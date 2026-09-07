Cartas de lectores: Nuestra industria, celeridad, no se calle

Nuestra industria

Nuestra industria, históricamente mimada y protegida por políticas estatales erróneas, ha crecido ineficiente. Al igual que los padres que consienten en exceso a sus hijos, terminamos por dejarlos indefensos ante la realidad global. Sectores como el textil, el calzado, la metalmecánica y el automotor necesitan una reconversión urgente para subsistir. Para lograrlo, propongo un esquema de financiación bancaria estrictamente dirigista, destinando de manera exclusiva a la reconversión productiva. Estos créditos especiales deberán estar exentos de impuestos y operar con un spread bancario de entre 2% o 3%, alineado a los estándares internacionales que permiten sostener la inversión real. La clave del éxito residirá en un riguroso control sobre la asignación de cada línea crediticia, garantizando que ni un solo peso se desvíe a otros fines. Si el sector industrial asume este compromiso con responsabilidad, logrará ganar la eficiencia necesaria para competir de igual a igual frente a las importaciones en un mercado de aranceles bajos, transformando la antigua vulnerabilidad en competencia genuina.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Celeridad

En su primer día de funcionamiento con su nueva conformación, la Cámara Federal confirmó la exclusión de los inversores de $LIBRA como querellantes. Con el mayor de los respetos, corresponde felicitar a la Cámara por la celeridad con que resolvió la cuestión, especialmente tratándose de una causa que -según parece- no tiene incidencia política. ¿O sí?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

No se calle

Hasta hace un tiempo criticaba los insultos del Presidente. Hoy creo que tiene razón cuando descalifica a los que mienten e inventan noticias con impunidad y afirman que éstas les son proporcionadas por altas fuentes. Hacen análisis como economistas y son en realidad opinólogos berretas que creen saber de todo. Muchos de ellos integran la oposición, tanto en el periodismo como en el Congreso. Para muestra, solo vale escuchar a Del Caño , Yasky, Martínez, Bregman, Juliano, Moreau, Zaracho, Máximo, Tolosa Paz, Pietragalla, Ferraro, Massot, Lousteau, Grabois, Heller, Santoro, Recalde, Parrilli, Tailhade, etc. Ni que hablar de las actitudes de senadores y diputados que no honran a las cámaras legislativas: maleducados, irrespetuosos, gritan, insultan. Es inmoral las dietas que cobran, y miran para otro lado mientras hablan de los pobres. Pero lo que más duele es este sistema judicial permisivo, que no termina nunca con las causas que se inician. Todos los días se detiene a personas con frondosos prontuarios y después no pasa nada. Y además de todo esto, una expresidenta condenada por corrupción vive como una reina, cuando tendría que estar en una cárcel común. Empobreció a los más necesitados y les quitó su dignidad. Es triste, como argentino, ver al Poder Judicial lleno de inoperantes y un Congreso que no merece representarnos a la gente de bien que trabaja.

Sr. Milei: no se calle, y siga escrachando a los malos.

Luis J. Ramos

Luisjramos1945@gmail.com

Cazadores

La caza furtiva en la provincia de Buenos Aires se encuentra legislada en forma clara y precisa. Sin embargo, la presencia cada vez más numerosa de cazadores que ingresan a campos ajenos sin la autorización de sus propietarios vulnera y perjudica el derecho de propiedad, que debe ser respetado por todos. La violación de domicilio a su vez, se encuentra sancionada por el articulo 150 del Código Penal, pero rara vez las denuncias realizadas tienen un resultado resarcitorio y condenatorio de quien infringe este derecho constitucional en nuestro país. Los cazadores, en la persecución de su presa, circulan con camionetas, rompiendo alambres, destruyendo sembradíos, y movilizando la hacienda de potrero a potrero, obligando a realizar luego de su indebida intrusión, una serie de trabajos extras, que afectan todo lo que en su campo se encuentra preservado. Si bien la ley exige la conformidad por escrito del dueño del campo para el ingreso de los cazadores, y únicamente en época de caza, este artículo de la Ley 5486, jamás se cumple. Una modalidad reciente es la organización de cotos de caza en campos ajenos, por parte de individuos que venden sus servicios con ese fin, con lo cual, ya no se trata de un cazador, sino de organizaciones de cazadores que armados, discuten con los rurales, su derecho de cazar en ciertas ocasiones, con el consiguiente peligro de que las armas exhibidas, puedan más que los derechos de propiedad sobre la tierra y los animales afectados. Solo con la recuperación y eficiencia del poder policial en casos de intrusión en forma inmediata, se podrá preservar la seguridad en el ámbito rural. De la policía depende, de los rurales ya no, porque se ven indefensos del control de los cazadores sobre sus tierras, y si la presa no es obtenida, recurren a la matanza de animales, para disfrutar de sus asados con sus clientes.

Juan C. Luongo

juancarlosluongo@gmail.com

¿Por un cartón?

En agosto, el gobierno de la Ciudad clausuró preventivamente un comercio porque unos cartones fueron depositados en un contenedor gris en lugar de ser separados para su reciclado. Nadie discute la obligación de cumplir las normas ni la facultad del Estado de sancionar. Lo cuestionable es la proporcionalidad: no había residuos peligrosos ni riesgo para empleados, clientes o vecinos. La situación podía corregirse inmediatamente y, si correspondía, aplicarse una multa. Una clausura preventiva no debería convertirse en una sanción anticipada. Una medida tan grave debe estar fundada en un riesgo concreto y ser necesaria para hacerlo cesar. En una ciudad donde miles de comerciantes trabajan, invierten y generan empleo, controlar es indispensable, pero también lo es actuar con razonabilidad. La pregunta es simple: ¿era necesario cerrar temporalmente un comercio por un cartón colocado en el contenedor equivocado?

Controlar, sí. Sancionar cuando corresponde, también. Pero siempre con razonabilidad y proporcionalidad.

Lucio Gamero

luciogamero@gmail.com

En la Red Facebook

En Misiones, un grupo de padres construyó una escuela para sus hijos porque no había ninguna cerca

“No necesitaron del gobierno, con ganas y espíritu de progreso para sus hijos lo lograron...” -Noemi González

“¿Y los maestros?” -Haydee De León

“¡Felicitaciones! El Ministerio de Educación debe hacerse cargo de los gastos” -Petrona Huguetti

“¿Eso no es responsabilidad del Estado?” -Maria Silva

“¡Felicitaciones! ¡Dios mío! ¡Las autoridades donde están!” -Marta Rufino