De los lectores: cartas & e-mails

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Licencia por maternidad

Es de público conocimiento la gravísima situación que vive la población mundial, y también nuestro país, ante la baja de la natalidad. Las causas son variadas, pero encontramos todo un sistema que no colabora. Mi nuera, que trabaja en el Poder Judicial, tuvo su cuarto hijo a fines de marzo, y se le otorgó la licencia correspondiente. Sin embargo el aguinaldo no le contempla esos meses de licencia. Por lo tanto sólo cobrará por 3 meses, como si tener un hijo, en este caso la cuarta, no mereciera consideración. Estas cuestiones desalientan completamente a quienes apostamos por la vida. Y estamos hablando del Estado Nacional. Que haya justicia en nuestro país!

María Eugenia Santiago

maugenia_santiago@hotmail.com

Cambalache

No por reiterado e histórico, el tango “Cambalache” sigue siendo el himno nacional y generalizado del “ser argentino”. Nada novedoso, que voces preclaras no pudieron revertir o reencauzar en la senda preclara de los próceres. La tragedia está en la entraña de comediantes burdos, de ayer y de hoy. Se invoca la Constitución, al mismo tiempo que se la transgrede o ignora burda y reiteradamente. Hay remedios teóricos, pero la farsa, la complicidad y el “no te metás” garantizan la impunidad de conductas violatorias del plexo moral y jurídico. El espectáculo debe continuar...

Alfredo L. Durante

aconsulto@hotmail.com