Cartas de lectores: Votos cautivos, piquete en Jujuy, olfato periodístico

Votos cautivos

Luego de ver los resultados en Formosa, con un 70% de votos para la reelección del gobernador Insfrán, queda claro el porcentaje de la población que vive del Estado. Nadie vota en contra de su dueño/empleador, sobre todo sabiendo que hoy es prioritario reducir los gastos del Estado y es necesario auditar los sueldos que paga, para poder saber cómo y en quiénes se gastan estos enormes presupuestos, lo que llevaría a que muchos de los que conforman ese 70% perdieran sus trabajos, acomodos o negocios.

¿Quiénes podrán votar contra sí mismos en las próximas elecciones?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Piquete en Jujuy

Llegamos el 19 de junio de madrugada al cruce de la ruta 9 y la 52, que es el acceso a Purmamarca, Jujuy. Allí estaba el corte con la Gendarmería “dirigiendo el tránsito”. Delante mío había 5 camiones y 2 autos. Pasaron unos 15 minutos, tras lo cual nos liberaron el paso.

A mi derecha, y de forma perpendicular a la ruta, había más de 10 autos perfectamente estacionados. Después me enteré de que eran turistas a quienes no los dejaron entrar con su auto y decidieron entrar a pie (5 km), arrastrando las valijas. Estuvimos 48 horas encerrados sin poder hacer las excursiones (pagas) a Tilcara, Humahuaca, Iruya. Por el corte, en Purmamarca además había pocos empleados trabajando, pocas provisiones, sin nafta (no hay estación de servicio). Tenía que viajar a Salta y otra vez aguardar en la cola del corte. Esperamos más de una hora y el comentario general era que no lo iban a levantar... así que decidimos ir por la 52 a Salinas y luego por la 51 (ripio) a San Antonio de los Cobres. Atrás quedó la cuesta del Lipan y, después de 8 horas al volante, llegué a Salta.

Nota al pie: el dueño de un conocido hotel de Purmamarca voluntariamente abastecía con agua y provisiones a los “piqueteros”. Todo un poema.

Alfredo Canto

DNI 12.029.304

Olfato periodístico

El día sábado, en el programa de LN+ en el que se informaba sobre el cierre de listas para las elecciones, en un reportaje que le efectuaron al precandidato Horacio Rodríguez Larreta, luego de haberse explayado sobre su proyecto de gobierno y su convicción sobre la necesidad de ampliar la base de sustentación de Juntos por el Cambio, la periodista Guadalupe Vázquez le hizo una aguda pregunta que pegó en la línea de flotación del argumento de Larreta, al pedirle su opinión sobre el “silencio” de Schiaretti con relación a los hechos ocurridos en Jujuy y que en mi

opinión fue parte del “coro de silencio” de todos los gobernadores peronistas, a los que se califica (no sé por qué) como republicanos y federales, dado que los hechos de Jujuy pueden claramente calificarse como sedición e intromisión del gobierno central en la autonomía provincial, vulnerando el federalismo.

Los segundos de Larreta al aire sin saber qué responder y luego la explicación de que no había “seguido las declaraciones de Schiaretti”, cuando se le había preguntado por el “silencio”, hacen pensar que Larreta debería replantear su convicción, porque los hechos lo están contradiciendo y lo de Schiaretti no es cosa de un pasado lejano, sino de un ayer donde estuvo en juego la institucionalidad de una provincia argentina.

Va mi felicitación a Guadalupe Vázquez por su olfato periodístico, dado que el silencio del gobernador de Córdoba no había sido destacado en los medios.

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Baradel

Para muestra basta un botón, dice una frase muy conocida. Y para muestra se ofrece Baradel, bedel devenido en representante docente, que le hizo decenas de paros al gobierno de Vidal y, despertando mágicamente de un letargo de cuatro años, recordó su metodología de naftalina en cuanto fue requerido para apoyar la “protesta de los trabajadores” en Jujuy. Ese “botón de muestra” nos sirve para entender, sin más, cuáles son los intereses que este “referente” defiende y cuánto le importa la educación de nuestros niños, que su espacio viene destruyendo minuciosamente.

“Sepa el pueblo votar”, dijo alguien.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Argentina, sin Tango

Gracias a la denominación internacional vigente para las aeronaves, el avión presidencial de la Argentina (que al igual que en otros países dependió de la Fuerza Aérea) se denominó siempre Tango 01. Esto providencialmente hacía quedar muy bien a la nave en cualquier lugar del mundo, al relacionarla con una música muy nuestra. La nueva administración decidió que el avión ya no dependiera de la Fuerza Aérea, por lo cual esa denominación se perdió.

Al llegar al país la nueva nave, el piloto decidió hacer un vuelo rasante sobre la pista de Aeroparque, decisión sumamente desacertada, en medio de la crisis y las privaciones de la mayor parte del pueblo argentino. Algo parecido a que un industrial que les estuviera debiendo sueldos a los empleados de su fábrica por estar pasando un mal momento económico llamara a todos estos para mostrarles el nuevo auto lujoso que se compró.

Hace poco renunció el piloto de la nave, pero más parece esto un gesto político al que fue obligado que una toma de responsabilidades por parte de quienes depende el avión presidencial. Mientras tanto nosotros, los argentinos, seguimos añorando que nuestras riquezas y nuestro destino estén en buenas manos.

Santiago Reigada

DNI 17.255.953

Riquelme

Asistí a la gran despedida de Riquelme, me emocioné mucho con algunos invitados y con la asistencia del público boquense. Para mí, una falla importante fue la de no nombrar a Bilardo, que fue el que lo hizo debutar en Boca, y peor aún, no hablar de Argentinos Juniors, que fue el club que lo formó y gracias al cual llegó a la elite del fútbol, y donde finalizó su carrera en el último campeonato que jugó. No sé si fue olvido involuntario o programado.

Saúl Kon

DNI 4.447.024

