Cartas de lectores: Sacrificio, Pro, justicia laboral porteña

Sacrificio

Sorprende el nivel de confrontación y furia del presidente Milei en sus discursos de los últimos días. Si bien aclaró que en campaña anticipó las medidas que se iban a tomar, debe comprender que la sociedad no acepta fácilmente el sacrificio. En los años 70, un profesor de Derecho Penal decía que “la demanda debe ser una carta de amor al juez…”. Sería bueno que en ese contexto abrace al ciudadano sufriente y le recuerde y lo trate de convencer de la necesidad de continuar con su plan de gobierno, con espíritu épico y esperanzador para la felicidad de las próximas generaciones.

Así afrontó la tormenta Winston Churchill en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo lo apoyó.

Ana María Contin

continanamaria@hotmail.com

Justicia Laboral porteña

Resulta muy preciso y esclarecedor el artículo de Diego Cabot del domingo pasado sobre la creación de la Justicia Laboral porteña y las razones que impulsan al desmantelamiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, en mi opinión, la decisión del gobierno no me parece acertada, habida cuenta de que “han cortado a todos con la misma tijera”. En lugar de destituir a los que han colonizado ese fuero por razones ideológicas por los mecanismos que prevé la ley, prefieren deshacerlo sin reparar en que pagan las consecuencias funcionarios y magistrados que han tenido una actuación intachable, que son la mayoría. Así, por esta medida, inmerecidamente pagan justos por pecadores.

Ricardo Beati

rbeati@estudiobeati.com.ar

Aborto y natalidad

Asiste razón al presidente Milei cuando afirmó la relación directa entre la caída de la natalidad en nuestro país y la ley de legalización del aborto, con vigencia desde enero de 2021. Según informe de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en 2020 se registraron 32.762 abortos en el sistema público de salud. Lo fueron en el marco del fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 2012 –el peor de toda su historia–, que permitió el aborto por violación sin exigir denuncia penal, y mandó dictar protocolos, en los que se tergiversó el concepto de abuso sexual, suprimieron plazos para abortar e incluyeron motivos socioculturales dentro del peligro para la vida y la salud de la madre. Cotejada con estadísticas de violaciones, de embarazos por esta causa y de casos de riesgo médico para la mujer –hoy prácticamente inexistentes–, aquella cifra fue exorbitante. Pero al facultar la ley 27.610 practicar abortos sin ninguna restricción hasta la semana 14, ni siquiera quedó el obstáculo vergonzoso de la falsedad y la mentira del régimen creado por la Corte, y lo que siempre fue un crimen nefando se transformó, como por súbita metamorfosis, en algo ético y justo. Esto se exaltó por el gobierno de ese momento, mediante campañas para su realización de forma masiva e indiscriminada, junto a otras agresivas políticas contra la natalidad, que incluyeron hasta la monstruosidad de alentar desde el Ministerio de Salud de la Nación la ligadura de trompas y la vasectomía desde los 16 años. El aumento de abortos fue inmediato y exponencial. Según cifras oficiales definitivas de todo el país, disponibles en la actualidad, se hicieron 73.497 abortos en 2021, 96.664 en 2022 y 107.505 en 2023. Es decir, se triplicaron respecto del año previo a su sanción. Desde esta, se han eliminado intencionalmente 500.000 niños por nacer. Ese número resulta muy superior adicionando los abortos del sistema privado y, paradójicamente, los clandestinos por la incontrolada circulación de misoprostol y mifepristona. Por su parte, según el Ministerio de Capital Humano, los nacimientos en 2014 fueron 777.012, contra 413.135 en 2024. Cada una de estas alarmantes cifras pone de manifiesto una gravísima tragedia moral y demográfica para nuestro país, porque la matanza de niños por nacer ya supera el 25%, dándose muerte a más de 1 de ellos por cada 4 niños que nacen vivos.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente de la Corporación de Abogados Católicos

pedroandereggen@gmail.com

Errores

Sr. Presidente: ante los últimos y los ya no tan recientes acontecimientos políticos sobre asesores y ministros vinculados a su gestión, con requerimientos judiciales, le recuerdo el refrán popular que dice: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. Una vez puede equivocarse, pero los errores son reiterados... Cuide su investidura, especialmente ante la postulación a un segundo mandato.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

moncalvo2008@gmail.com

Pro

Pilar Ramírez, legisladora porteña de La Libertad Avanza, sostiene que la ciudad autónoma pudo eliminar los piquetes y acampes gracias al presidente Milei. Pienso que la afirmación es, como mínimo, discutible. Lo incontrovertible es que, gracias a Pro, no gobierna el país el kirchnerismo.

Eduardo P. Ayerra

epayerra@gmail.com

Medicamentos

Hace unos días, el Ministerio de Salud liberó una serie de medicamentos que pueden ser obtenidos sin receta médica. La medida seguramente está dada por las probanzas y bondades de los remedios en cuestión, pero, como siempre, no se ha tenido en cuenta al paciente frente al costo de estos. Hago referencia a ello, por cuanto al adquirir con receta, obteníamos de nuestra obra social prepaga o bien del PAMI un porcentaje de descuento que contribuía a nuestros alicaídos salarios y/o jubilaciones. Al aplicar esa medida, no solo hemos perdido esa bonificación, sino que las prepagas abaratan sus costos ante el hecho de que no deben hacer frente al honorario médico que representaba tener que hacer la receta, como también no restituir a las farmacias y/o laboratorios el monto de descuentos que se aplicaba; eso sí, puntualmente nos incrementan en sus cuotas mensuales los porcentajes de inflación que el Indec señala mensualmente.

Leopoldo A. Ghersi

leopoldoghersi@gmail.com

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Victoria Tolosa Paz: “El peronismo necesita una conducción vertical, con un claro liderazgo”

“Como siempre” -Favio Benzoni

“Otra vez sopa, verticalismos, dedismo, autoritarismo, poder absoluto” -Luis Medina

“Con ese concepto de verticalismo jamás han formado líderes coherentes” -Jose Alberto Parra