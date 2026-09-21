Cartas de lectores: Tirar para el mismo lado, tragedia silenciosa, educación y defensa

Tirar para el mismo lado

Viene el papa León XIV, el representante de Dios en la tierra. Se trata de un nuevo hito histórico para todos los argentinos, independientemente del culto que practique o no cada uno. Por eso debemos prepararnos para su llegada, y que ésta sea también una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y dejar de lado las diferencias y divisiones que tanto daño nos producen. Como con el Mundial de fútbol, aprovechemos para comenzar a tirar todos para el mismo lado y hacer de la Argentina un país donde todos quieran venir a vivir.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

Tragedia silenciosa

Profundo desaliento nos queda tras leer lo narrado por Luciano Román en su columna de opinión del jueves pasado. Detrás del asesinato de Elías Vázquez, un joven trabajador de sólo 23 años, vemos el retrato de una tragedia silenciosa. Los jóvenes del conurbano, toda una generación, viven con miedo y desprotegidos, las expectativas se han achicado dramáticamente, ya no trata de llegar a fin de mes, sino de subsistir, esto cuando no están hundidos en la droga, atrapados por el juego clandestino, las organizaciones mafiosas, el narcotráfico, el comercio ilegal, etc. No existe ni está pensado un sistema para facilitar la reinserción social de jóvenes delincuentes o que se hayan coordinado acciones con el Poder Judicial y el sistema penitenciario, como se comprobó con la ley que bajó la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años.- Tuvieron más de 6 meses para adecuarse y la provincia de Buenos Aires no hizo absolutamente nada. Tampoco se nota una política activa de combate al narcotráfico, se trata de una provincia en la que día a día crecen los delitos.- Todo lamentable.

Horacio Raúl Peluffo

PeluffoHoracio@hotmail.com

Educación y defensa

Desde que se publicó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 se pone en veredas enfrentadas a la educación y a la discapacidad contra la defensa. Creo que es un error. Las dos cosas son importantes, y las dos son obligaciones esenciales del Estado. La educación forma a las personas para hoy y para el mañana, y a la discapacidad exige cuidados hoy, no mañana. La defensa nacional, con submarinos y destructores, tiene entre otros objetivos cuidar el mar, los recursos y la soberanía para hoy y para el futuro. Argentina no tiene submarinos funcionando desde el ARA San Juan y eso también es un riesgo y un descuido. Por eso no tiene razón de ser la disyuntiva educación v. submarinos. No debería recortarse en las áreas de educación y discapacidad diciendo que no hay plata, y deberían comprarse submarinos y destructores con presupuesto real y con licitación pública y abierta. Que ambos temas no sean otro campo de batalla entre el oficialismo y la oposición. Las dos cosas se pueden y se deben hacer si se administra con seriedad y sin que se utilice una como excusa para no hacer la otra. La educación y la defensa deberían ser política de Estado, independientemente de quien sea oficialismo y oposición.

Ricardo Albanese

realba2012@gmail.com

Gasto público y gasto político

Vemos con estupor como una expresidenta en prisión por delitos graves contra el estado exige el cobro de jubilaciones y pensiones millonarias que superan 32 veces el salario jubilatorio mínimo que cobran millones de argentinos que han trabajado en serio toda su vida. ¿No ha llegado la hora de hacer las cosas seria y honestamente? ¿Por qué hay personajes que por haber estado algunos años en la administración pública se jubilan con privilegios? ¿Por qué no se pone un límite de asesores y administrativos que puede designar cada uno? Salvo el Congreso Nacional, ¿es necesario que muchas provincias tengan legislaturas bicamerales? Es hora que los políticos entiendan que están a nuestro servicio y no al revés.

Luis Javier Mihovilcevich

l_mihovilcevich@hotmail.com

La escuela y la IA

Los estudiantes cuentan con la responsabilidad moral de acceder al conocimiento por medio del esfuerzo y la buena fe. Sin embargo, acusar en muchos casos a los estudiantes por su uso indebido de IA, subraya un problema de la que el sistema e instituciones educativas deben hacerse cargo. Ellas también tienen una responsabilidad, y es establecer un marco de enseñanza, aprendizaje y evaluación apropiado. No podemos esperar que si estas ceden a su responsabilidad, los estudiantes vayan a poner su ética personal por encima de todo y eviten el uso de IA para completar tareas y módulos de evaluación. Si no generamos un entorno acorde a las necesidades de los estudiantes y un marco de evaluación acorde a lo que se enseña, la educación recae en una cuestión de voluntad propia, y delegar la tareas cognitivas en la IA resulta la solución oscura y inevitable que queremos evitar con tanta ilusión y tan poco empeño.

Isidro Perasso

ichiperasso@gmail.com

Obra paralizada

Los usuarios de la línea Roca ven, al salir o llegar a la terminal de Plaza Constitución, un tendido elevado de cemento, en el que no se desarrolla ninguna actividad desde hace mucho tiempo. Se trata del ramal elevado del ferrocarril Belgrano Sur, que debía terminar en Plaza Constitución y es una muestra más de la irresponsabilidad con que se encaran las obras públicas, sin contar con la financiación adecuada para finalizarlas y cuya realización supera el periodo de un gobierno. La obra se inició en 2017, y se reactivó en 2023, estando inactiva desde entonces. Esto no es nuevo, las obras de la extensión de la línea de subte E hasta Retiro, comenzaron a fines de 2008 por el gobierno kirchnerista, quedaron estancadas en 2012 con el traspaso del subte a la ciudad, y recién en 2015 el gobierno macrista retomó los trabajos, con la promesa de terminar el proyecto en 2018, lo que se concretó un año después. En el caso del Belgrano Sur resta la parte más cara de la obra, que son las vías y señales, por lo que su finalización es incierta, habida cuenta de la declaración, por parte del actual gobierno, de la “emergencia ferroviaria”, por lo que se prioriza la asignación de fondos a la red en servicio.

Hugo Perini

hperini@consejo.org.ar

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