Cartas de lectores: Presupuesto base cero, tierras rurales, protesta estudiantil

Presupuesto base cero

Las quejas y reclamos de “más partidas” y “más gastos” que piden legisladores, intendentes, gobernadores y muchos actores u operadores que disienten con el Gobierno o con el equilibrio fiscal hablan de porcentajes en quitas o reducciones, y con comparaciones de valores que no son homogéneos. Nuestro país, con décadas de inflación –en 2023 con hiperinflación–, no puede mezclar “peras con limones”. Hay que trabajar con presupuesto base cero. Es decir: fijar necesidades, establecer prioridades y ejercitar opciones teniendo como punto de partida que para competir hay que relacionar costo-beneficio; si no, en lugar de generar ingresos (valor agregado), lo único que haremos es distribuir restricciones, y seguirá la decadencia. Bajar el gasto innecesario, reducir tributos superpuestos y “administrar” bien, austeramente, es simple. Así se podrá generar más producción y sacaremos a nuestros ciudadanos de la pobreza.

Hugo Carassai

Hugo@carassai.com

Tierras rurales

La ley de tierras rurales fue sancionada a fines de 2011. Permite tenencias por parte de extranjeros de hasta el 15% del total, por distrito, con alguna restricción adicional por nacionalidad. Por distrito debe entenderse el nivel inmediato inferior al de departamento o partido. En casi todo el país hay un margen importante para que inviertan extranjeros (o argentinos que arman una SA en Uruguay); hay tierra ofrecida, de muy buena calidad, a precios bajísimos (30 o 40% del valor en otros países). Pese a ello, prácticamente nadie se molesta siquiera en hacer consultas. Los extranjeros poseen solo un 6% de los aproximadamente 175 millones de hectáreas de uso agropecuario. Hay casos célebres de estancias de extranjeros que están a la venta. Sus propietarios quieren desinvertir en la Argentina, con precios de salida muy bajos, cansados ya de perder plata (¿un ejemplo?, las arroceras cercanas al aeropuerto de Formosa).

No deberían agitarse fantasmas. Nadie está interesado en invertir de un modo significativo en el agro de nuestro país. En todo caso, deberíamos analizar qué rol esperamos tenga en el futuro la inversión extranjera directa y qué cambios debemos realizar. Conviene recordar que somos el país de América Latina y el Caribe (ALyC) con menor nivel de inversión respecto del producto, siendo ALyC la región del mundo donde menos se invierte. Párrafo aparte es el caso de las tierras de frontera o linderas a grandes espejos de agua, que requiere un tratamiento específico enteramente nuevo, restrictivo y mediante una ley (actualmente está basado en resoluciones).

Luis M. Villa

luis.lmvb@gmail.com

Protesta estudiantil

Al ver a los estudiantes que se instalan en la calle con los bancos de la universidad para protestar, no dejo de preguntarme: ¿se pueden retirar materiales de una institución pública sin autorización? Eso debería ser un delito, a menos que cualquiera pueda ir a un ente público (universidad, escuela, oficina, etc.) y retirar de ahí lo que a uno se le antoje. Que alguien tome medidas, por favor, que a falta de financiación se llevan materiales que pagamos con nuestros impuestos y se pueden romper.

¡Pónganse a estudiar!

Leónidas Facio

Leonidasfacio@gmail.com

Modernidad hostil

Por momentos, a mis 78 años, me siento un analfabeto, un segregado social. Mis estudios terciarios (básicamente en el campo de las letras) no contribuyen a facilitarme la relación con integrantes de un mundo hipertecnificado. En resumen, y para evitar eufemismos, lo mío no es una sensación sino una auténtica certeza: soy un navegante a la deriva que, en medio de un mar embravecido, clama por su rescate. Tiempo atrás los trámites por vía telefónica tenían, como correlato, diálogos con personas de carne y hueso. Hoy las empresas, tanto públicas como privadas, llevadas por la necesidad de restringir gastos de personal, se valen de contestadores automáticos. De no ser por mis dos hijos que se prestan para resolver agudas encrucijadas, no quiero imaginar cuál sería mi destino. ¿Sería mucho pedir que futuros interrogantes, formulados por quienes transitamos una avanzada edad, sean respondidos por personas afables y no por máquinas?

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Eventos masivos

Han pasado algunos días del homenaje a Messi. Quedan algunas reflexiones, pero, a mi juicio, la más importante se refiere a lo inconveniente que resulta que estos eventos se realicen en días laborables. Miles de personas no concurren a sus obligaciones cotidianas para poder atenderlos; muchas calles son cortadas al tránsito, con los contratiempos que ello genera para desplazarse. Toda la ciudad, de un modo u otro, se convulsiona. Sería oportuno que los espectáculos masivos se realizaran en días feriados.

Rosendo Gayol

rosendogayol@gmail.com

Manuel Puig

Me gustó mucho, en términos generales, el artículo sobre Manuel Puig a raíz de los 50 años de El beso de la mujer araña. He tenido la posibilidad de ver las dos versiones en cine, tanto la de 1985, que fue muy buena, como la del año pasado, en la cual tuve el inmenso gusto de hablar con el director Bill Condon y estar con Tonatiuh Elizarraz. En sí, esta versión tiene buenas cosas, pero lamentablemente el director cometió muchos errores, como darle mucho papel a Jennifer Lopez y hablar de la dictadura sin saber exactamente la historia de lo sucedido realmente.

José Luis Alberto Vázquez

vazquezjoseluisalberto@gmail.com

En la Red Facebook

Incidentes en la marcha universitaria

“Esos arrojando piedras no son universitarios” -Patricia Juárez

“El que las hace las paga” -Ramón Monzón

“La marcha fue pacífica esto fue una maniobra para deslegitimar un justo reclamo” -Javier Argolo

“Si fuera una manifestación pacífica van sin taparse la cara. Sin llevar fuerza de choque. Sin romper bancos. Sin hacer quilombo. Y si no fueron los estudiantes para la próxima fíjense quién está alrededor suyo”- Silvia Nieruczkow