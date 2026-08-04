Ceuta y la identidad de una nación La crisis actual migratoria en la ciudad española plantea un debate que Europa ha ido postergando

Por Rodrigo Miguel PARA LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

La crisis migratoria volvió a plantear una pregunta que Europa lleva demasiado tiempo evitando: ¿hasta qué punto puede cambiar un pueblo sin dejar de ser el mismo?

Durante unas pocas horas, Ceuta dejó de ser una pequeña ciudad española en el norte de África para convertirse en el símbolo de un dilema que Europa lleva décadas intentando postergar. Miles de personas intentaron cruzar la frontera. Las imágenes recorrieron el mundo y el debate volvió a repetirse con la misma lógica de siempre: para unos, la inmigración representa un desafío económico; para otros, un problema de seguridad; para muchos, una obligación moral. Todas esas discusiones son necesarias, pero comparten una misma limitación: dejan fuera la pregunta más profunda. No cuántos inmigrantes puede recibir una nación, sino cuánto puede cambiar una nación sin dejar de ser ella misma.

Hace más de dos mil años, los filósofos formularon una paradoja que todavía hoy sigue desafiándonos. Si a un barco le reemplazamos una tabla, seguirá siendo el mismo barco. Si cambiamos otra, probablemente también. Pero si, con el paso del tiempo, reemplazamos una por una todas sus piezas, ¿seguimos frente al mismo barco o estamos frente a otro distinto? La paradoja del barco de Teseo no trata realmente sobre barcos. Trata sobre la identidad. Y quizá también sobre las naciones.

Porque las naciones evolucionan. Siempre lo hicieron. Cambian sus gobiernos, sus leyes, sus costumbres, sus instituciones, sus fronteras y también la composición de su población. Ninguna sociedad permanece inmóvil. El cambio forma parte de la historia. La verdadera cuestión no es si una nación cambia, sino cuánto puede cambiar sin perder la continuidad que sostiene su identidad.

Durante demasiado tiempo Europa discutió la inmigración casi exclusivamente desde sus consecuencias económicas, sociales o humanitarias. Entretanto, la pregunta por la identidad nacional fue desapareciendo del debate público. No porque hubiera dejado de importar, sino porque terminó imponiéndose una concepción según la cual toda preocupación por la continuidad cultural de una nación era, por definición, una expresión de xenofobia, racismo o nacionalismo excluyente. Así, una cuestión de filosofía política pasó a convertirse en una sospecha moral y el debate quedó inevitablemente incompleto. Precisamente porque los extremos existen, resulta aún más importante que el centro democrático no renuncie a discutir estas cuestiones. Cuando las preocupaciones legítimas dejan de poder expresarse con naturalidad, el debate no desaparece: simplemente queda en manos de quienes ofrecen las respuestas más radicales.

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Europa discutió cuántos inmigrantes podía recibir, cómo integrarlos, cuánto costaría incorporarlos y cuáles eran sus obligaciones frente a quienes llegaban. Pero dejó de formular otra pregunta, igualmente legítima: ¿qué obligaciones tiene una democracia con la continuidad histórica de la comunidad política que heredó? Como si una sociedad pudiera decidir libremente cualquier aspecto de su futuro, excepto uno: el grado de continuidad cultural que desea preservar.

Residentes de Ceuta se manifestaron en las calles contra la presencia del político de ultraderecha Alvise Pérez Bernat Armangue - AP

Toda inmigración transforma, en alguna medida, a la sociedad que la recibe. Nunca fue un fenómeno culturalmente neutro. Pero no toda inmigración produce el mismo grado de transformación. La intensidad del cambio depende de la magnitud del fenómeno, de su duración y también del grado en que exista una cultura política compartida capaz de facilitar la integración. Reconocer esa realidad no implica afirmar que una cultura sea superior a otra. Significa aceptar que las sociedades poseen historias, lenguas, instituciones, tradiciones y formas de vida diferentes, y que esas diferencias influyen en la profundidad de los procesos de integración y, por lo tanto, en la transformación de la sociedad receptora.

Toda comunidad política establece criterios para definir quién puede incorporarse a ella. La discusión nunca giró en torno a si esos criterios existen, sino acerca de cuáles deberían ser. Resulta llamativo que aceptar criterios económicos, profesionales o de seguridad parezca perfectamente legítimo, mientras que plantear la cuestión de la continuidad histórica y cultural de una nación despierte una resistencia mucho mayor.

Una nación no es únicamente un espacio geográfico ni un conjunto de leyes. Es una conversación entre generaciones. Cada una recibe una historia que no escribió, la modifica y la entrega a la siguiente. Cuando esa conversación pierde continuidad, no desaparece el Estado, pero puede comenzar a desaparecer la nación.

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Quizá el problema europeo no haya sido únicamente la inmigración. También fue que Europa comenzó a perder confianza en su propia identidad. Durante años predominó la idea de que preservar una cultura nacional era menos una responsabilidad democrática que una forma de exclusión. Poco a poco, la continuidad histórica dejó de ser entendida como un bien político digno de protección y pasó a convertirse en una sospecha moral. Una civilización que deja de considerar legítimo transmitir aquello que la constituye difícilmente pueda debatir con serenidad cuánto desea transformarse. ¿Puede una sociedad integrar exitosamente a quienes llegan si antes ha renunciado a definir aquello a lo que espera que se integren?

En una democracia existe, además, un hecho imposible de ignorar: la demografía termina convirtiéndose en política. Las mayorías eligen gobiernos, aprueban leyes, moldean instituciones y transmiten valores. Con el paso de las generaciones, los cambios demográficos también producen cambios políticos y culturales. Por eso la inmigración masiva no puede analizarse únicamente desde la economía o desde la moral. También plantea una cuestión de continuidad histórica.

Europa ya no discute un escenario hipotético. Las transformaciones demográficas y culturales son visibles en numerosas ciudades del continente y forman parte de debates cotidianos sobre integración, seguridad, educación, convivencia e identidad. Podrán ser celebradas por algunos y cuestionadas por otros. Lo que ya no resulta intelectualmente serio es negar que existen o convertir toda discusión sobre sus consecuencias en una sospecha moral. Ceuta no creó ese proceso; simplemente lo hizo visible. Lo condensó en unas pocas horas y obligó a Europa a volver sobre una pregunta que llevaba demasiado tiempo evitando.

La paradoja del barco de Teseo nunca tuvo una respuesta definitiva. Tampoco la tiene la pregunta sobre la identidad de las naciones. Pero Ceuta recordó algo que Europa parecía haber olvidado: antes de decidir cuánto puede cambiar una sociedad, conviene preguntarse qué es exactamente aquello que no quiere dejar de ser.

Por Rodrigo Miguel PARA LA NACION Abogado y escritor