Cartas de lectores: Ser patriota, educación, la violencia de la impunidad

Carta de la semana

Ser patriota

¿Qué es más útil para el país? ¿Tierras en manos de quienes no producen, depredan y no cuidan, o de quienes trabajan, invierten, pagan impuestos y generan empleo de manera sustentable? En la Argentina persiste la idea de que una propiedad en manos extranjeras es, por definición, algo negativo. Entonces, ¿el problema es el pasaporte o la conducta?

Nuestra historia ofrece ejemplos. Douglas Tompkins compró tierras, invirtió en su restauración y finalmente las donó para ampliar áreas protegidas. Thomas Bridges, inglés, fue clave en la historia de Tierra del Fuego y fundó la estancia Harberton. Más de un siglo después, sus descendientes argentinos siguen siendo propietarios de esas tierras.

¿Cuántas generaciones hacen falta para que alguien “merezca” ser considerado argentino?

Somos un país construido por personas de múltiples orígenes. El patriotismo debería medirse por lo que se hace por el país y no por el lugar donde alguien nació. Mientras discutimos pasaportes, toleramos conductas que realmente deterioran la Argentina y frente a las cuales sí podemos actuar.

Ser patriota implica ser mejor ciudadano.

Laura Gall

lgall@lihue-expeditions.com.ar

Educación

Mucho se lee y se dice del desarrollo de Vaca Muerta y la minería, y de otros temas. ¿Y el “tsunami” educativo, para cuándo? ¿A quien van a emplear, sino comprenden lo que leen? Fin.

María Frers

mariafrers@yahoo.com

La violencia de la impunidad

La violencia de esta sociedad también se alimenta de la hipocresía política y de la impunidad. Una oposición que antepone sus intereses a los del país y un Poder Judicial que aplica una doble vara según quién sea el acusado destruyen la confianza en las instituciones. Cuando algunos ciudadanos deben responder por sus actos y otros parecen estar por encima de la ley, el mensaje es devastador: la justicia no es igual para todos. No alcanza con reclamarle al Gobierno que avance. También hay que preguntarse quiénes, desde la política y la Justicia, ponen permanentemente obstáculos para que el país pueda salir adelante. La impunidad, la hipocresía y la injusticia también generan violencia y no son inocuas.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Gente pacífica

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a los desmanes que se vivieron el jueves en la zona del Congreso como una manifestación de “gente pacífica”. Rompieron veredas, tiraron piedras, quemaron contenedores de residuos, y el gobernador se refiere así de los participantes de la protesta, criticando a las fuerzas de seguridad que debieron actuar para intentar poner orden y diciendo que se reprimió a los manifestantes.

El gobernador subestima a la gente a la que se dirigía, e indudablemente ha comenzado su campaña.

Cristina Wakim

criswakim29@gmail.com

Visita papal

Muchos de los argentinos aún nos preguntamos con tristeza por qué el cardenal Bergoglio no volvió nunca a la Argentina desde que fue nombrado Papa. La respuesta está a la vista, a causa del uso político y partidario de la próxima visita de León XIV y de la celebración de la memoria de San Cayetano, en el santuario de Liniers. Funcionarios que nunca habían ido a la iglesia de San Cayetano aparecieron allí en modo campaña. Por eso, ese oportunismo quedó en evidencia. Tan rápidamente como Francisco fue denostado cuando fue su elección, con la misma presteza reaccionaron todos los políticos que lo negaron y ofendieron para apropiarse de la próxima visita papal. Que el Santo Padre nos bendiga a todos para que nuestro país salga adelante.

Andrea Cecilia Testa

acta1963@yahoo.com.ar

La inmigración

La comparación planteada en la carta del lector Juan Maria Steverlynck (“Inmigrantes”) resulta históricamente incorrecta. La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX recibió a millones de inmigrantes europeos que llegaban con poco más que lo puesto. Eran familias que escapaban del hambre, la miseria, las persecuciones o las consecuencias de las guerras y buscaban una oportunidad para trabajar y construir un futuro. Fueron, en su inmensa mayoría, personas humildes que contribuyeron con su esfuerzo al crecimiento económico, la producción agrícola, la industria y la vida cultural del país. Si bien existieron episodios aislados de xenofobia promovidos por grupos nacionalistas y fascistas (como los impulsados por sectores de la Liga Patriótica Argentina), nunca representaron la actitud predominante de la sociedad ni de los gobiernos. El debate actual, en cambio, no gira en torno a esos inmigrantes, sino a la posibilidad de que grandes fortunas y empresas extranjeras adquieran tierras como inversión. Equiparar ambas situaciones no solo es una analogía equivocada, sino que desvirtúa el verdadero legado de aquella inmigración que ayudó a construir la Argentina.

Sergio Stradolini

serolondon@hotmail.com

Gracias Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, declaró que si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, va a revisar absolutamente todo lo dispuesto por Javier Milei y les advirtió a los inversores que no se entusiasmen. Es sabido que, de volver al poder el kirchnerismo, retornarán la hiperinflación, los piquetes, el nepotismo desaforado, la corrupción a mansalva, el resurgimiento de los gerentes de la pobreza, la conversión del Congreso en una mera oficina anexa al Ejecutivo, la sumisión de los gobernadores al poder central, el resurgimiento del déficit fiscal, la depreciación de la moneda, el incumplimiento de compromisos internacionales, los embargos de bienes –no olvidar el caso de la Fragata Libertad-, la pérdida de reservas, el déficit en empresas estatales, el otorgamiento de jubilaciones sin aportes previos, la falta de insumos en la salud pública, la emigración de jóvenes por falta de futuro, el retiro de inversiones externas, la entrega de tierras a potencias extranjeras –recordar la base china en la Patagonia- el restablecimiento de relaciones carnales con países con gobiernos totalitarios –Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Corea del Norte- y tanto otros desaguisados que ya hemos vivido.

Con el mayor de los respetos, debemos agradecerle a este dirigente su sinceridad y que no vierta promesas falsas.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Opción

Carlos Pagni describe con datos que una gran parte de la sociedad está endeudada y con salarios que no les permite salir de su situación de endeudamiento ni atender todas sus necesidades familiares. Mirando al futuro, es posible que Lula sea reelecto, Trump pierda las legislativas y seguramente el peronismo se una (como lo hizo siempre) y el Presidente dijo que si no lo acompañan la sociedad en 2027 se va a su casa. Ahora más que nunca es necesario mantener las PASO, propiciar un acuerdo programático de la LLA, el Pro y partidos afines y proponer candidatos a presidente para competir con Milei en una PASO. Si entendemos que en 2023 el 56% de votos lo componían un 30% de LLA y un 26% de Cambiemos y que de acuerdo a todas las consultoras Milei sigue conservando ese 30 % pero una gran parte de los votantes de cambiemos hoy no lo votarían, hay que proponerle a la sociedad una opción para no volver atrás otra vez.

Roberto Arostegui

robertoarostegui48@gmail.com

Insultos

Ya conocemos de sobra los insultos del Presidente, y el rechazo que provoca en la mayoría de la población que espera de los funcionarios a los que les pagamos el sueldo con nuestros impuestos que sean ejemplares en sus dichos y acciones, pero que los ministros se suban al mismo tren y se hagan los cancheros desde un atril e insulten como lo hizo el ministro Caputo tratando de tarados a los miembros de la Unión Industrial, lo único que hace es que se corte la comunicación, y ya nadie tenga ganas de escuchar sus razones, aunque las tenga.

Carolina Arias

carolinaariaslinares@gmail.com

Proteger a los más débiles

Hay formas de violencia muy sutiles, casi imperceptibles. En el caso de las personas mayores, las agresiones psicológicas, económicas e instituciones que sufren son, en muchos casos, casi invisibles, pero existen. Este grupo etario, en razón de su vulnerabilidad, necesitaría un mayor grado de protección legal. Un comienzo podría ser que todos los delitos cometidos contra los ancianos tuvieran penas agravadas. Una asignatura pendiente de nuestra sociedad: proteger a los más débiles y castigar más duramente a los violentos que abusan de esa condición.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar