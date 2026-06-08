Cartas de lectores: Resultados, esperando a la Justicia, castigar sí o sí

Resultados

Hace 80 años (junio de 1946) asumía por primera vez la presidencia del país Juan Perón. Desde entonces, de una manera u otra, el peronismo ha tenido el poder.

Los resultados no se pueden discutir, están a la vista.

Ricardo Gutiérrez Arana

Mail lasrodajas@yahoo.com.ar

¿Llegará el día?

Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue violada y asesinada en la provincia de Córdoba. No fue la primera y seguramente no será la última. Los archivos rebosan de casos, algunos aún no resueltos. Un alumno en la ciudad de Tandil en un ataque de furia agredió a un docente que fue hospitalizado para ser operado. Tampoco fue el primero ni probablemente sea el último. Los archivos acumulan antecedentes suficientes, como para preocuparse. En el AMBA el delito es cosa común, y los crímenes contra personas, algunas ancianas, son noticia cada día. En todos los casos la solución es organizar una marcha al grito de “justicia”, portando fotos de las víctimas, velas, antorchas.

¿Llegará el día que el Poder Judicial y la fuerza policial trabajen seriamente y apliquen las leyes vigentes? ¿Llegará el día en que los padres y madres de las adolescentes asesinadas, los niños desaparecidos y los tempranos adictos a estupefacientes asuman el rol que les corresponda y dejen de buscar responsabilidades solo fuera del núcleo familiar?

Mientras ese momento llega, esperemos la próxima muerte.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

Castigar sí o sí

Durante la guerra contra el terrorismo ciertos delitos cometidos por las Fuerzas Armadas fueron posteriormente calificados como de lesa humanidad, pero en ese momento, en el momento de los hechos, la justicia argentina no los reconocía bajo esa denominación. El concepto se consolidó en nuestra jurisprudencia a partir de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte de la Corte Suprema de la Nación en el fallo “Simón” del 14 de junio de 2005, permitiendo reabrir juicios. En esa oportunidad la Corte estableció que los delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983) eran imprescriptibles por ser crímenes de lesa humanidad. Esta decisión de la Corte contradijo lo expresado por la Convención Americana de Derechos Humanos, ésta, en su Art 9 afirma que: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho aplicable”. Es necesario aclarar que la Argentina adhirió a la mencionada Convención el 9 de mayo de 1984; por lo que queda expuesto que lo decidido en 2005 era violatorio de lo que se había firmado. Lo decidido por la Corte en 2005 tuvo la clara orientación ideológica de castigar, penar, a como dé lugar, a los combatientes que impusieron la paz por la fuerza de las armas en la guerra librada por la patria a las organizaciones terroristas. De este modo se podía prescindir de todas las formalidades de una justicia reglamentada: el principio de inocencia y de legalidad penal, la aplicación de la ley más benigna, etc., fueron consideradas innecesarias para estos juzgamientos, pues se podía hacer justicia, “imparcialmente”, con sólo ver que el acusado era un militar o había integrado el gobierno, como en el caso del Dr Jaime Smart.

Jorge Augusto Cardoso

jinete@outlook.com

Libre deuda

Se ha enviado al Congreso un proyecto de ley para proteger el derecho a la propiedad privada. Creo que sería muy conveniente que dicho proyecto contemple la emisión de un libre deuda por parte de los propietarios con relación a sus inquilinos que se retiran, para evitar incumplimientos en las condiciones pactadas en el contrato de alquiler. De esa manera se reducirían inconvenientes entre el locatario y el locador. Al mismo tiempo, seria una información muy útil para el propietario que inicie una relación contractual de locación.

Ricardo Bordman

ricardo.bordman@gmail.com

La más linda

El jefe de gobierno, Sr. Jorge Macri, suele promover con orgullo que la ciudad de Buenos Aires es la más linda del mundo. Como porteño y como alguien que recibe visitas del interior y del exterior, celebro ese amor por nuestra ciudad. Sin embargo, creo que para sostener esa afirmación necesitamos resolver problemas básicos que afectan la experiencia diaria de vecinos y turistas. Primero, la falta de baños públicos es alarmante, sobre todo en zonas de altísima circulación como el microcentro y Recoleta. Es inconcebible que en barrios que reciben miles de turistas cada día no exista un lugar limpio y accesible donde una familia, una persona mayor o un turista puedan hacer una necesidad básica. La imagen que se llevan de “la ciudad más linda del mundo” se quiebra en ese punto. Segundo, la señalización vial y turística es deficiente en muchas calles y avenidas. La ausencia de cartelería clara confunde a quienes no conocen la ciudad y genera demoras e inseguridad para conductores y peatones. Tercero, considero que sería una medida simple y de bajo costo para prevenir accidentes: instalar semáforos con conteo regresivo entre el cambio de rojo a amarillo y el pase a verde. En otras ciudades del mundo este sistema reduce la ansiedad del conductor, evita apresuramientos y riesgo de accidentes y ordena mejor el tránsito.

Buenos Aires tiene un potencial enorme y muchos motivos para enorgullecernos. Pero la belleza de una ciudad también se mide por lo que no se ve a simple vista: los servicios que hacen la vida más práctica y segura para quienes la habitan y la visitan.

Antomio Rodolfo Smaltino

Mail rsmaltino@yahoo.com.ar

Renovaciones

Buenos días, ante algunos cambios q me parecen muy interesantes, cómo el tema VTV, aprovecho para sugerir el análisis del registro de conductor a partir de los 70 años, el cual debe renovarse todos los años. Hoy en día, las personas de esa edad no son las mismas que tiempo atrás, son activas, muchos ya no usan lentes, van al gimnasio, algunos hacen hasta turismo aventura, etc. ¿Por qué deben renovar cada año? En los países desarrollados se da cada 10 años, y si el chequeo médico en algún momento encuentra alguna dificultad que interfiere para su manejo se informa a quienes otorgan la licencia para reveer su condición. Una vez más , uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hay cosas que no se modifican a pesar de los cambios positivos que vive la humanidad? Ojalá alguien evalúe este tema. Silvia Monzon silviamonzon@yahoo.com.ar

Pregunta

Iglesia Santa Catalina de Siena. Solamente una pregunta. ¿Lo vamos a permitir?

Susana Schenone

susanaschenone@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

Justicia. En los pliegos de jueces y fiscales aprobados por el Senado que esperan la firma de Milei hay parientes de magistrados, secretarios y otros impulsados desde las provincias

Con una Justicia no independiente el país jamás va a salir adelante”

Celia Fontan

“Los jueces tienen que ser electos por el pueblo. Los gobiernos ponen cómplices”

Oscar Nego Kolekeris

“No cambia, en este país la casta en todos en los rubros no cambia”

Susana Rodriguez