Carta de un león a otro

El querido e imprescindible Diccionario de la lengua española atesora una palabra que solo se utiliza en la madre patria, pero que convendría importar para todas aquellas naciones crucificadas por una polarización extrema: guerracivilismo . “Tendencia a separar un país en bandos divididos o irreconciliables, anteponiendo el enfrentamiento ideológico a la concordia social”. Podríamos decir entonces que el primer torpedo que disparó el Papa León XIV contra la crispada nave argentina tuvo por blanco esa cultura de la discordia colectiva que conspira severamente contra la democracia liberal. Fue cuando llamó a cuidar la palabra y el debate público, y a generar diálogo “ con el que piensa distinto ” y a no dinamitar puentes, sayo que no solo les cabe a Javier Milei y sus “fuerzas del cielo” -les vendría muy bien una sincera autocrítica-, sino también a las huestes de Cristina Kirchner , que a su tiempo reactivaron el dormido herpes de la grieta vernácula, militaron con furia la hegemonía, agredieron y estigmatizaron a la prensa y a los disidentes -“gorilas” y “antipatria”- y ahora se rasgan las vestiduras cuando los libertarios recogen los consejos de Laclau y Gramsci , y buscan hacer lo propio con lengua soez, guerra cultural y ciertas armas innobles.

Anestesiados por unos días los rencores de unos y otros, en un raro microclima de tregua mágica, Robert Francis Prevost desplegó sin embargo una serie de conceptos extraídos de la doctrina social de la Iglesia que chocan de frente más con el modelo anarcocapitalista que con el “liberalismo del bienestar” y el peronismo de la “nación católica”. Las ideas libertarias y el socialcristianismo se encuentran de hecho en las antípodas, y se podría pensar que el Papa León dejó en pie, con sus discursos y homilías, un programa posible para la oposición, un traje alternativo que sin embargo no le calza bien a nadie; digamos que el teatro quedó lleno, con su público sentado y expectante, pero sin un actor creíble que pueda interpretar la obra. Y eso ocurre porque no aparece un republicano verdadero con chances y volumen político , y también porque cuando el kirchnerismo y sus adláteres intentaron llevar a cabo ese mismo proyecto, lo malversaron con catastrófica inepcia y notoria venalidad . Fueron los estatistas que devastaron el Estado. También el Papa se refirió a cómo la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos: el recuerdo está muy fresco, compañeros. Ninguna de las antiguas figuras justicialistas es, por lo tanto, verosímil para encarnar los postulados actuales de Prevost, que no solo contienen honestidad y misericordia, sino una renovada espiritualidad ortodoxa y heterodoxa que flota en el ambiente y que pudo palparse en las multitudinarias demostraciones de estos días. A propósito: no se puede decir que Su Santidad sea precisamente un “zurdo”, sino más bien un centrista reconocido que evita blandir la demagogia de la palabra “pueblo” -prefiere aludir a una comunidad cívica y plural que busca el bien común y traza límites al más fuerte -, y defiende un “ capitalismo con rostro humano ” que protege a los pobres pero que sigue creyendo decididamente en el mercado y en las instituciones. Sus postulaciones contrastan de un modo evidente con el darwinismo económico mileísta y con su desdén por las “reglas de la casta” y las víctimas del modelo, a quienes ahora debe ir a rogarles el voto y la renovación de la confianza. El mensaje liminar de este agustino, que busca menos una contienda que una comunión, se conecta misteriosamente con otros acontecimientos del continente americano. Que son novedosos y que echan por tierra la falsa idea consolidada de que La Nueva Derecha domina el escenario de un modo irreductible y que hoy solo se puede hacer política desde el odio y la radicalización.

La paliza que los demócratas le propinaron al trumpismo no representó un triunfo de la izquierda, sino de los liberales centristas contra los populistas de derecha. El centro derrotó al extremo no solo en la democracia más influyente del planeta, sino en otros países donde a veces fue a las urnas en decisiva alianza con el “progresismo”, como en Brasil. Estamos acostumbrados a sacar grandes conclusiones definitivas acerca de tendencias que se piensan sobre volátiles mesas de arena, y las sociedades se empeñan en desmentirlas con su voto cambiante, sorprendente y a veces espasmódico, y con su escasa paciencia con los oficialismos, factor crucial que debería inquietar a tirios y troyanos -nadie tiene comprado nada y no debería caer en la fácil tentación de “ir por todo”-, pero muy especialmente a La Libertad Avanza, que ha cometido errores garrafales, como entregarse irresponsablemente a una política exterior de facción: su mesías no preservó las prudentes relaciones diplomáticas que se mantienen más allá de coyunturas electorales; se metió en refriegas internas de otros países, ofendió a los diferentes y últimamente apostó a perdedor. El resultado de esa torpeza es el aislamiento autoinfligido, asunto con final incierto, en un momento económico delicado donde la inflación no cede y la recesión se consolida, y los mercados castigan a la Argentina con el riesgo país y abren serias incógnitas sobre la financiación del año próximo. La duda y el miedo no son sonsos: el prestamista de última instancia quedó tocado y bajo investigación parlamentaria, la bazuca prometida no tiene suficiente carga, la tasa de inversión y el consumo no se reaniman, y va quedando en evidencia que el diseño del plan de estabilización no termina de estabilizar. Alfonso Prat-Gay, hablando de la visita del papa León, dejó caer una frase de fondo: “Un programa económico no puede postular que si se funde la mitad de la industria se trata de un mero daño colateral”. Tanto el derrumbe de Trump y Bolsonaro como la prédica de Prevost, con su sensatez y sus sentimientos, insinúan las rajaduras de una burbuja de sentido y el otoño provisorio de una narrativa “indiscutible”. Sin rugidos ni arañazos ni tarascones, el león vaticano contradijo al león local en temas nodales: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, dijo el prelado, y luego cuestionó el desempleo y a un Estado que abdique de su deber de abogar por el acceso al trabajo. El Topo que viene a destruir el Estado desde adentro habrá tragado saliva; también cuando escuchó las diatribas papales contra empresarios que se deshumanizan por el desmesurado afán de lucro, tecnoligarcas que concentran el poder y “buscan que los algoritmos sustituyan el discernimiento humano”, y dirigentes políticos que no tienen en cuenta la justicia social ni la exclusión. Un capítulo aparte lo constituyen tres temas muy sensibles que el Gobierno no supo eliminar de su agenda caliente: los discapacitados, las universidades y la educación en general. La motosierra se empeñó en mutilar desaprensivamente esos fondos, y en responder con sarcasmo o con cruel indiferencia a los reclamos y críticas que levantaba. La operación lanzada a partir de la despedida de Prevost consistió en fingir demencia y en no sentirse aludidos: aquí no ha pasado nada. Pero pasó de todo, y no solo en materia política. Confiesa este articulista -de formación salesiana y ulterior resignación agnóstica- que el conmovedor espectáculo popular tocó un poco su fe adormecida. Mucha gente que dejó hace rato las iglesias comentó algo parecido; también el hartazgo de vivir en una trinchera eterna. ¿Será un sentimiento puntual y pasajero, o un nuevo espíritu de época?