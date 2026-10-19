Cumpleaños 71 de la empresa familiar

Quiero contarles que en el año 1955 estaba estudiando en la facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires cuando mi papá, empresario textil, recibió dos máquinas de inyección de plásticos. Él no sabía qué hacer y le pedí que me dejara ocuparme del asunto. Tenía 20 años y fundé una empresita donde trabajé hasta la pandemia, la cual fue creciendo enormemente y hoy es manejada por mis tres hijos y dos nietos profesionales: una Pyme argentina que ya cumplió 71 años. No hay muchas.

Siempre trabajamos todos y por momentos fuimos proveedores de muy importantes empresas del país. Crecimos mucho a lo largo de los años. Hoy estamos un poco más tranquilos, con la satisfacción de que todos trabajen y que tengamos personal que nos acompaña casi desde el principio. Es un orgullo para la familia.

Simplemente pongo el nombre de la empresa para su constatación: Atomplast S.A. Av. Mosconi 3162, Buenos Aires.

Ernesto Ponieman, 91 años. Presidente.

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Por Ernesto Ponieman