Cartas de lectores: Función vital, moral, eufemismo

Función vital

La dimisión de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ratifica que el periodismo de investigación de este diario conserva una función vital como auditor indiscutible del poder. Las minuciosas revelaciones documentales de Hugo Alconada Mon desarmaron la narrativa oficial de la “persecución” al confrontarla con un dato crudo: declaraciones juradas imposibles de sostener en sede judicial o técnica. Cuando los gobiernos atacan sistemáticamente a la prensa libre, la respuesta más contundente no es la confrontación retórica, sino el apego estricto al archivo, el chequeo y las pruebas. La salida del funcionario es un triunfo de la verdad factual sobre la justificación improvisada, y un recordatorio para toda la dirigencia de que la función pública exige una transparencia patrimonial absoluta, sin excusas ni excepciones.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Moral

En una carta anterior de mi autoría manifestaba mi esperanza de que los hermanos Milei demostraran con hechos que “la moral como política de Estado” no era solamente el titulo de un discurso, y hoy veo con satisfacción la renuncia a Manuel Adorni. Soy consciente que el presidente Milei y su gabinete, aun tienen mucho por recuperar en, economía, salud, educación, justicia y trabajo, pero estoy convencido que si ponen en sus brújulas a la moral como el rumbo a seguir, todo lo demás vendrá por añadidura.

Raúl J. Gándara

rjga@live.com

Eufemismo

Sorprende el procesamiento de Tapia y Toviggino por evasión de impuestos cuando el mismo Presidente de la Nación considera inocente a su Jefe de Gabinete que admitió haber “ahorrado en negro,” un eufemismo del delito de evasión impositiva tipificado en el Régimen Penal Tributario.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Divergencias

Ante la intolerancia de algunos gobiernos a admitir cierta divergencia, cito la carta de Thomas Jefferson dirigida a James Madison escrita en Paris y fechada el 30 de enero de 1787 que contiene el siguiente adagio: "Malo periculosam libertatem quam quietam servitutem" que en castizo significa “Mejor una libertad peligrosa que una quietud servil”.

Juan Manuel Peire

peirejuanmanuel@gmail.com

La nueva grieta

Desde el famoso “desclasados” hasta el anuncio de la muerte de Jorge Messi, los ataques del kirchnerismo hacia la selección argentina de fútbol, y en especial Lionel Messi, fueron una constante. La razón fue simple, no lograron apropiarse del triunfo, como lo han hecho con el Día de la Memoria, el Día de la Mujer, del orgullo gay, y también de la bandera de los derechos humanos. Ampliaron la grieta mostrando en sus actos a Maradona como un guapo que defendió al pueblo y un Leo Messi que le sonrió a Donald Trump desentendiéndose del hambre de los jubilados, la inflación, el presupuesto universitario, el Garrahnm, los discapacitados, y de la crueldad de Javier Milei. Desconocen la existencia de la Fundación Leo Messi, con sedes en Barcelona (España) y Rosario (Argentina) desde 2007 y 2009 respectivamente. que luego de un largo proceso burocrático logró la registración oficial en el 2013. Cabe aclarar que donó al Hospital Garrahan 500.000 dólares para la compra de insumos; y que por los mismos problemas burocráticos no se permitió el ingreso a 32 de 50 equipos de respiradores para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que seguramente hubiera salvado muchas vidas. No es casual que también apunten contra Susana Giménez, que reparte sus días en Buenos Aires, Miami y Punta del Este; y también realiza importantes donaciones de las que no hace ninguna publicidad. Desprecian a ambos, porque están imposibilitados de igualarlos, por la sencilla razón que carecen de los fundamentos que son necesarios para hacerlo. capacidad técnica e intelectual, esfuerzo, dedicación, disciplina y talento. Prueba de ello es que repiten siempre las mismas frases. Ni siquiera lo pueden hacer con sus propias palabras. La selección podrá retener el título o no; el futbol es impredecible, pero siempre gozará del reconocimiento de los argentinos de bien, que amamos el fútbol y les agradecemos la felicidad que nos ha producido verlos jugar.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.con

Sueños

Sin desmerecer la sana alegría que en los pueblos producen los logros deportivos y con el ánimo de poner las prioridades en su justa ubicación, recuerdo una oración que dice: “Inquiétanos Señor cuando estemos demasiado satisfechos de nosotros mismos, cuando veamos nuestros sueños cumplidos porque hemos soñado poco, cuando lleguemos a salvo a nuestro destino porque hemos navegado muy cerca de la costa”.

Juan Peña

penapirovano5@gmail.com

Turnos en la IGJ

La nueva administración de la Inspección General de Justicia (IGJ) desde que llegó en marzo de 2026 hizo reiterados cambios al sistema de turnos. Uno peor que el otro. Antes se conseguían turnos en el día o para el día siguiente y se esperaba tiempo razonable para ser atendido. Hoy, se consiguen turnos con una semana de anticipación y cada vez que se acude al organismo hay al menos 50 personas en espera. Desastroso. Sugiero evitar improvisaciones y tener en cuenta que somos los ciudadanos quienes sostenemos al organismo con impuestos y tasas, y éste se debe no solo a sus funciones propias sino también a nuestro mejor servicio y a la mayor eficiencia y eficacia, sin tornarnos esclavos del sistema.

Felicitas Argüello

fmarguellop@gmail.com

En la Red Facebook

La renuncia de Adorni

“Afueraaaaaa”- Horacio Compa

“Ganó Macri, Santilli jefe de gabinete”- Agostina Edith Sobrado

“Un retiro que fortalece...¡la mayoría de la sociedad sigue respaldando al gobierno!”- Fernando Javier Valladares

“Fin”- Bravo Gustavo Tavo