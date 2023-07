Cartas de lectores: Recuperemos el valor de la palabra, fechas ausentes, Impuesto PAIS

escuchar

Recuperemos el valor de la palabra

La constante falta de respeto hacia la inteligencia de la población por parte del Gobierno parece no tener límites. Es evidente que los conceptos cambian a medida que el conocimiento aumenta, pero de allí a dar una opinión a la mañana, decir lo contrario a la tarde y dar una tercera opinión que contradice a las anteriores por la noche, hay una gran diferencia. Palabras como honor, honradez, dignidad o lealtad han cedido terreno frente a otras como traición, hipocresía, banalidad o corrupción, sin que parezcan importarles a las autoridades los efectos que esto produce en la ciudadanía. Asistimos nuevamente al triunfo del calefón de Discépolo o a la barbarie de la que hablaba Sarmiento. La palabra, principal herramienta de la comunicación humana, ha perdido validez y significado en boca de un gobierno carente de credibilidad. La distorsión y el descrédito de la palabra desde las más altas esferas del poder confluyen con la distorsión y el descrédito de las investiduras mismas. El deterioro de la cultura y la educación al que estamos asistiendo, que parece ser deliberado, se ve reflejado tanto en las estadísticas oficiales como en la convivencia cotidiana. No puede haber cultura ni educación si no hay respeto por la palabra.

El nuevo gobierno se enfrentará a un desafío enorme, deberá intentar revertir las múltiples distorsiones que se han generado por políticas incorrectas, como así también, y no menos importante, recuperar el valor de la palabra. Habrá que construir un nuevo país sobre los restos de este naufragio. Hoy sabemos, sin lugar a dudas, la importancia que para el futuro de la República tendrán las próximas elecciones y la trascendencia que tendrá, para todos los que habitamos este suelo, el resultado de este desafío.

Miguel Budich

Fechas ausentes

“La patria sos vos”, dice el spot publicitario del partido Unidos por la Patria, sin tener el mínimo pudor y amor sincero por nuestras fechas conmemorativas. No tuvimos Día de la Bandera, no se recordó el 25 de Mayo, la formación del primer gobierno patrio; el 9 de Julio, Día de la Independencia, fue un acto más de la campaña proselitista del gobierno nacional. Pienso en mi madre: lloraba cuando izaba la bandera y sonaba la canción “Aurora”.

Qué tristeza. ¿La patria sos vos? ¿Dónde quedó olvidada?

Pedro C. Matteucci

Impuesto PAIS

En febrero presenté los comprobantes necesarios para que la AFIP me devolviera el 35% del impuesto PAIS que me retuvo por gastos en el exterior en septiembre 2022. Han pasado cinco meses y ni noticias. Devolverme lo mío pareciera que no corresponde, pero seguir regalando plata con mis impuestos, sí. Este es el país que no queremos más. Votemos por un cambio y que las personas que toman este tipo de decisiones no vuelvan.

Inés María Astigueta

Las primarias

Falta menos de un mes para las PASO. En ese lapso los contendientes de cada partido intensificarán la competencia entre ellos con declaraciones de mayor o menor tono. Pero a no alarmarse. A diferencia de los que critican las desavenencias internas como producto de actitudes egocéntricas descalificables y destructivas y las llaman “peleas”, debemos entender que esta competencia es beneficiosa para la democracia, porque logra que la población se involucre en el proceso de designación de los gobernantes y requiere de los candidatos al competir que se expongan y se expliquen, logrando así que el electorado conozca mejor a quienes podrá elegir. Veamos qué ocurre en la democracia más arraigada de América: Estados Unidos. A veces más intensas, a veces menos. Detrás del color y de la parafernalia se sacan los ojos entre Hillary Clinton y Sanders, entre Obama y Hillary, o tiempo atrás entre Reagan y Ford. Peor y mas antidemocrática es la designación a dedo, como hemos visto en el partido gobernante, cuyo criterio de selección no tiene relación alguna con la voluntad expresada por sus militantes o eventuales electores.

Luis Tornquist

Progresismo y populismo

Respecto de la columna de Alejandro Katz sobre las propuestas electorales, quisiera realizar las siguientes observaciones. Coincido en que el parche, que no es novedoso sino persistente, es la alternativa que mantiene el statu quo conservador de privilegios de las oligarquías políticas, sindicales, empresariales, como así también de los movimientos sociales y sus rehenes, omitidos por el autor. La dinamita, en cambio, responde al hartazgo de las clases bajas y medias trabajadoras que prestan su voto cansadas de que su sacrificio sea confiscado y dilapidado por y en beneficio de esas oligarquías y sus rehenes. Si el “progresismo” tan anhelado no es alternativa y sus ideas “malversadas han caído en descrédito”, deberán ellos mismos hacerse cargo de que su discurso resulta en una bella abstracción que, confrontada con la realidad, no da respuestas adecuadas, y que son cándida y sistemáticamente seducidos por los populismos de turno, convalidándolos por acción u omisión y desvirtuando ese hermoso relato.

Luis Alberto López

Garanticemos las clases

Ya comienza el receso invernal, y quiero reflexionar sobre los acontecimientos que han tenido lugar en las escuelas y la comunidad en general. Después de los eventos del 28 de junio en el Consejo Escolar y de varias reuniones, hemos logrado completar dos semanas completas sin ningún paro. No recuerdo cuándo fue la última vez que esto sucedió. Aunque los sindicatos docentes y de auxiliares no nos garantizaron que esto ocurriría en respuesta a nuestro pedido durante una reunión, debo agradecerles, ya que hemos cumplido con los días de clases de julio. Creo que esto se debe a una mayor concientización por parte de ellos sobre la importancia de evitar interrupciones en la jornada escolar. De esta manera, los docentes, auxiliares, sindicatos, directivos y la comunidad de padres podemos trabajar juntos en pos de un futuro próspero para nuestros niños y, por ende, para el país. Se han negociado paritarias y sé que algunas se han aceptado y otras están en proceso. Estoy seguro de que llegarán a un acuerdo. Las negociaciones son el arte de ceder, no de imponer. Por ello, les pido a todas las partes que continúen con el compromiso de no interrumpir las actividades y aprovechen el receso para resolver lo máximo posible. Garanticemos la continuidad pedagógica de nuestros niños. Este no ha sido un problema aislado, todo el país ha sufrido interrupciones en la educación. En Santa Cruz hubo 60 días sin clases. Esto representa una verdadera pérdida pedagógica y cognitiva muy difícil de recuperar. Hoy, el país se ha unido en un reclamo: una educación continua y de calidad. El camino será largo, pero el comienzo, y a la vez, lo más importante, es garantizar las clases todos los días. Esto requiere voluntad política y sindical. Lamentablemente, hay colegios que suspenden sus actividades debido a cuestiones básicas como la falta de suministro de gas o agua. Y hubo casos en que lo hicieron por la presencia de roedores en las instalaciones. Resulta preocupante que esto siga siendo motivo de interrupciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tanto la falta de servicios básicos como la presencia de roedores pueden ser un riesgo para la salud y seguridad de los alumnos y del personal docente y administrativo. Es responsabilidad de las autoridades escolares y de los organismos correspondientes garantizar condiciones óptimas en las escuelas. No podemos permitir que situaciones tan básicas y evitables obstaculicen el acceso a una educación de calidad. Apelando a su buena voluntad y patriotismo, confío en que encontraremos juntos no solo formas más creativas de protesta, sino también las tan anheladas soluciones que beneficien a todos. Agradezco sinceramente su responsabilidad y compromiso en este proceso.

Guillermo Sierra

Fragata Libertad

Deseo agradecer a la nacion por la publicación de la carta “Fragata Libertad” el miércoles 12, escrita por el señor Santiago G. Assalini desde los Estados Unidos, con motivo de la visita de la Fragata ARA Libertad a la ciudad de Annapolis, sede de la Academia Naval de los Estados Unidos y al puerto de Baltimore, donde hizo una escala de 5 días en su 51er viaje de instrucción anual. Los conceptos formulados por el lector, tanto por su claridad como por su profundidad con relación a la misión de la fragata y a las características del personal que la tripula, me llenan de orgullo, ya que como integrante de la Armada he debido realizar el viaje de instrucción hace muchos años, aunque en un buque de otras características y sin la imagen que transmite la Libertad, orgullo de todos los argentinos, cuando la ven pasando gallardamente, engalanada, con las velas recogidas, su pabellón celeste y blanco desplegado y parte de su tripulación rindiendo honores desde los palos a las autoridades y a la población local que la mira asombrada desde la costa. La Fragata ARA Libertad es un orgullo de la industria naval argentina, ya que fue diseñada en nuestro país y construida en el Astillero Río Santiago en la década de 1950.

Agradezco la publicación de esa carta, y espero que haya podido ser leída por todos los argentinos.

Luis Alberto Carbajal

Contraalmirante de IM, VGM (RE)

