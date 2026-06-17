De los lectores: cartas & e-mails

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El día después

El día después es el título del libro donde Guillermo Laura reunió en forma muy completa el camino para que nuestro país crezca y recupere el prestigio mundial que tuvo allá en el inicio del siglo XX. Son solo 242 páginas que incluyen: amplia descripción de las propuestas y la redacción de los proyectos de ley que las ponen en marcha. Fue editado y publicado en plena pandemia en el 2020, tres años antes de la partida de Guillermo a quien acompañé durante 17 años. La intención de esta carta es que desde los entornos de los altos funcionarios de gobierno me soliciten una copia digital que, inmediatamente les enviaré. Créanme, es el camino para desarrollar y hacer crecer rapidamente a nuestro entumecido país.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Inocencia fiscal

En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se dictó la ley 27.260 de blanqueo fiscal que permitía declarar activos no registrados, a cambio de un impuesto especial. Dicha norma prohibía a los funcionarios y sus familiares acogerse a sus beneficios.

El presidente Macri sancionó el decreto 1206/16 derogando los artículos de dicha ley que vedaba el privilegio a los familiares de los funcionarios públicos. Se planteó judicialmente la cuestión solicitando la nulidad del decreto, pedido que fue acogido por el Juez Martín Cormick.

Con el mayor de los respetos, resulta penoso que la actual ley de Inocencia Fiscal no haya contenido una prohibición similar a la dictada en el 2016 que imposibilitaba la inclusión a la misma a funcionarios públicos y sus familiares, porque hubiese zanjado el tema Adorni.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Bullying

Pregunta a las madres: ¿Observaron la coincidencia entre la dificultad en el estudio y las trabas en las relaciones sociales de sus hijos? Muchas veces, detrás de la dispersión o la falta de asertividad cuando hablan, se esconden tensiones relacionales no resueltas. Si les preguntamos a los chicos a quién evitan en el colegio, o con quién quisieran estar pero no se les acerca, tocamos la verdadera raíz del problema. El cerebro, ante el estrés del rechazo o el aislamiento, activa bloqueos defensivos que nublan la capacidad de pensar con claridad. Si trabajamos con ellos primero en procesar y liberar estos temores vinculares, veremos resultados sumamente favorables en lo segundo: los niños recuperan de inmediato la tranquilidad, el enfoque académico y la fluidez para comunicarse con seguridad.

Dolores Perissé

loleperisse@gmail.com

Mundial

Modificar de 16 equipos (generalmente los más destacados) a 48 equipos el Mundial, ha cambiado la esencia del juego. Equipos ignotos, que logran un empate sin goles o por 1 a 1, retroceden, se abroquelan atrás, con un arquero, nueve defensores en el área grande y uno en la punta, cierran el juego definitivamente. Luego se produce un peloteo tipo metegol. Así se llegará a finalizar la etapa de zonas con pocos puntos, pocos goles y sin tarjetas amarillas. Y van a continuar en los diecimoavos de final equipos misérrimos. Ese juego de ida y vuelta tan vistoso se acabó en los mundiales. Realmente dan pena.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

No odiar

No se debe odiar ni un poco ni demasiado a ninguna institución ni a ninguna persona en particular. Simplemente, no se debe odiar. Lo que debemos en todo caso es amar. Amar a las instituciones como el buen periodismo que ejercen un verdadero “cuarto poder” y un rol de control básico en la función pública, dirigido principalmente para los ciudadanos de a pie. También deberíamos amar a aquellos funcionarios públicos honestos, que trabajan día a día honestamente por un país mejor, y que no necesitan sacarse fotos grupales de apoyo con sus colegas o con la máxima autoridad de la Nación. El odio siempre se vuelve contra uno mismo, contaminando de manera tóxica y poco a poco, el alma de cualquier ser humano. Ni siquiera hay que odiar a los que odian. Ellos mismos están “suicidando” su espíritu en forma progresiva.

Mauricio Maurette

maumaurette@gmail.com