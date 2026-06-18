De los lectores: cartas & e-mails

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¿Y la batalla cultural?

El cambio cultural que trajo el kirchnerismo, y la política de derechos humanos asociada, son de esas pocas cosas que se mantienen intactas pese a la revisión emprendida en otras áreas, como señaló con acierto un reciente editorial de La Nación (“Perverso, destructivo y corrupto”, 13/6/26). No parece que Milei desconozca la carga de odio y división de esa política diseñada para mantener en prisión a los militares que combatieron el terrorismo en los setenta, y a la que este gobierno trató de revanchista. Tampoco puede pensarse que ignore la ilegalidad de esos confinamientos. Que esa política haya perdurado solo se explica porque ningún gobierno hasta ahora se propuso revertirla y depurar la justicia con una determinación semejante a la que mostró Kirchner al impulsarla, quien llegó a descabezar la Corte Suprema y demoler el Estado de derecho. El mensaje a favor de una reconciliación nacional expresado por la Casa Rosada el último 24 de marzo está a tono con ese propósito y con la “batalla cultural” prometida, que, en este campo, quedó relegada. Mientras el debate se dilata, son casi un millar (985) los militares muertos en el marco de estos procesos judiciales. Pero el gobierno está en condiciones de impulsar debates complejos cuando quiere, como demuestra su defensa de Adorni.

Mario Cabanillas

centrodeestudiossalta@gmail.com

Cautela ante el éxito embriagador

Alguien racional y austero, a pesar de la victoria argentina ante Argelia, podría decir: “Esto recién empieza”. Otro, embriagado por la conquista y avalado por el 3 a 0 contundente, estaría autorizado a replicar: “Ya somos campeones”. Pero, como casi siempre ocurre, la verdad no es patrimonio absoluto de ninguno de ellos. Ambos asumen posturas extremas y, de ese modo, además de distorsionar la realidad, comprometen metas felices. Es tan perjudicial abusar de la duda como sumirse en la certeza plena.

Lionel Messi, con todo derecho, podría atribuirse tutela sobre el triunfo ya que su mente genial y su zurda prodigiosa, hicieron posibles los tres goles victoriosos. Invitaría a alejar preocupaciones. Sin embargo, queda mucho camino por andar. Falencias por corregir. El equipo mostró debilidades en los marcadores de punta y en el ariete Lautaro Martínez que después fue reemplazado.

El inicio no pudo ser mejor. Ahora, despacio y por las piedras...

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Finlandia

Como no me dan los números para viajar a Europa y ver todo lo que quiero ver, hago turismo vía series de TV. Ahora estoy viendo Karppi, la historia de una mujer policía finlandesa.

Tienen un clima peor que el de Londres. En invierno, el sol solo se ve como una línea naranja en el horizonte; el frío y la nieve son permanentes. Por eso tanto en Suecia como en Finlandia tienen casas de verano en el sur y festejan la llegada de la primavera.

En Finlandia, todavía hay una mayoría de edificios de la época soviética, pero los autos son excelentes, traídos de Alemania, y los trenes, modernos.

No hay gente durmiendo en las calles ni revolviendo basura para comer como en nuestras Pampas de la carne y del trigo.

Hay luchas por el poder y homicidios, pero el gran problema de ellos es la droga. Está casi naturalizada y es la principal causa de muerte de los jóvenes.

Es un país más pobre que Argentina, pero con una importante conciencia social.

El tema es el de los suicidios, donde la droga tiene mucho que ver, pero también la falta de sol.

La corrupción es una excepción y no la regla como en nuestro país; es una nación mejor organizada.

Empecemos a valorar nuestra nación y luchemos contra nuestra adicción a la corrupción.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

La Rioja de fiesta

Con motivo del triunfo de la selección argentina, el gobierno de La Rioja, cuyo titular es Ricardo Quintela, dictó asueto para la Administración Pública al día siguiente del encuentro deportivo. La explicación falaz fue que “la alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada“. Nadie puede discutir que la alegría hay que compartirla y celebrarla. Lo que es oportunista e inaceptable es que una provincia endeudada y con malos resultados educativos y económicos, con altos niveles de pobreza, cuyos recursos están principalmente en manos del Estado provincial y de los amigos del gobierno, decrete un asueto en lugar de trabajar para mejorar la vida de los riojanos. Es una medida populista e innecesaria. Si tanto admiran al equipo argentino de fútbol, podrían imitar su esfuerzo. Al día siguiente no descansan, entrenan. Esa es la diferencia entre esperar que todo venga sin esfuerzo y trabajar para obtener los mejores resultados.

Ayer, los alumnos de La Rioja perdieron otro día más de clases. Uno más en medio de la tragedia educativa de la Argentina.

Andrea Cecilia Testa

acta1963@yahoo.com.ar

Gracias, Lionel

Qué manera de llorar de emoción anoche, cuando te veía queridísimo Lionel, meter esos tres golazos!!! Solo vos podés hacer eso. Vi tu sonrisa y tu alegría y tu llanto. Debe ser también por los años en los que gente de tu país no te reconocía y siempre buscaba una crítica. Cómo se te lastimó tantos años! No solo sos único como jugador, sino también como marido, papá y persona, que siempre se está fijando cómo regalar una sonrisa a un chico, a un grande, al que la necesite. Siempre estás dando un montón y pocos lo saben. No imaginás lo que lloré y te aplaudí anoche. El mundo entero te ama; por vos todos quieren ser argentinos, salvo los disconformes de siempre. Gracias por tanto Lionel! Tenés un equipo increíble. Por eso hay que agradecerle un montón a Scaloni: es un genio, muy sensible, de grandes valores. Necesitamos en este país más gente como ustedes.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

mercedesfllanos@yahoo.es

Expectativas

Si bien los números de la economía están mejorando, el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella que habitualmente predice el resultado de las elecciones -y está muy relacionado con la imagen presidencial- lleva preocupantes seis meses de caída. No hay duda de que los permanentes errores políticos no forzados de las máximas autoridades del gobierno han contribuido a este resultado no deseado. La soberbia, los caprichos y el autoritarismo tienen un costo en política que repercute en la economía, aunque da la impresión de que las máximas autoridades no lo consideran así. Quizás con mejores modales y más respeto a las instituciones, al Congreso, al periodismo y a la oposición, haya más tranquilidad y mejoren las expectativas de Milei para la próxima elección. Y este es hoy, un tema fundamental para la consolidación del programa económico del gobierno.

Ricardo E. Frías

ricardoefrías@gmail.com

Banderas

Días atrás, un lector lamentaba en estas páginas la escasez de banderas argentinas durante los festejos patrios y se preguntaba si acaso estaban siendo reservadas para cuando once multimillonarios comenzaran a correr detrás de una pelota.

Transcurrido el primer partido de la selección en el Mundial, la incógnita parece haber quedado resuelta. Las banderas reaparecieron en balcones, ventanas, comercios y autos con una intensidad que no se había observado el pasado 25 de Mayo.

El fenómeno no debería llevarnos a despreciar la pasión futbolera, una de las pocas expresiones capaces de unir a los argentinos. Pero sí invita a una reflexión: acaso nos resulte más sencillo emocionarnos ante un resultado deportivo que ante las fechas que recuerdan nuestra historia común.

Sería deseable que el fervor que hoy despierta la camiseta celeste y blanca también encontrara lugar cuando se trata de honrar los símbolos y las tradiciones que nos constituyen como Nación.

Juan T. Medi Cogo

medicogojuantomas2003@gmail.com