Cartas de lectores: Tristeza, ¿es por incapacidad?, no me representan

Tristeza

Las crónicas de la marcha universitaria del jueves al Congreso de la Nación muestran imágenes espeluznantes, aunque ya conocidas en situaciones similares: encapuchados arrojando piedras asesinas, “estudiantes” tirando a matar, la policía intentando poner orden con las armas que le da la democracia, santos pagando por pecadores y pecadores queriendo pasar por santos, aunque sin lograrlo. Y todo ello en nombre de “la Educación”.

Es triste ver que como sociedad hayamos llegado a permitir esto y que convivamos con ello resignadamente. El gran Sarmiento (¡escuelas y caminos!) se revuelve en su tumba

Francisco E. Cavallero

fcavallero@padillakenny.com.ar

¿Es por incapacidad?

Cada vez que hay una marcha, vemos por televisión como personas con los rostros cubiertos rompen veredas, bancos de plazas y luego atacan con piedras a la policía. Me pregunto cuál es la razón de que no los detengan ni bien manifiestan querer destrozar nuestra ciudad. ¿Es por la incapacidad de las fuerzas de seguridad o por alguna razón política? No es suficiente con que luego los persigan y encarcelen por algunas horas, lo que deben hacer es apresarlos ni bien intentan quebrar la ley. Estos grupos, que reiteran durante años su proceder, deben estar identificados y se tiene que conocer a qué partido político u organización pertenecen. Al permitir que cumplan con su plan solo logran que cobre visos de veracidad el argumento que esgrimen algunos de que son en realidad enviados por el gobierno, para entorpecer el propósito justo y pacífico del reclamo de la marcha. El gobierno no debe permitir que nuestros impuestos sirvan para pagar los desmanes causados por un puñado de delincuentes.

Beatriz García Tuñón

beatrizgtuon@yahoo.com.ar

No me representan

Los encuentros nacionales de mujeres no me representan. Debieran ser espacios donde mujeres de todo el país, sin importar su condición social, económica ni religiosa, podamos escucharnos. Digo debieran porque no lo son. Quienes promueven estos encuentros no respetan otras opiniones. Nos hablan de diversidad pero agreden a quienes pensamos distinto. Dicen “luchar por los derechos de las mujeres”, sin embargo no respetan nuestros derechos a ser. Insultan y agravian a quienes tenemos otra mirada. Hablan de la violencia del hombre pero hacen uso de la violencia física y verbal para intentar imponer su ideología. Hablan de la Matria para referirse a la Patria. Hace pocos días, se realizó el Encuentro Plurinacional de Mujeres en Córdoba. Hicieron pintadas y grafitis en edificios públicos, comercios e iglesias. Pero ellas no se harán cargo. Total, “su fiesta” la pagarán los cordobeses con sus impuestos. Millones de argentinos, hombres y mujeres, venimos preparando con mucha ilusión, la visita del papa León XIV. Y en este encuentro hubo agravios hacia el Papa. Fueron desafiantes, descalificadoras, groseras. Ellas no me representan. Rezo por ellas.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Desinterés o negligencia

Hace dos años envié un audio al presidente de la Nación. Hoy me vuelvo a dirigir a su persona. Le había mostrado mi acuerdo con sus políticas económicas y con terminar con las castas heredadas del gobierno anterior. Hubo algunos errores no forzados y esa eliminación no se produjo. Pero debía luchar con la casta de los derechos humanos, los mal llamados delitos de lesa humanidad, que usted conoce que son falsos como presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Le recuerdo que lo es no solo del personal en actividad, sino del personal retirado y de aquel que está detenido injustamente en cárceles y domicilios, porque todos somos parte de las Fuerzas Armadas. Usted es nuestro comandante. Por lo cual, no le puede ser indiferente. Cuando uno no encuentra el enemigo claro cabe suponer desinterés o, peor aún, negligencia. Puede suceder que no quiera enfrentar al enemigo, modificar la situación procesal de nuestros presos políticos. Usted tiene las herramientas constitucionales para hacerlo, aunque tal vez no el interés. Al menos debería tener la obligación, como comandante en Jefe y Presidente, de terminar de una vez por todas con una grieta que no sólo es económica sino que ampara una justicia prevaricadora y condenadora serial de nuestros veteranos de una guerra que no empezaron los militares sino las organizaciones subversivas de izquierda.

Presidente, hemos tenido muchos candidatos y traidores. Le pido, con respeto, que no sea uno de ellos y que no pierda más votos. Que tome el toro por las astas, para establecer la paz y la concordia en nuestro país.

Alejandro Beverina

ajbeverina@gmail.com

Ciclistas

Anoche casi fui atropellado por una bicicleta de envíos por aplicación que, circulando a gran velocidad y sin luces ni timbre, yendo por Azcuénaga cruzó con luz roja la avenida Santa Fe. Estuvo en riesgo mi vida y la del ciclista. Los ciudadanos de CABA padecemos diariamente situaciones como ésta: ciclistas que conducen sin luces, violan sistemáticamente semáforos en rojo, avanzan de contramano, mirando el celular y hasta sin manos. A mi edad una caída significa por lo menos una fractura. O algo peor. Las autoridades responsables del control del tránsito en la ciudad, siempre prontas a recaudar multando autos estacionados en infracción pero que no dañan a nadie, se desentienden burdamente de la seguridad de los ciudadanos en la situación aquí señalada. El tránsito de bicicletas es caótico, el riesgo para los transeúntes es constante y grave, pero nadie lo resuelve. Tránsito de la Ciudad no cumple con esa tarea. Pero esta seguramente será una carta inútil. Por lo visto hasta ahora, nada va a cambiar.

Eduardo Chandler

dreduardochandler@gmail.com

Pasajes gratuitos

Tengo 80 años, soy jubilado y vivo en el Gran Buenos Aires. Mi obra social tiene sede, consultorios, quirófanos, internación, etc. en Capital Federal (perdón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Por 15 años he podido concurrir con transporte gratuito en subterráneo, primero con una credencial que se renovaba y últimamente con la tarjeta SUBE. Hace unos pocos meses dejó de funcionar y me cobran tarifa plena (dicho sea de paso es el transporte que más aumentó). “Solo los ciudadanos de la ciudad pueden viajar gratis en subte” me dicen los, al principio confundidos, empleados. ¿Política? ¿Escasez de recursos? ¿Exceso de carga en las formaciones?. Como sea, la considero una decisión discriminatoria. Igual conservo la capacidad de pensar, opinar y votar.

Ernesto L. Leive

eleive@gmail.com

En la Red Facebook

Crisis de salud mental en la adolescencia: ¿qué rol ocupa la escuela?

“Debería ser obligatorio en cada escuela un psicólogo a disposición para los adolescentes” -Jesica Spera

“Como padre hay que actuar uno mismo, no esperar de los demás” -Luciano Faber

“En las escuelas debería existir la autoridad del docente. A ellos les quitaron todas las herramientas para imponer disciplina. ¡Todas!”

Alicia Savina

“La escuela no lo puede todoooo. Más políticas públicas y programas en salas del barrio, en clubes, en hospitales... ¡es emergencia!” -Maru Ale Sosa

“Durísimo para esa familia ... cuanto nos falta en materia de educación para observar y tratar de ayudar a esos adolescentes...” -Betty Klos