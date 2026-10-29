Cartas de lectores

Iguales ante la ley

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir si Mario Eduardo Firmenich y otros integrantes de la organización Montoneros deben responder por el atentado al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal del 2 de julio de 1976, donde fueron asesinadas 23 personas y más de 100 resultaron heridas.

Espero que se confirme la reapertura de la causa y que se los llame a indagatoria, como a cualquier ciudadano. Durante más de 40 años los militares que “cometieron crímenes” en los años 70 fueron juzgados, condenados y cumplen prisión.

Pero no puede haber dos varas. Si se juzgó a los militares, también deben ser juzgados los jefes de las organizaciones armadas que pusieron bombas, secuestraron y asesinaron.

Todos iguales ante la ley, como dice el artículo 16° de la Constitución Nacional. No hay derechos humanos de primera y de segunda. Las víctimas del atentado de 1976 también son víctimas, también esperan justicia hace 50 años. Si el atentado constituye una grave violación a los derechos humanos, como ya declaró la Cámara Federal, entonces no prescribe. Y si no prescribe para unos, no prescribe para nadie.

La Justicia debe ser completa, no a medias.

Ricardo Albanese

Realba2012@gmail.com

¿Volverá el populismo?

El inesperado triunfo de Lula en Brasil amenaza con volver a izquierdizar y llevar al populismo el continente, que estaba girando hacia la centro derecha y hacia el orden. La Argentina está por ahora en este rumbo, pero Milei está perdiendo intención de voto, y si esto sigue así pueden volver los K, más izquierdistas y populistas que antes. Creo que se necesita un recambio en la centroderecha, que mantenga lo bueno que hizo Milei, pero bajo el liderazgo de alguien que lo sustituya. Guillermo Francos, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich… no sé, pero alguien que no esté personalmente tan desgastado y que pueda unificar a LLA con el Pro y con la UCR, para evitar una nueva catástrofe populista.

José Deym

deymjose@gmail.com

Condiciones para que un país progrese

Primera condición, desnutrición infantil: desarrollo neuronal del cerebro hasta el primer año de vida. Luego, irrecuperable. (Abel Albino, Chile). Segunda condición, educación temprana: solo entre los 2 y los 14 años lo comprendido queda indeleble en el cerebro y condicionará siempre. (Paula del Bosco, Argentina).

Tercera condición, educación en valores: adquiridos en el hogar y el ciclo primario escolar, los valores éticos, morales y espirituales quedarán imborrables. (Fundación Horacio Zorraquin, Argentina, valores en currícula escolar), Cuarta condición, inteligencia artificial: aplicada en la base de la pirámide social y para proteger y ayudar al individuo, sobre multiplicará las actividades sociales y económicas de un país. (Clougalia, Argentina).

Quinta condición, implementación simultánea, masiva y contiuada: solo un Estado puede implementar las 5 condiciones de esta manera, por varias administraciones. (Sarmiento y Avellaneda en Argentina).

Francisco AJLC Okecki

fokecki@gmail.com

Contrarreloj

La globalización que vivimos hoy en día es radicalmente distinta a la que nos tocó atravesar en los años ‘90. El cambio actual es abrumador; esto no significa que sea negativo, pero da la sensación de que la humanidad no está del todo preparada para asimilar semejante transformación y velocidad.

Las superpotencias nos han dejado atrás, sobre todo a los países en vías de desarrollo. Nos llevan una ventaja abismal en tecnología, generación de conocimiento y capacidad de ejecución en los tiempos que ellos manejan. Como ejemplo, basta ver cómo construyen una carretera en 48 horas o un puente en 24, mientras que a nosotros encarar una obra vial nos toma años enteros.

Gran parte de esta realidad es responsabilidad de los gobiernos que nos han dirigido durante las últimas décadas, combinando la falta de preparación y la ignorancia con la priorización del beneficio personal por encima del bienestar colectivo.

Mientras algunos líderes se dedicaron a construir y engrandecer a su nación, otros solo supieron sacar beneficio propios.

Susana Mastronardi

susumastro@gmail.com

Iindignado

Como jubilado y votante del PRO, me indigna y me averguenza que el diputado Ritondo no haya condenado los insultos a los periodistas y más aun trate de justificar lo pronunciado por el presidente Milei. No puedo entender cómo este lamentable personaje sea el presidente del bloque del Pro en la Cámara de Diputados.

Daniel Badillo

daniel_badillo1@hotmail.com

Inundaciones

En el día de la fecha, luego de ver, por el programa Telenoche, las dramáticas imágenes de las inundaciones en nuestra provincia de Corrientes, donde los refugios para las familias son las escuelas, donde los habitantes pierden sus animales, sus sembradíos, sus esperanzas... Tomé la iniciativa de llamar a la Casa de Corrientes, ubicada en CABA, para colaborar de algún modo. Y obtuve la insólita e inexplicable respuesta de parte de la amable persona que me atendió: “Aún no comenzamos a solicitar ayuda, porque no contamos con la logística de traslado”. ¡Resulta indignante saber que se utilizan fondos públicos para innumerables fines superfluos! Y que no alcancen los medios, las ganas, la voluntad para ayudar a nuestros hermanos correntinos.

Elma Ciriello

elmaciriello@yahoo.com.ar

En la red Facebook

El Gobierno confirmó que Flavio Bolsonaro despegó desde Puerto Iguazú

“Como si nada, cruzó hacia Argentina haciendo la vertical”

Ricardo Melano

“El que era el “gran” líder libertario de Latinoamérica, tras perder una elección, huyó de Brasil a refugiarse en los brazos de su mentor”

Favio Casarin

“¿Quién lo dejó pasar la frontera del lado de Brasil?”

Pablo Alfredo Pesquera

“Qué seguridad tenemos; cada vez estamos mejor”

Dolores Ansin

“Los honestos no huyen”

Julian Belardini

“¿Cómo entro en territorio argentino ? ¡Y nadie lo demoró? ¿Quién lo persigue en Brasil?”

Willy Gardy