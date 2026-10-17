Cartas de lectores: Violentos, auditorías, castigos

Violentos

La izquierda, el kirchnerismo, el peronismo no dejan de sorprendernos. Critican golpes militares porque atentaron contra gobiernos elegidos democráticamente, pero ellos mismos buscan hacer caer a un gobierno elegido por la mayoría. La izquierda, el kirchnerismo y el peronismo no saben ser oposición. Nunca respetaron las reglas de la democracia. Y no representan a los ciudadanos de bien. Son violentos y terminan, como siempre, ensuciando causas nobles.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Auditorías

Si no hay auditorías frecuentes en las universidades para saber cómo se maneja el dinero en ellas, no hay posibilidad de saber cuáles son sus necesidades reales. Permitan las auditorías y después hablen y/o marchen. Nadie sabe adónde van los fondos que los argentinos aportamos para las universidades. Es más que necesario, pero…

Mariana Nicola

nicolamariana62@gmail.com

Castigos

Indignación y vergüenza me provoca ver los videos de “los supuestos docentes y estudiantes” reclamando por el financiamiento educativo. Ya temprano en la estación de Adrogué, donde vivo, compartí andén de la estación con un grupo bastante numeroso de estos personajes. Muchos de ellos con pecheras del Suteba. Todos irradiando felicidad como adolescentes en plan de pícnic. Ya es hora de que las autoridades implementen los castigos pertinentes. Y como hay organizadores de tan brutal “marcha”, han de ser ellos los denunciados en los tribunales. También corresponde una denuncia penal porque los efectivos heridos cumplían con su tarea, lo que los hace doblemente víctimas. Hágase justicia.

María Laura Piola

zucca2850@gmail.com

Demanda desoída

Es muy frustrante que quienes acompañamos la orientación de la política económica, pero tenemos serias objeciones a las prácticas institucionales del gobierno en general y del Presidente en particular, no encontremos una alternativa que nos represente con vistas a las próximas elecciones presidenciales, circunstancia que nos coloca ante la opción de apoyar a LLA para impedir el regreso del peronismo o abstenernos de expresarnos en favor de candidato alguno. Resulta increíble que esta franja de votantes, que es sumamente extensa, carezca de alguna representación. Usualmente, los políticos se desviven por participar en las elecciones y, en este caso, cuando tienen un muy amplio segmento del electorado dispuesto a votar por esa alternativa no peronista, pero moderada y no extrema como la que representa Milei, parecería que nadie quiere ocupar ese espacio. Es insólito que haya un muy amplio espectro de votantes a los que nadie parece querer representar. Si hubiera un buen candidato que expresara esta posición, hasta podría resultar el ganador porque su caudal de votos podría llegar a ser mayor que el de Milei y luego, con el apoyo de los libertarios, podría ganarle a quien fuera el candidato peronista. Pero, sorprendentemente, parece que nadie quiere hacerse eco de esta demanda de un elevado número de ciudadanos. Lo que sería el sueño de cualquier político, tener votantes que quieran ofrecerle su apoyo, es desestimado por todos los dirigentes argentinos. No se comprende semejante desinterés…

Alejandro N. Sala

alejandrito_00@yahoo.com.ar

Credibilidad

Dicen que la credibilidad “se gana de a gramos y se pierde de a kilos” porque un solo acto puede desmoronar aquello que se construye con el paso del tiempo. Así las cosas hay dos frases que lo prueban. La primera es “Cristina es inocente”, y la segunda “Massa es el que mejor conoce al Estado”. Ambas aniquilan toda la credibilidad de quien las dice, porque resultan un atentado a la sensatez, cordura, honestidad y sentido común.

Sebastián Perasso Jáuregui

rugbydidactico@hotmail.com

El Niño

En 1958 era yo un niño, nacido en Concordia, Entre Ríos; el gobernador era Uranga y el presidente, el Dr. Frondizi, cuando fuimos afectados por la crecida del río Uruguay, al igual que varias poblaciones ribereñas. De inmediato se aplicó el Plan Conintes, con el marco legal que le daba la derogada ley de defensa. Hoy compruebo que, a pesar de que el fenómeno meteorológico de El Niño debe ser el más anunciado de la historia, las inundaciones continúan siendo una contingencia y la población afectada por temor a los saqueos y robos no abandona sus hogares. Ese fenómeno plenamente justificado por los compatriotas, en la fecha referida en la introducción, no era necesario, porque se decretaba zona de emergencia, se aplicaban toque de queda y la ley marcial. Lamentablemente podemos comprobar con tristeza que los afectados no pueden ser protegidos convenientemente, porque las leyes actuales han limitado seriamente tener una cobertura legal apropiada para proteger a la comunidad, con las FF.AA. y de seguridad, de robos y saqueos.

Jorge José Echezarreta

jorgeechezarreta18@gmail.com

Estación de subte

En diversos artículos se incurre en un error sobre el nombre de la estación terminal de la línea B de subte en Villa Urquiza. Incluso en la trivia publicada online el 14/10/26. La estación no se denomina Rosas (fue el nombre original), sino “J. M. de Rosas-Villa Urquiza”. Esto fue sancionado por ley por la Legislatura de CABA. Datos: ley de la Legislatura 5790, aprobada el 15/12/2016, sancionada por decreto 037 de 16/1/2017 y publicada en el Boletín Oficial de CABA el 20/01/2017.

Raúl Ángel Rodríguez

raulangelrodriguez@hotmail.com

Garitas

Hace muchos años en los bancos había garitas policiales elevadas, para impedir o disuadir eventuales asaltos a clientes y empleados. ¿Por qué las sacaron? Hasta en una farmacia en Acassuso había una. ¿Por qué exponen a policías y personal de seguridad?

Alfredo Bohlmann

info@isocron.com.ar

En la Red Facebook

Incidentes en la marcha universitaria

“Vándalos y antidemocráticos” -Ricardo Proganó

“Para los detenidos, un mínimo de 6 meses de cárcel, y que la familia pague los costos” -Roberto Garzón

“Muchos infiltrados” -Silvia Leyes Moreno

“Auditoría, sí. ¡Siempre!” -Lucio Portillo