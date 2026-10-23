De los lectores: cartas & e-mails

La palabra que la Ley olvidó

Existe una paradoja inquietante en nuestra Ley de Salud Mental: mientras pretende proteger al paciente, prácticamente omite aquello que constituye uno de los núcleos esenciales de la medicina: la relación médico-paciente. La escucha, la empatía, la confianza, la credibilidad, el acompañamiento y el valor terapéutico de la palabra médica parecen haber quedado fuera de su concepción.

El sesgo antipsiquiátrico que atraviesa su espíritu termina desconociendo la clínica, desvalorizando el saber profesional y, en ocasiones, confundiendo la protección de derechos con la negación de la enfermedad y de la autoridad terapéutica.

¿Puede realmente legislarse sobre salud mental sin comprender cómo se establece un vínculo terapéutico? ¿Puede desconocerse que una palabra adecuada puede contener, orientar, aliviar y, en determinadas circunstancias, contribuir al proceso de curación?

No se trata de reivindicar una medicina autoritaria. Se trata de recuperar una medicina humana, científica y responsable. El problema de fondo es que quienes concibieron una norma destinada a regular la salud mental parecen haber prescindido de elementos elementales de la práctica clínica.

Cuando una ley desconoce la palabra, la escucha y el vínculo terapéutico, corre el riesgo de legislar sobre el paciente sin comprender verdaderamente la medicina.

Fabián Wotnip

fwotnip@yahoo.com.ar

Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado se vio impedida siete veces de entrar a su país y se encuentra exiliada en Panamá.- Tampoco vuelve la democracia a Venezuela, para los autócratas siempre es muy pronto para llamar a elecciones.- Mientras tanto permanecen presos en ese país 350 opositores.-

Horacio Raúl Peluffo

peluffohoracio@hotmail.com

Oberdan y SS.León XIV

Me estoy preguntando: por qué nadie pensó en lo importante y necesario que será incluir en el programa de la visita del actual Papa, al Santuario de Nuestra Señora Madre de los Emigrantes, cuya construcción junto a una escuela fue inspirada y concretada en 1968 por el Dr. Oberdan Sallustro, en ese entonces Director General del mayor conglomerado industrial FIAT CONCORD, que daba empleo con salarios dignos a cerca de 300.000 personas en forma directa e indirecta.

Oberdan en 1965 se fue al Vaticano donde recibió, junto a la iniciativa, el bautismo del entonces Papa Paulo VI.

No olvidemos que el Gran Oberdan fué secuestrado el 21.3.1972 y asesinado el 10.4.1972 por el llamado E.R.P, sin que desde la Presidencia de facto del General Agustín Lanusse permitieran el pago de una enorme suma de dólares y un intercambio de vida con vida de Oberdan y un grupo de detenidos del mal llamo ERP.

Bien sabemos que León XIV nació en EEUU y luego decidió emigrar a Perú, donde como Obispo y a lo largo de 15 años impulsó muchas obras para reducir la falta de equidad social. Hoy viven en Argentina muchos peruanos que lo recuerdan con gratitud. Ya en el Vaticano, estrechó una gran amistad con el primer Papa Argentino, SS Francisco, quien fue sucedido por el Papa recién intervenido quirúrgicamente, pese a lo cual está muy resuelto en venir a la Argentina.

Es imperativo no olvidar, si bregamos para enderezar, según la definición del gran filósofo alemán Emanuel Kant, “El árbol torcido de la Historia”, muy aplicable a nuestra querida Argentina.

Carlos Tonelli

carlostonelli@newmodel.edu.ar

Contrastes

Es difícil pensar algo más desatinado que la visita del Presidente Milei a España.

No lo recibieron ni el rey ni los jefes de los partidos politicos de derecha a los que pretendió visitar y no tuvo mejor idea que llenar de insultos a periodistas (particularmente a una mujer) y al Jefe del Gobierno español, lo que seguramente motivará acciones por parte del gobierno español.

Afortunadamente, y a solo 48hs de los papelones presidenciales, Lionel Messi recibió de manos de la Princesa Leonor el Premio Princesa de Asturias. Humildad, educación y agradecimiento por parte de Messi contrastan con la soberbia, mala educación e ingratitud demostrada por Milei. Afortunadamente Messi será recordado durante muchos años por todo el mundo y Milei pronto será un lamentable recuerdo"

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

La ciudad de Buenos Aires posee una red de transporte público que permite desplazarse en colectivo a cualquier punto, pero muchas veces, ser pasajero se convierte en una verdadera actividad riesgosa. Durante mucho tiempo, los conductores de colectivos eran considerados “servidores públicos “ y realizaban su tarea conscientes de lo que involucra el transporte de personas. Hoy, tal vez por ser en su mayoría jóvenes, muchos de ellos son amantes de la velocidad, lo que lleva a frenar de golpe , a realizar rebajes en los semáforos y tomar las curvas cerradas buscando espacio. En una sociedad cada vez más longeva sería conveniente preparar a los conductores para concientizarlos acerca de las consecuencias que sufren muchos pasajeros, teniendo en cuenta que la opción de tomar auto no es accesible para todos. Las empresas de transporte necesitan actualizarse, no solo adquiriendo unidades más modernas, sino garantizando el bienestar de los usuarios.

Adriana Di Paolo

adrianadipaolo2005@yahoo.com

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