Cartas de lectores: Políticos y políticos, preguntas al Papa, duda

Políticos y políticos

Gustavo Petro, expresidente de Colombia, aprovecha el terremoto en su país para decir cosas como “la Tierra grita, ¿quién escucha sus mensajes?”. Este era un momento para solidarizarse con las víctimas, Petro, no para buscar protagonismo o sacar rédito político de una tragedia nacional. Como siempre fue su costumbre, puso a la a política por encima del dolor humano. Empatía cero. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella, el actual presidente de Colombia (asumió hace pocos días), dijo: “no están solos” y salió a recorrer y a acompañar personalmente a los afectados.

Carmelo J Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Preguntas al Papa

Ante la próxima visita del Papa a la Argentina, quisiera formularle algunas preguntas que considero especialmente importantes. ¿Reconoce la Iglesia que pudo haber hecho más para evitar la legalización del aborto en nuestro país? ¿Qué puede hacer hoy para que nuestros dirigentes asuman un compromiso concreto con la defensa de la vida y trabajen para derogar la legislación que permite el aborto? Y una pregunta particularmente dirigida a los políticos que se declaran católicos: ¿qué les diría el Papa a quienes sostienen esa identidad pero no hacen nada, desde sus responsabilidades públicas, para proteger legalmente la vida desde la concepción?

Para la doctrina católica, la defensa de la vida humana inocente no es una cuestión secundaria ni meramente partidaria. Si realmente es un principio fundamental, debería tener consecuencias concretas en la vida pública de quienes se reconocen como católicos. La visita del Papa puede ser una oportunidad para que la Iglesia renueve con claridad su compromiso con los niños por nacer y para que quienes tienen responsabilidades políticas comprendan que ciertas convicciones no pueden quedar solamente en el ámbito privado. Sería valioso que, durante su visita, el Papa nos ayudara a responder una pregunta esencial: ¿qué debemos hacer, concretamente, para que la defensa de la vida vuelva a ocupar un lugar central en nuestra sociedad y en nuestras leyes?

Eduardo Martín Schweitzer Benegas

emschweitzer@yahoo.com.ar

Duda

Tengo una duda. Si llegara a aprobarse el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”, ¿mejorará el poder adquisitivo de los salarios?

Parodiando al “deslomado” exjefe de Gabinete, fin.

Federico Rademacher

fgrademacher@hotmail.com

Pymes

Estimado presidente Milei, con todo mi respeto, quisiera contarle que soy uno de los tantos que lo votó por un cambio. Sigo creyendo en usted, a pesar de que prometió que la fiesta la iba a pagar la casta política y la pagamos los mismos trabajadores y pymes del país, más, como es habitual, luz, gas, agua, etc. La Argentina no es solo el campo, no es solo Vaca Muerta, ni la gran minería. Miles de pymes estamos luchando y mal... y que se suman a la gente que no la está pasando bien. Presidente, usted prometió bajar impuestos, pero a nosotros no nos llegó. No sé quién será su asesor que le dice que todo va bien. Hoy bajando impuestos a las pymes se podrían generar más de un millón de puestos nuevos de trabajo. Los votos, Sr. Presidente, no tienen dueño, sería una lástima perder todo el esfuerzo por no escuchar a la gente. Macri hizo lo mismo, perdió y fue muy tarde. Presidente, usted puede ser el que baje la inflación, y si quiere, el que baje la desocupación. Espero que reaccione a tiempo, y no cuando no haya más nada que hacer. El futuro está en sus manos.

Eduardo Chau

edujchau90@gmail.com

Himno de Sudáfrica

Algo tiene el himno de Sudáfrica que me emociona cada vez que lo escucho en partidos de rugby y veo a los Springboks cantarlo a viva voz. Su letra contiene cinco de los idiomas oficiales; comienza en xhosa y zulu y era el himno de lucha contra el apartheid, sigue en sesotho pidiendo que se acaben las guerras, luego en afrikaans, el himno oficial durante el apartheid que habla de la belleza del territorio, para terminar en inglés con un mensaje de unidad y libertad. Ahora comprendo, es emoción y también envidia. La idea de este himno fue reconciliar, no borrar y se adoptó en 1997. Poco antes, en 1993 estuve en Ciudad del Cabo al comando de la fragata ARA Libertad y pude experimentar el entusiasmo con que se buscaba elegir la bandera para la nueva nación. Fruto de grandes dirigentes del Consejo Nacional Africano, Nelson Mandela y el presidente De Klerk entre otros, hubo acuerdo para abolir el apartheid y organizar la nueva nación. La voz moral fue el obispo anglicano Desmond Tutu, que lideró la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que alcanzó su cometido: que esa población conformada por tantas etnias no buscara venganza sino un futuro mejor para todos.

El pueblo sudafricano demostró que se puede salir del horror y encarar el futuro sin quedarse en el rencor, como hacemos nosotros, que no logramos cerrar nuestras heridas.

Carlos Alberto Zavalla

Capitán de Navío (R)

sarmientinabsas@gmail.com

Recoleta

Ante la infame, ridícula y denigrante licitación de una bóveda para su concesión comercial/gastronómica dentro del cementerio de la Recoleta (monumento histórico nacional), propuesta por el jefe de gobierno Jorge Macri, sólo queda convocar a algún fiscal que actúe de oficio para denunciar y frenar este hecho, ya que la Ley Nº 4.977 de la ciudad de Buenos Aires que rige sobre la política mortuoria de los cementerios públicos en su artículo 22 declama: “queda prohibida toda actividad comercial, en sus diferentes formas, dentro de los predios de los cementerios del GCBA”.

Nicolás Maschwitz

nicomaschwitz@gmail.com

Rutas

El vocero presidencial admitió que se utilizaron fondos que debían utilizarse para la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales para lograr el equilibrio fiscal. Con la cantidad de accidentes mortales que hay todos los días por el estado paupérrimo de las rutas, es muy triste y lamentable que nuestro presidente priorice el resultado económico sobre las vidas humanas.

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

La Justicia ordenó reparar tres rutas nacionales de Santa Fe y culpó al Gobierno por su deterioro

“Qué lástima no lo hicieron con los gobiernos anteriores” -Adriana Gallina

“No cumplen con la ley para sostener farsantemente el “equilibrio fiscal”” -Quique Mortonfy

“Recuperando el dinero que se robó en la llamada causa Vialidad tendríamos rutas en muy buen estado”- Guido Gjg

“Igual... recursos y amparos... va a demorar” - Patricia Pommares