a Brasil.

Marcelo MT

“La 8va economía mundial es Brasil con la gestión de Lula. Acá estamos esperando que nos salgan los dólares por las orejas y que pasen rápido los 35 años para ser Alemania”

Jorge Ferreyra

La parte buena de todo esto es para los argentinos que vacacionamos en Brasil!!!! Se viene la devaluación!!!

Claudio Martín Orjales