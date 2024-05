Cartas de lectores: Por más paros, sugerencia, celeridad

Escuchar

Tengo 76 años y he visto y vivido unos cuantos paros, muchos para mi gusto. Por ende, quiero felicitar y apoyar totalmente a los sindicalistas que promovieron y lograron su objetivo de parar el país para advertir al Gobierno y exigir las mejoras que el país necesita.

Hoy ya se ven los resultados de tan noble y heroica decisión; colapsan las páginas de la AFIP por la contratación de nuevo personal, las empresas están duplicando y hasta triplicando sus planteles con remuneraciones que superan el 50% de las actuales. Bajó la inflación a casi 0%, llegando en muchos casos a tener una revaloración del peso casi inédita en el país. Se están logrando condiciones en las contrataciones con mejoras sustanciales en beneficios sociales, más días de vacaciones, reducción del horario laboral y muchas otras. Por ende, insto a los sindicalistas a seguir en su lucha, promoviendo a la brevedad un nuevo paro por 48 horas antes de fin de mes y uno de 72 para el próximo, así pasaríamos a ser la primera economía del mundo.

Sugerencia

Ante el magro resultado para la CGT del paro general del jueves 9, le sugiero al gobierno nacional que lo capitalice y retribuya, atenuando la presión sobre jubilados y trabajadores.

Puede hacerlo desde aspectos tales como las retribuciones, lo impositivo o el costo de las tarifas de servicios. Esta suerte de comunión entre las convicciones políticas, la sensatez para gobernar y la sensibilidad social minimizará futuras pretensiones sindicales, oxigenando la confianza depositada en el Gobierno para continuar con la prosecución de sus objetivos.

Celeridad

Solo les pedimos a nuestros senadores que para votar la Ley Bases tengan la misma celeridad que tuvieron para aumentarse sus dietas.

Urribarri

Leí atentamente el editorial del 8 de mayo y como abogado –junto con el doctor Burlando– de Urribarri, me llama la atención que un diario tan prestigioso hable con tanta ligereza de circunstancias que no verificó. La subprocuradora de Entre Ríos fue desplazada por un jury en el cual se acreditó que intervino en un proceso (8 meses sin excusarse) en el que se investigaba a un amigo íntimo de su esposo y con el cual tenía (ella) propiedades en común. La llamada “megacausa” contra Urribarri está plagada de irregularidades. Los fiscales fueron colocados “a dedo” por el procurador general. Una de ellas era la subprocuradora desplazada. El otro fiscal no tenía competencia para actuar (había concursado en otra ciudad) y la tercera fiscal confesó en su alegato de cierre acusar “sin pruebas, sin testigos y sin documentos” (sic). La condena a ocho años de prisión la firma el cuñado de la jueza que después la confirma. Las otras dos juezas de Casación son: una la esposa del enemigo público declarado de Urribarri. La otra, la pareja del procurador denunciado. “Uno te acusa y la pareja te condena”. Como hombre de derecho suplico que si quieren juzgar a un exintendente, que fue dos veces diputado, expresidente de la Cámara de Diputados, dos veces gobernador y exembajador ante el Estado de Israel, lo hagan bien. Mínimamente tienen que respetar el debido proceso legal constitucional y la garantía de “juez imparcial”.

N. de la R: LA NACION ratifica todas sus opiniones sobre el escandaloso caso que involucra a Sergio Urribarri.

Correo Central

He leído ponderaciones emitidas por relevantes personalidades sobre la nueva denominación (Palacio Libertad) del ex Centro Cultural Kirchner. Pese a la belleza del vocablo y las implicancias extraordinariamente virtuosas de su concepto, quizá no sea la mejor elección. Esto es porque la palabra “libertad” está hoy incluida en la denominación de la coalición del actual presidente y, en tal sentido, no se aleja suficientemente de las actitudes anteriores. Insisto, por lo tanto, tal vez extemporáneamente en la denominación Centro Cultural Correo Central (CCCC), ensalzando la memoria de una institución que fuera modelo para su época y un hito en la historia argentina.

La labor policial

¿No existe más el policía “de calle” a la noche? No el que va en un patrullero...

El martes por la noche robaron el bronce de la puerta de entrada de mi edificio, imposible de sacar hasta por un herrero. El edificio es de 1945, aproximadamente. Pleno Palermo. Durante el día sí hay jovencitas policías, siempre atentas a su celular, pero por la noche...

Cuando era chico, de noche se escuchaban silbatos de alerta de policías cuando sospechaban de un ilícito y no se quedaban tranquilos hasta ver que no existía peligro. Siempre era el mismo, ¡incluso todos lo conocíamos! ¿Para qué el alarde de las motos que pasan armadas hasta los dientes de día, y siempre por el mismo lugar, para que las vean? Por ejemplo, Scalabrini Ortiz entre Córdoba y Santa Fe. Me canso de verlas. ¿Y las camionetas sin patente que pasan diariamente comprando heladeras viejas, lavarropas y demás? ¿Y los que todos los días preguntan por el portero eléctrico si hay ropa para donar, probablemente muchas veces marcando viviendas que...?

Tomen policías de alma, no por falta de trabajo, porque lamentablemente –y no lo comparto– va a crecer la mano dura.

¿Fin de la comicidad?

Las declaraciones de Jerry Seinfeld (Espectáculos del 10/5) de que la comicidad se está muriendo “porque hay mucha gente preocupada por no ofender a otros” tiene visos de realidad. Ejemplo: la famosa serie de TV Casados con hijos, que no pudo replicarse en el teatro porque una actriz rechazó la misma línea del libreto, invocando, ahora, que había “violencia de género”. Evidente, ella cambió. ¿Los tiempos cambiaron? ¿Jerry tiene razón? Mi opinión: es “too much”. Ya habrá que aceptar “soldados y soldadas”... una barbaridad.

