Exigencia a Kicillof

Los canales de TV de noticias comienzan sus emisiones diarias, mostrando el delito del día. Sólo uno. No alcanzan a cubrirlos todos.Vimos como en su intento por escapar de un ataque perpetrado por motochorros, un joven cayó de su moto en Castelar y quedó inconsciente en el suelo. Los delincuentes se llevaron la moto y le robaron sus pertenencias. El joven se encuentra en terapia intensiva.En el municipio de Avellaneda, los vecinos colocaron a su costo, una cámara en el cruce de las calles Yapeyú y Malvinas Argentinas, ante la ola de robos e inseguridad en la zona.A raíz de haberse viralizado un video donde se veía claramente, la concreción de un delito, en esa esquina, se presentó en persona la directora de Participación Ciudadana y Asistencia a la Víctima de la Secretaría de Seguridad, para pedir que se quitara el dispositivo.Desde el Municipio de Avellaneda y el bloque oficialista aclararon que la cámara privada estaba colocada de manera irregular.Nuevamente vimos a un grupo de personas pidiendo justicia, portando carteles manuscritos y batiendo palmas. La policía ausente.

¿No va siendo hora de que los ciudadanos del AMBA se presenten masivamente ante el gobernador Kicillof, para exigirle que cumpla con su deber?

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

Presupuesto

Ahora me doy cuenta porqué no alcanza el presupuesto universitario. ¿En cuántos gastos superfluos y antidemocráticos como el del homenaje previsto para Santucho gastarán la plata nuestra sin dar explicación alguna?

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

El punto clave

El homenaje a Mario Roberto Santucho impulsado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA es repudiable, pero no es el problema.El problema es otro, y mucho más grave: que los padres manden a sus hijos a que los eduquen los que hacen ese homenaje a quien atentó contra ungobierno democrático (peronista).Los que han organizado el homenaje son los mismos que mañana van a estar frente al aula, corrigiendo, calificando, formando la cabeza de nuestros hijos. Esa es la verdadera discusión. El homenaje puede pasar o no, ellos se quedan.La sociedad toda se equivoca si cree que con un amparo o con una carta o Twitter se logra algo. No puede prohibirse por la autonomía universitaria, no puede impedirse sin violar la libertad de expresión, y tampoco encuadra como apología del delito porque no hay condena de la justicia con sentencia firme que exaltar.Mientras discutimos el acto, seguimos entregando la educación de nuestros hijos a quienes reivindican la violencia.Son 50 años, mínimo, de claustros universitarios impartiendo ideología socialista. Arrancó en 1983 con Adriana Puiggrós, Gramsci y la afiliación a la internacional socialista por parte de Raul Alfonsín.

La trampa cultural educacional es enorme. Ese es el punto.

Bernardo Shaw de Estrada

bshawde@gmail.com

Ludopatía

El reclamo de la Conferencia Episcopal Argentina al Senado expone una verdad incómoda: mientras la política demora decisiones, miles de adolescentes quedan expuestos a un negocio que lucra con la vulnerabilidad y la desesperación. Los propios obispos alertan sobre deudas, adicciones, vínculos familiares destruidos, proyectos de vida frustrados e incluso riesgo de suicidio asociados a la ludopatía online. Resulta difícil comprender por qué un proyecto con media sanción de Diputados permanece paralizado desde hace casi dos años mientras crece una problemática que ya afecta a hogares de todo el país. Cada día de demora favorece a una industria que invade redes sociales, eventos deportivos y dispositivos móviles frecuentados por menores. La libertad no puede convertirse en excusa para abandonar a los jóvenes frente a mecanismos diseñados para fomentar conductas adictivas. Regular es proteger. Regular es poner límites. Regular es asumir que el Estado tiene la obligación de defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

Cuando una amenaza es conocida y las soluciones están sobre la mesa, la inacción deja de ser neutral. Como advirtió la Iglesia, dejar morir el proyecto también implica hacerse responsable de sus consecuencias.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Mujeres y sacerdocio

Coincido amplia y totalmente con la carta de la Sra. Sabadini acerca del sacerdocio femenino. No se puede explicar con coherencia la no autorización en estos tiempos. Jesús eligió doce apóstoles hace más de dos mil años y dentro de una cultura específica. Hoy no se puede sostener semejante argumento. El celibato debería ser opcional y la ordenación sacerdotal abierta a las mujeres.

Liliana Mónica Díaz

lilianamonicadiaz@hotmail.com

Silencio hospital

Tras ver en el sitio web de LA NACION un video de un reclamo gremial en defensa de las condiciones laborales y profesionales de los trabajadores del Hospital Garrahan, que obviamente constituyen el pilar fundamental para cumplir la misión de un servicio de salud, observé que lo hacían en el interior del hospital con cánticos masivos y altoparlantes.

Defiendo esos reclamos, pero siendo el ambiente calmo y silencioso un componente esencial del tratamiento médico, exhorto a buscar vías alternativas que resguarden la paz en el ámbito de la salud.

Carlos Schwartz

carlosschwartz2@gmail.com

Rugbiers

No son verdaderos “rugbiers” aquellos patoteros que se destacan manchando indirectamente mediante sus actos a este noble y formativo deporte, ese mismo que enseña a respetar y convierte a presidiarios en personas de bien. No siempre un rugbier representa al verdadero rugby.

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com

En la Red Facebook

Las afiliaciones caen a su nivel más bajo en 27 años y casi el 80% de los electores no pertenece a ningún partido

“¿Y todavía pretenden que les paguemos la fiesta con nuestros impuestos? ¿Se dan cuenta que al pueblo no les interesan las PASO? Que llamen a votar una vez para todos los cargos y listo, es una vergüenza lo de las PASO, es para los políticos. Nada más”

Juanma Rodriguez

“Para qué afiliarse”

Claudia Arias